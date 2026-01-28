Palpite Atlético de Madrid x Bodo/Glimt - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o jogo comece aberto, com Alexander Sorloth entre os artilheiros dos anfitriões.

Melhores palpites para Atlético de Madrid x Bodo/Glimt:

Nossa análise: momento das equipes

O Atlético de Madrid entra neste jogo fora do top oito por diferença de gols. Um empate de 1-1 fora de casa contra o Galatasaray na semana passada deixou a equipe de Diego Simeone com muito trabalho pela frente.

No entanto, eles ganharam confiança com uma vitória dominante de 3-0 sobre o Mallorca na La Liga no domingo.

Ainda assim, os espanhóis não podem se dar ao luxo de subestimar o Bodo/Glimt. O Manchester City aprendeu a lição na semana passada, sofrendo uma derrota por 3-1 na Noruega.

Esse resultado manteve o Bodo/Glimt na disputa por uma vaga nos playoffs. No entanto, com apenas três pontos obtidos em seus seis jogos anteriores na Champions, as probabilidades ainda estão contra eles.

Prováveis escalações para Atlético de Madrid x Bodo/Glimt

Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Almada, Barrios, Koke, Simeone, Sorloth, Álvarez;

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Gundersen, Bjortuft, Sjovold, Hauge, Fet, Berg, Evjen, Hogh, Blomberg.

O Atlético vai fazer gols e aumentar suas esperanças de estar entre os oito primeiros

O Atlético de Madrid de Simeone construiu uma reputação de futebol defensivo na Europa nos anos 2010, mas seu estilo evoluiu.

Eles têm uma média de 2,29 gols por jogo na Champions League até agora nesta temporada. É um retorno impressionante, considerando que já viajaram para Liverpool e Arsenal.

O Inter também visitou o Estádio Metropolitano, onde Los Rojiblancos ostentam um recorde de 100% na Europa nesta temporada. Eles marcaram um gol a cada 27 minutos quando jogaram em casa nesta competição.

São agora 13 vitórias consecutivas em casa para o Atlético no geral. Eles marcaram pelo menos duas vezes em todas, exceto duas dessas vitórias. Um cenário em que o Atlético precise buscar gols deve lhes cair perfeitamente.

O Bodo/Glimt permitiu 18,4 xG até agora na fase de grupos. Esse é o quinto pior registro, e eles terão dificuldade em se manter firmes por muito tempo na capital espanhola.

Apostar que os anfitriões marquem mais de 2,5 gols parece uma aposta sólida.

Palpite 1 para Atlético de Madrid x Bodo/Glimt: Atlético de Madrid marca mais de 2,5 gols, com odds de 1.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atlético de Madrid x Bodo/Glimt nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os anfitriões terão um início de jogo rápido

Uma tendência consistente nos jogos do Atlético nesta temporada tem sido começar bem. Eles marcaram o primeiro gol em 20 de seus 21 jogos na La Liga.

A equipe de Simeone também tem se saído melhor nos estágios iniciais de seus jogos europeus. A diferença de gols no primeiro tempo do Atleti na Champions League nesta temporada é de +4, comparado a -1 após o intervalo.

Para ter qualquer chance de avançar, o Bodo/Glimt precisa vencer este jogo. Isso também deve ajudar a abrir o jogo e oferecer espaço para jogadores como Alexander Sorloth, que está em boa forma.

O atacante norueguês marcou em quatro de suas últimas cinco aparições, incluindo uma série de gols no início.

Dado isso, apostar no Atlético de Madrid no mercado do primeiro tempo oferece valor, com uma probabilidade implícita de 60,2%.

Palpite 2 para Atlético de Madrid x Bodo/Glimt: 1º tempo: Atlético de Madrid vence, com odds de 1.67 na Betano.

O Bodo/Glimt testará o Atlético em um primeiro tempo aberto

Durante sua bem-sucedida campanha na Liga Europa 2024/25, o Bodo/Glimt frequentemente surpreendeu clubes maiores. Seu estilo ofensivo conquistou muitos admiradores.

Eles encontraram uma Champions League mais desafiadora, mas a performance da semana passada contra o Man City foi excepcional.

A equipe de Kjetil Knutsen criou 0,9 xG e três grandes chances no primeiro tempo daquele jogo. Eles marcaram pelo menos duas vezes em todos os seus últimos três jogos da Champions League.

Isso inclui um difícil jogo fora de casa contra o Borussia Dortmund, quando conseguiram um empate muito respeitável de 2-2.

Com Knutsen no comando, é improvável que o Bodo/Glimt se retraia e jogue defensivamente. Eles vão atrás da vitória que precisam e pretendem criar chances desde o primeiro apito.

Dado que o Atleti precisa vencer por quantos gols forem possíveis, um início aberto parece provável. Apostar que ambas as equipes marquem no primeiro tempo pode ser a escolha inteligente.