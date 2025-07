Palpite Atlético-MG x Atlético Bucaramanga - Sul-Americana - 24/07/2025

O segundo jogo da decisão para uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV.

Com a vitória conquistada no primeiro jogo contra o Atlético Bucaramanga, agora o Atlético-MG tem duas vantagens: a de decidir em casa e a superioridade no placar agregado.

Confira alguns palpites, dicas de mercados e análises para Atlético-MG x Atlético Bucaramanga.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final Atlético-MG 1.37 Jogador para Marcar a Qualidade Momento Hulk 2.00 Casa Totais de Cartões Amarelos Mais 1,5 1.50

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 22/07, às 15h45.

Como foi o jogo de ida

O Atlético-MG se deu bem no jogo de ida e venceu, fora de casa, por 1x0 com um gol de pênalti marcado por Hulk.

Em uma disputa tensa, o Bucaramanga ofereceu perigo durante todo o primeiro tempo, obrigando o goleiro Everson a trabalhar bastante. No entanto, conseguiu segurar a pressão e ir para o intervalo sem sofrer gols.

Na segunda etapa, o clube mineiro voltou mais forte, mas ficou em desvantagem antes mesmo dos dez minutos de bola rolando, após a expulsão de Alan Franco. Porém, para alívio da torcida atleticana, o gol da vitória saiu poucos minutos depois.

O Bucaramanga também ficou com um jogador a menos em campo, já no final da partida, com o cartão vermelho para Duarte.

Agora, o Galo joga por um empate para garantir a classificação para as oitavas de final.

Vitória do Atlético-MG

O Galo se prepara para enfrentar o Bucaramanga após uma derrota de 3x2 contra o Palmeiras no Brasileirão, em uma partida disputada no Allianz Parque.

Contudo, jogando em casa, o Atlético-MG tem demonstrado um desempenho excelente e é uma equipe difícil de ser derrotada. Desde o ano passado, o clube não conhece a derrota em casa, sofrendo sua última no encontro contra o Juventude, que terminou 3x2, na 36ª rodada do Brasileirão 2024.

O Atlético Bucaramanga, mesmo atuando fora de seus domínios, tem alcançado resultados positivos; em suas últimas quatro partidas fora, registrou apenas uma derrota, além de ter conquistado duas vitórias e dois empates. No entanto, mesmo com esse bom desempenho em jogos fora de casa, não parece ser a equipe capaz de interromper a longa série de invencibilidade do Galo como mandante.

Dessa forma, levando em conta a vantagem no placar e o fator casa favorável ao Atlético-MG, é esperado que os brasileiros também se imponham na partida de volta.

Palpite 1 - Vitória do Atlético-MG com odd 1.37 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Atlético-MG x Atlético Bucaramanga nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Para Hulk marcar

Principal jogador do Galo, Hulk frequentemente participa das jogadas de gol da equipe. Inclusive, ele foi o responsável pelo gol que garantiu a vitória no encontro da semana passada, convertendo um pênalti.

Além disso, no último jogo do Atlético-MG, realizado no domingo (20), o atacante anotou os dois gols contra o Palmeiras. Com essas performances, e o jogo contra o Bahia na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Hulk chegou a três partidas consecutivas fazendo gols para sua equipe.

Em sua trajetória na Sul-Americana, ele encontrou o fundo da rede em duas ocasiões durante a fase de grupos e, ao longo da temporada, já totaliza 15 gols.

Considerado uma referência em jogadas de bola parada, Hulk pode surpreender o Bucaramanga, assim como fez na semana anterior e frente ao Palmeiras, e ainda possui a habilidade necessária para desorganizar a defesa colombiana.

Portanto, é razoável considerar uma aposta em que o jogador marque nesta partida.

Palpite 2 - Para Hulk Marcar Gol a Qualquer Momento com Odd 2.00 na Novibet.

Cartões para o time da casa

O Atlético-MG tem apresentado altos índices em relação ao número de cartões, isso porque em suas últimas cinco partidas acumulou 21 cartões, sendo que dois deles foram vermelhos.

No seu jogo anterior ao desta quinta-feira, foram registrados quatro cartões amarelos, e contra o Bucaramanga, totalizaram seis cartões, contando com uma expulsão.

Em todas essas cinco partidas, o clube alvinegro não recebeu menos de dois cartões em nenhuma delas. Portanto, a expectativa é que o Atlético-MG receba pelo menos dois cartões amarelos.

Palpite 3 - Mais 1,5 Cartões Amarelos para o Atlético-MG com Odd 1.50 na Novibet.