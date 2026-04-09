Palpite Atlético-MG x Cruzeiro - Brasileirão Série A - 15/10/2025

Equipes se enfrentam em momentos diferentes, com a Raposa ainda sonhando com o título e o Galo tentando encontrar seu caminho.

Melhores palpites para Atlético-MG x Cruzeiro:

Cruzeiro vence, com odds de 2.60 na bet365;

Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365;

Kaio Jorge para marcar a qualquer momento, com odds de 2.40 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Cruzeiro deve vencer o Atlético-MG por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Atlético-MG e Cruzeiro medem forças pelo Brasileirão. O duelo, como de costume, promete fortes emoções e muita intensidade.

A Raposa faz boa campanha, na terceira colocação, mas vive momento de instabilidade, sem vencer nos últimos três jogos. O Galo, por sua vez, faz campanha muito irregular e abaixo das expectativas da torcida, em 14º.

O Atlético-MG vem de vitória sobre o lanterna Sport e, jogando em casa, na Arena MRV, pode sepultar o sonho de título do grande rival.

O time tem apenas 32 pontos e quer entrar, ao menos, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, além de se afastar de vez do Z-4. O técnico Jorge Sampaoli, porém, terá de lidar com muitos desfalques.

O Cruzeiro ainda sonha com a taça e precisa da vitória para manter as esperanças. O time tem 52 pontos, seis a menos do que o líder Palmeiras.

A torcida cruzeirense chega animada para o confronto, tendo em vista que o time do técnico Leonardo Jardim venceu os dois últimos clássicos contra o Galo, ambos pela Copa do Brasil.

No primeiro turno, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 0 a 0.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG: Éverson, Natanael, Tressoldi, Vitão e Arana; Fausto Vera, Scarpa, Gabriel Menino e Bernard; Rony e Hulk;

Cruzeiro: Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Raposa à vontade na casa do rival

O Cruzeiro vem se mostrando muito à vontade jogando na Arena MRV, casa do Atlético-MG.

O histórico do confronto tem apenas cinco jogos no estádio, mas já são 3 vitórias da Raposa, um empate e apenas um triunfo do Galo. O último confronto por lá, inclusive, terminou com vitória do Cruzeiro, por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

O time celeste deve ter o retorno de Wanderson no ataque, o que dá mais mobilidade e poder de fogo à equipe. Com jogadores rápidos e habilidosos, a Raposa tem sido um visitante indigesto neste Brasileirão, com cinco vitórias, cinco empates e apenas três derrotas.

Com um retrospecto recente favorável e em melhor momento no Brasileirão, o Cruzeiro pode novamente superar o Atlético-MG, confirmando a superioridade sobre o rival nesta temporada.

Palpite 1 para Atlético-MG x Cruzeiro: Cruzeiro vence, com odds de 2.60 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fique de olho nas bolas na área

Atlético-MG e Cruzeiro devem se arriscar em busca de gols, o que deve gerar uma série de escanteios nesta partida.

Além disso, as estatísticas apontam que essas equipes geram, em média, atacando neste Campeonato Brasileiro, seis escanteios por partida, cada. Ou seja, se mantiverem a média, os rivais vão ultrapassar os dez cantos neste jogo.

É comum vermos os times se atirando ao ataque em clássicos regionais, como é o caso desta partida. Portanto, trata-se de uma boa pedida.

Além disso, os times podem forçar jogadas do tipo por contarem com especialistas em bolas paradas: Scarpa, pelo Atlético-MG, e Matheus Pereira, pelo Cruzeiro.

O empate é um resultado que não interessa a nenhuma das equipes. Logo, espera-se um ímpeto tremendo de ambos os lados em busca da vitória.

Palpite 2 para Atlético-MG x Cruzeiro: Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365.

A bola deve passar pelo artilheiro

Artilheiro do Brasileirão com 15 gols, Kaio Jorge é sempre uma ótima pedida. O atacante sabe o caminho e fez os dois da última vitória do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, por 2 a 0, pela Copa do Brasil.

Em uma ótima temporada, ele tem boas chances de voltar a marcar contra o Galo.

Kaio Jorge passou em branco nos últimos quatro jogos e deseja encerrar este jejum, justamente contra a sua última vítima.

O atacante quer impressionar o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para mostrar que pode voltar a ser convocado e, quem sabe, integrar o grupo que vai disputar a Copa do Mundo de 2026.