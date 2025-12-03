Palpite Atlético-MG x Palmeiras - Brasileirão Série A - 03/12/2025

O Palmeiras visita o Atlético-MG ainda sonhando com o título, mas já sem depender apenas de si. Já o Galo tem poucas chances de chegar à Libertadores.

Em jogo aberto, o Palmeiras deve vencer o Atlético-MG por 3 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Em um clima de “ressaca”, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam em jogo atrasado pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida marca o encontro entre o vice-campeão da Libertadores, o Verdão, e o vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Galo.

O vice-líder Palmeiras ainda tem chances de ser campeão, apesar da situação ter ficado muito difícil.

O time de Abel Ferreira já não depende apenas de suas forças para conquistar a taça e terá de vencer e torcer para um tropeço do Flamengo contra o Ceará, no Maracanã. Assim, a equipe alviverde seguiria na briga pelo caneco até a última rodada.

Em seu último compromisso pelo Brasileirão, a equipe paulista foi derrotada pelo Grêmio, por 3 a 2.

O Atlético-MG é o 13º colocado, com 45 pontos, e ainda tem chances remotas de conquistar uma vaga na Libertadores caso o G-8 ainda venha a se confirmar. Caso contrário, o time então poderá se contentar, ao menos, com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Os mineiros vêm de derrota para o Fortaleza, por 1 a 0. O risco de rebaixamento é apenas matemático nesse momento, extremamente improvável.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG: Everson, Saravia, Vitor Hugo (Ruan Tressoldi) e Alonso, Gustavo Scarpa, Alan Franco, Alexsander, Bernard e Guilherme Arana, Hulk (Rony) e Dudu;

Palmeiras: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio e Allan (Sosa), Flaco López e Vitor Roque.

Palmeiras tem mais time e pode sobrar

O Palmeiras vem de uma dura derrota na final da Libertadores, mas, mesmo assim, é favorito contra o Atlético-MG.

O Alviverde tem jogadores mais qualificados e um time que só ficou atrás do Flamengo no cenário sul-americano.

Além de ter a vantagem no histórico geral do confronto, o Palmeiras vem superando o Galo nos últimos anos. São cinco vitórias do Verdão nos últimos oito confrontos, dois empates e apenas um triunfo do Atlético-MG.

A campanha do Palmeiras até aqui leva a crer que o time pode sobrar contra o Atlético-MG. Resta saber, porém, se o técnico Abel Ferreira vai conseguir reerguer a equipe após a derrota na decisão da Libertadores.

Palpite 1 para Atlético-MG x Palmeiras: Vitória do Palmeiras, com odds de 2.40 na Betano.

Times não têm muito a perder, e jogo ganha cara de gols

O Flamengo está com a mão na taça, e o Palmeiras sabe bem disso. Publicamente, Abel chegou a jogar a toalha, mas o Palmeiras mantém as esperanças internamente.

O Verdão entra neste jogo sem muito a perder, consciente de que a missão agora ficou muito difícil. De certa forma, esta postura pode fazer com que o time jogue mais leve, sem a pressão das rodadas anteriores.

O Atlético-MG também parece já sem grandes objetivos neste Brasileirão. A vaga na Libertadores ainda é possível, porém improvável, já que há outros times na frente do Galo.

Forma-se, então, o cenário perfeito para os times fazerem um jogo mais aberto, sem grandes preocupações defensivas.

No primeiro turno, Palmeiras e Atlético-MG fizeram um jogo de cinco gols, com vitória do Verdão, por 3 a 2, em São Paulo.

Palpite 2 para Atlético-MG x Palmeiras: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.18 na Betano.

Palmeiras sempre investe pelo alto

O time que provavelmente mais investe em bolas aéreas na elite do futebol brasileiro é o Palmeiras. O estilo de jogo do Verdão, inclusive, vem sendo alvo de críticas pela insistência neste tipo de lance, com pouca criatividade no meio-campo.

Em um bom sinal para os apostadores que vão investir nesta dica, o Atlético-MG cedeu nove escanteios ao Fortaleza na última rodada.

O Leão do Pici pressionou bastante, algo que deve se repetir, desta vez com o Palmeiras tomando a iniciativa de propor o jogo.

No confronto do primeiro turno, o Palmeiras teve nove escanteios a seu favor contra o Atlético-MG.

Na final da Libertadores, foram 11 escanteios no total, somando os dois times. E, por ironia do destino, em um deles saiu o gol que deu o título ao Flamengo.