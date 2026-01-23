Palpite Auxerre x PSG - Ligue 1 - 23/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que os Parisienses se recuperarão da decepção na Champions League com uma vitória fora de casa.

Melhores palpites para Auxerre x PSG:

Nossa análise: momento das equipes

O Paris Saint-Germain ainda está perseguindo o líder da Ligue 1, Lens, e permanece em segundo lugar.

No entanto, ele se recuperou de uma derrota surpreendente na copa contra o Paris FC com uma vitória contundente de 3-0 sobre o Lille.

A derrota para o Sporting na Champions League na terça-feira foi outra surpresa, e Luis Enrique estará ansioso por uma reação.

Os Parisienses têm o benefício de enfrentar um Auxerre que tem apenas uma vitória nos últimos 13 jogos da liga. Eles não marcaram em nenhum dos dois últimos jogos e estão em 17º lugar com 12 pontos.

O time de Christophe Pélissier tem tido dificuldades para marcar gols em 2025/26, e isso é algo de que o PSG estará ciente.

Prováveis escalações para Auxerre x PSG

Auxerre: Leon, Sy, Akpa, Diomande, Senaya, Oppegard, Owusu, Ahamada, Danois, Namaso, Sinayoko;

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué.

Uma vitória confortável fora de casa

O Paris Saint-Germain não tem sido tão dominante em 2025/26 como foi em 2024/25. Os atuais campeões da Champions League perderam mais do que o esperado, mas também lidaram com muitas ausências.

Com Achraf Hakimi e Ibrahim Mbaye retornando da Copa Africana de Nações, eles estão agora quase em plena força novamente.

O time de Enrique pode ser inconsistente em todas as competições, mas sua forma na Ligue 1 é forte. Quatro vitórias consecutivas os mantiveram no ritmo do Lens, e eles permanecem apenas um ponto atrás.

Enquanto isso, com os líderes enfrentando o Marseille em seguida, uma vitória neste jogo pode levar os Parisienses ao topo.

Elisha Owusu está retornando de suspensão, somando-se aos retornos recentes de Danny Names e Lassine Sinayoko. O Auxerre pode segurar João Neves, embora Enrique não tenha falta de opções de seleção.

O PSG venceu sem sofrer gols quando essas duas equipes se enfrentaram em setembro, e outra vitória por 2-0 não seria surpresa.

Palpite 1 para Auxerre x PSG: PSG vence sem sofrer gols, com odds de 2.22 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Auxerre x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma recompensa para a paciência do PSG

PSG e Auxerre estão em extremos opostos da tabela da Ligue 1, mas têm algumas coisas em comum.

Ambos tendem a marcar mais gols no primeiro tempo dos jogos do que no segundo. Além disso, eles sofrem mais gols após o intervalo, então esperamos fogos de artifício no segundo tempo no Stade de l'Abbé-Deschamps.

Até agora, o PSG marcou 26 gols na primeira etapa dos jogos da Ligue 1 de 2025/26, em comparação com 30 no segundo tempo. Para o Auxerre, são 18 e 24.

Se os visitantes conseguirem manter a paciência, poderão aproveitar a defesa vazada do AJA.

Dois dos três gols dos Parisienses contra o Lille foram marcados nos últimos 30 minutos, e podemos ver uma repetição aqui.

Espera-se que os anfitriões se cansem no final, e os visitantes têm talento e profundidade infinitos à sua disposição. Paciência será uma virtude para os homens de vermelho e azul.

Palpite 2 para Auxerre x PSG: Tempo com mais gols: 2º tempo, com odds de 1.91 na Betano.

O retorno à forma de Dembélé

Após uma temporada de altos e baixos devido a lesões e doenças, Ousmane Dembélé parece estar voltando à sua melhor forma.

Um brilhante duplo contra o Lille mostrou sua qualidade mais uma vez. Ele também deu assistência para Khvicha Kvaratskhelia na Champions League no meio da semana.

Apesar de não jogar com tanta frequência quanto gostaria, o francês já tem 13 participações em gols nesta temporada.

Dembélé estará ansioso para enfrentar um Auxerre com sérias fragilidades defensivas. O jogador de 28 anos não é a única ameaça do PSG, mas provavelmente a maior.

Pélissier terá dificuldades para se preparar para os gigantes franceses na noite de sexta-feira, e Dembélé será marcado como um grande perigo.

Dembélé tem quatro gols e assistências em seus últimos três jogos na Ligue 1. Ele estará ansioso para continuar essa sequência.

Tendo sofrido 11 gols em seis jogos, o Auxerre oferece uma oportunidade perfeita para o atacante. Ele certamente é um para ficar de olho.