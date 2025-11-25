Palpite Atlético-MG x Flamengo - Brasileirão Série A - 25/11/2025

O Atlético-MG ainda sonha com a vaga na Libertadores e recebe o líder Flamengo, que pode conquistar o título já nesta terça-feira, em Belo Horizonte.

Melhores palpites para Atlético-MG x Flamengo

Vitória do Flamengo, com odds de 1.85 na bet365;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365;

Para Luiz Araújo marcar ou dar assistência, com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo tenso, o Flamengo deve vencer o Atlético-MG por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

O Flamengo está muito perto de conquistar o título brasileiro e pode ser campeão já neste confronto. Para isso, precisa vencer o Galo e torcer para uma vitória do Grêmio sobre o Palmeiras, em Porto Alegre.

O Atlético-MG, 11º colocado com 44 pontos, chega um tanto desanimado para o jogo, ainda abalado pela perda do título da Copa Sul-Americana para o Lanús, no último sábado.

No entanto, não há tempo para chorar. O Galo precisa vencer para seguir com chances de conquistar uma vaga na Libertadores via um possível G-8 no Brasileirão. O time mineiro tem de somar pontos até mesmo para voltar à Sul-Americana.

Já o Flamengo chega embalado após ótima vitória de 3 a 0 sobre o RB Bragantino, no Maracanã.

O time carioca é o líder do Brasileirão com 74 pontos e está em uma situação muito confortável, podendo se dar ao luxo de poupar titulares pensando na final da Libertadores, contra o Palmeiras, no próximo sábado (29).

O histórico do confronto é levemente favorável ao Flamengo. O Rubro-Negro tem 39 vitórias, contra 34 do Atlético-MG, além de 21 empates.

O último duelo entre as equipes, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terminou com vitória do Flamengo no tempo normal, por 1 a 0, mas o Galo se classificou nos pênaltis.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG: Everson; Saravia (Ruan), Vitor Hugo e Alonso, Caio Paulista, Fausto Vera, Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard (Rony), Hulk e Dudu.

Flamengo: Rossi, Royal (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl e Luiz Araújo; Gonzalo Plata, Samu Lino (Everton Cebolinha) e Juninho (Wallace Yan).

Flamengo chega com favoritismo

Mesmo que o técnico Filipe Luís poupe a maioria dos titulares, como esperado, o Flamengo chega com forte favoritismo para este confronto diante do Atlético-MG.

O Rubro-Negro já encontrou uma forma de jogar, independentemente da escalação, e tem jogadores muito qualificados no elenco - até mesmo entre os reservas.

Do outro lado, o Atlético-MG chega em baixa, psicologicamente mal com o vice na Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli teve pouco tempo para preparar o time para este duelo, já que a final foi no último sábado.

Além disso, a equipe chega muito desgastada fisicamente por ter disputado uma prorrogação.

O cenário aponta para uma vitória do Flamengo e para uma possível comemoração de título na casa do Atlético-MG.

Palpite 1 para Atlético-MG x Flamengo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.85 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelos têm sido marcados por poucos gols



Os últimos cinco confrontos entre Atlético-MG e Flamengo foram de poucos gols e com apenas uma equipe marcando. Juntos, os times fizeram apenas quatro gols nesses cinco jogos.

Galo e Fla costumam se enfrentar muitas vezes por estarem sempre disputando títulos importantes e já se conhecem bem, o que dificulta placares mais largos.

As equipes se respeitam muito e costumam fazer jogos estudados - e não deve ser diferente nesta terça-feira.

Além disso, o Galo está com dificuldades ofensivas e passou em branco contra o Lanús. O time mineiro tem apenas 37 gols em 34 jogos no Brasileirão, enquanto o Rubro-Negro tem a melhor defesa, com apenas 23 gols sofridos em 35 jogos.

Palpite 2 para Atlético-MG x Flamengo: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365.

Talento de Luiz Araújo pode resolver o jogo

O atacante Luiz Araújo é uma das principais referências técnicas do Flamengo na ausência de Arrascaeta, que deve ser poupado para a final da Libertadores.

O camisa 7 costuma chamar a responsabilidade no setor criativo e finaliza bem. Além disso, está sempre municiando os companheiros de equipe com ótimas assistências.

Mesmo alternando entre o time titular e os reservas, Luiz Araújo já soma 13 gols e dez assistências na temporada. Números que vêm contribuindo para o bom momento do Flamengo.

O time tem ótimo aproveitamento quando Luiz Araújo é titular no Brasileirão: 82%.

O último gol dele foi marcado na goleada de 5 a 1 sobre o Sport. Naquela partida, inclusive, o camisa 7 ainda deu uma assistência.