Palpite Atlético-MG x Bahia - Brasileirão Série A - 05/11/2025

O Atlético-MG quer subir na tabela e ainda vê possibilidades de chegar ao G-7. Já o Bahia busca afirmação para seguir firme no G-5.

Melhores palpites para Atlético-MG x Bahia:

Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.18 na Betano;

Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 1.95 na Betano;

Menos de 6.5 cartões, com odds de 1.70 na Betano.

Em jogo equilibrado, o Atlético-MG deve vencer o Bahia por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O Atlético-MG vem de empate sem gols com o Internacional, mas está com a cabeça na final da Copa Sul-Americana.

O time mineiro, atual 13º colocado com 37 pontos, tem como objetivo conquistar o triunfo para subir na tabela e se aproximar do G-7.

O Bahia conquistou ótima vitória de virada sobre o RB Bragantino, na rodada anterior, por 2 a 1, na Fonte Nova, e é o quinto colocado, com 52 pontos.

O Tricolor de Aço agora se encontra em situação confortável, quatro pontos acima do Botafogo, sexto colocado, e pode se dar ao luxo de jogar sem pressão, em busca de uma nova vitória fora de casa.

Com o Bahia muito próximo do objetivo de conquistar vaga na Libertadores e o Atlético-MG na final da Sul-Americana, é possível que tenhamos um jogo aberto, com os times sem muito a perder e buscando a vitória sem medo.

Prováveis escalações de Atlético-MG x Bahia

Atlético-MG: Everson; Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alexsander (Gabriel Menino) Alan Franco, Scarpa e Bernard; Dudu e Rony;

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte, Luiz Gustavo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Erick Pulga (Ademir), Tiago e Willian José.

Galo tem estratégia definida e vai em busca da vitória

O Atlético-MG não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas está com moral após ter conquistado a vaga na final da Copa Sul-Americana.

O time mineiro quer terminar o Brasileiro sem sustos, eliminando o quanto antes as chances de rebaixamento.

A ideia é evitar o problema ocorrido no ano passado, quando o time chegou à decisão da Libertadores, mas teve de brigar contra a degola na competição nacional até o fim.

A meta, portanto, é também chegar o mais leve possível para a final continental.

Os três pontos também podem colocar o Atlético-MG na briga por um espaço no G-7.

O time tem um jogo a menos e ainda alimenta a esperança de conquistar uma vaga na Libertadores via Brasileirão, sem depender do que vai acontecer na Sul-Americana.

Palpite 1 para Atlético-MG x Bahia: Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.18 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Partida com cheiro de gols de ambos os lados

Se o Atlético-MG está cheio de moral, o mesmo pode ser dito do Bahia. O time vem de cinco vitórias seguidas em casa e agora quer melhorar também o seu rendimento longe da Fonte Nova.

No primeiro turno, o Bahia venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Ou seja, se o padrão se repetir, teremos novamente um jogo em que ambos os times marcam.

Como visitante, o Bahia já sofreu 24 gols em 13 jogos, e o Galo pode se aproveitar dessa fragilidade defensiva.

Os donos da casa, é claro, entram com a missão de propor o jogo e partir para cima diante da torcida. Está aí a receita ideal para que os dois times balancem a rede em Belo Horizonte.

Palpite 2 para Atlético-MG x Bahia: Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 1.95 na Betano.

Tendência de poucos cartões

O duelo entre Bahia e Atlético-MG no primeiro turno teve cinco cartões amarelos, sendo dois deles já nos acréscimos do segundo tempo, quando foram marcados dois gols.

Por se tratar de um jogo em que as equipes não chegam tão pressionadas, é possível que os jogadores entrem um pouco mais tranquilos, e os cartões sejam poucos.

Está aí, portanto, uma aposta que parece bem viável para este duelo.

O Bahia é um dos times que menos receberam cartões neste Campeonato Brasileiro. Foram 77 em 31 partidas.

O Galo tem sido um pouco mais imprudente, com 90 em 30 jogos.

Se mantiveram a média, os times terminarão o jogo desta quarta-feira com menos de 6.5 cartões no total.