Palpite Atalanta x Inter - Série A - 28/12/2025

Uma tarefa difícil está à frente, mas estamos apostando nos Nerazzurri desta vez. Eles têm levado a melhor sobre a Atalanta há muito tempo.

Dicas de apostas para Atalanta x Inter:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Atalanta 1-2 Inter

Atalanta 1-2 Inter Palpite de artilheiros: Atalanta: Gianluca Scamacca - Inter de Milão: Lautaro Martínez, Marcus Thuram

A Atalanta encontrou alguma forma recentemente, finalmente colocando fim ao seu início conturbado de temporada. Após vencer apenas quatro dos seus primeiros 15 jogos em todas as competições, os homens de Raffaele Palladino venceram seis dos seus últimos sete jogos.

Vitórias sobre Cagliari e Genoa em seus jogos mais recentes da Série A os levaram ao nono lugar. O triunfo sobre o Chelsea foi outro impulso.

Por outro lado, a Inter de Milão teve uma temporada interessante. Não têm sido tão dominantes como em temporadas anteriores. No entanto, ainda estão no topo da tabela e têm marcado muitos gols.

O revés da Supercopa Italiana da semana passada contra o Bologna foi um alerta, e a Atalanta pode enfrentar as consequências.

Escalações esperadas para Atalanta x Inter

Escalação esperada da Atalanta: Carnesecchi, de Roon, Kolasinac, Hien, Zappacosta, Ederson, Musah, Bernasconi, De Ketelaere, Maldini, Scamacca

Escalação esperada da Inter de Milão: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Dimarco, Martínez, Thuram

Líderes da tabela para triunfar

A Atalanta recebe a Inter de Milão esta semana, mas com várias ausências. Ademola Lookman e Odilon Kossounou estão fora devido à Copa Africana de Nações. Enquanto isso, Berat Djimsiti e Raoul Bellanova estão afastados por lesão.

Mesmo com a vantagem de jogar em casa, terão dificuldades contra os Nerazzurri.

A Inter também não está em plena força. Nomes como Francesco Acerbi, Denzel Dumfries e Matteo Darmian estão todos fora. A diferença crucial é que a equipe de Cristian Chivu tem maior profundidade, então provavelmente pode lidar melhor.

Eles também venceram 12 dos seus últimos 14 jogos de liga, falhando em marcar apenas uma vez em toda a temporada.

O recente histórico contra a Atalanta também é um fator importante. A Inter venceu oito jogos seguidos contra a Atalanta e permanece invicta nos últimos 15 encontros. Il Biscione marcou 12 gols sem sofrer nos últimos quatro confrontos.

A confiança estará alta enquanto viajam para a New Balance Arena.

Dica de aposta 1 para Atalanta x Inter: Inter de Milão para vencer com odds de 2,05 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atalanta x Inter nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Atalanta testa a defesa da Inter

Apesar do impressionante recorde da Inter nesta temporada, eles não são de forma alguma impenetráveis. Isso deve dar esperança aos anfitriões enquanto tentam encerrar sua longa sequência sem vitórias contra a equipe milanesa.

Equipes como Bologna, Genoa, Liverpool, Venezia, Atlético e AC Milan encontraram o caminho para o gol contra a Inter recentemente. Há oportunidades para desarmá-los.

As chances são de que a equipe visitante encontre o caminho para o gol. Apenas AC e os Reds os mantiveram quietos nesta temporada, e a Atalanta não tem o melhor histórico defensivo.

Nesta temporada, 63% dos jogos de La Dea terminaram com ambas as equipes marcando. Isso parece que continuará neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Atalanta x Inter: Ambas as equipes marcam com odds de 1,65 na Betano

Aquele homem Martínez marca novamente

Há apenas uma escolha lógica quando se trata de escolher um marcador a qualquer momento na Série A agora. Lautaro Martínez lidera o caminho para o prêmio Capocannoniere. Ele tem 15 gols e assistências em 23 partidas em todas as competições.

Seis deles vieram nos seus últimos cinco jogos da Série A.

Enquanto jogadores como Marcus Thuram e Gianluca Scamacca mostraram forma recente, Martínez é o principal perigo. O jogador de 28 anos é um problema para qualquer linha defensiva.

A Atalanta já teve o suficiente do atacante argentino. Ele marcou na vitória por 2-0 sobre eles na temporada passada e encontrou o caminho do gol em sete dos seus encontros com Gli Orobici.

Martínez contribuiu com 10 gols ou assistências em 14 jogos contra eles no total. Ele estará confiante em fazê-lo novamente.