Palpite Bahia x Flamengo - Brasileirão Série A - 05/10/2025

Equipes medem forças em Salvador em duelo que pode mexer diretamente na tabela do Brasileirão e no futuro da competição.

Melhores palpites de apostas para Bahia x Flamengo

Flamengo vence, com odds de 1.67 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.10 na KTO;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na KTO.

Em jogo duro, o Flamengo deve vencer o Bahia por 2 a 1.

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Nossa análise: momento das equipes

O duelo promete agitar a parte de cima da tabela, já que coloca frente a frente dois times que vivem momentos distintos, mas que brigam diretamente por posições de destaque no Brasileirão.

O Esquadrão tenta retomar a confiança e se manter entre os primeiros colocados, enquanto o Rubro-Negro busca abrir vantagem na liderança e reafirmar seu favoritismo.

O Bahia chega pressionado após a derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos. O resultado freou a reação da equipe, que agora soma 40 pontos em 25 jogos e ocupa a sexta posição.

Do outro lado, o Flamengo vem de um empate sem gols contra o Cruzeiro, no Maracanã. Mesmo com o tropeço em casa, o Rubro-Negro segue firme na liderança do Brasileirão, somando 55 pontos em 25 partidas.

A equipe de Filipe Luís, no entanto, não atravessa sua melhor sequência recente, com três empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Ainda assim, a qualidade técnica do elenco e o equilíbrio entre defesa e ataque mantêm o Flamengo como o grande favorito à taça.

Prováveis escalações de Bahia e Flamengo

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Plata (Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

Superioridade Rubro-Negra

O Flamengo chega como favorito absoluto para esse duelo em Salvador. Líder isolado do Brasileirão, a equipe de Filipe Luís atravessa um momento de confiança, com jogadores decisivos vivendo ótima fase.

Além da força ofensiva, a solidez defensiva também vem sendo destaque, o que torna o Rubro-Negro ainda mais difícil de ser batido.

Jogando com intensidade e controle de posse, o time costuma se impor mesmo fora de casa, algo que pesa bastante neste confronto.

Já o Bahia, apesar do bom retrospecto como mandante, terá que lidar com a pressão constante e a qualidade técnica superior do adversário.

O cenário aponta para um domínio do Flamengo do início ao fim, reforçando a expectativa de um triunfo carioca no confronto.

Palpite 1 para Bahia x Flamengo: Flamengo vence, com odds de 1.67 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Bahia x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de gols em Salvador

Este jogo tem todos os ingredientes para ser movimentado e com bola na rede em ambas as traves. O Flamengo conta com um ataque de peso, capaz de decidir em qualquer momento, mas o Bahia também é conhecido por ser intenso quando joga na Fonte Nova.

Além disso, os dois times têm números expressivos de gols marcados e sofridos, o que eleva naturalmente a probabilidade de um placar elástico.

A estratégia ofensiva do Flamengo, combinada com a necessidade do Bahia de buscar o resultado em casa, tende a gerar um duelo aberto, com muitas chances de gol.

Assim, a expectativa é de uma partida dinâmica, onde o mercado de gols acima da linha mínima se apresenta como bastante promissor.

Palpite 2 para Bahia x Flamengo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.10 na KTO.

Chances para os dois lados

O Bahia tem mostrado consistência ofensiva em seus jogos em Salvador, e mesmo diante de um adversário mais forte, deve encontrar brechas para criar boas oportunidades.

O Flamengo, por outro lado, além de sua qualidade, também costuma ceder espaços em partidas fora de casa, o que aumenta as chances de ver sua defesa sendo exigida.

A combinação de estilos de jogo deve resultar em lances de perigo para ambos os lados.

Com jogadores decisivos como William José e Kayky pelo Bahia, e Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino pelo Flamengo, é difícil imaginar que as redes não sejam balançadas dos dois lados.

Assim, o mercado de ambas as equipes marcarem parece ter bastante valor, ainda mais pelo histórico recente de duelos com placares abertos entre os times.