Palpite Arsenal x Manchester United - Premier League - 25/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Manchester United lutará bravamente no domingo. No entanto, os Gunners devem superar os Red Devils.

Melhores palpites para Arsenal x Manchester United:

Nossa análise: momento das equipes

Apesar de vir de dois empates consecutivos sem gols na Premier League, o Arsenal aumentou sua liderança no topo da tabela.

Os Gunners não conseguiram aproveitar os deslizes do Man City e Aston Villa na semana passada. No entanto, ampliaram a vantagem para sete pontos.

Os comandados de Mikel Arteta deixaram o empate sem gols contra o Nottingham Forest para trás ao viajarem para Milão pela Champions League. Os líderes da liga venceram o Inter por 3-1, mantendo seu recorde de 100% na competição.

A Premier League, no entanto, apresenta um desafio diferente, razão pela qual Arteta está um pouco preocupado com seu próximo adversário.

O Manchester United visita o Emirates Stadium em grande forma após a saída do técnico português Ruben Amorim.

No último fim de semana, enfrentaram um teste difícil contra o vizinho barulhento Man City sob o comando interino de Michael Carrick.

As táticas de Carrick se mostraram eficazes, e os Red Devils saíram vitoriosos por 2-0. O United encontrou a rede cinco vezes contra o City, mas três gols foram anulados.

Os visitantes tiveram uma semana inteira de descanso sem jogos no meio da semana e devem estar prontos para este confronto, com a confiança alta no vestiário.

Pela primeira vez em algum tempo, o Man Utd parece se assemelhar à sua antiga forma.

Prováveis escalações para Arsenal x Manchester United

Arsenal: Raya, White, Saliba, Magalhães, Timber, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres;

Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernandez, Dorgu, Mbeumo.

A máquina de guerra do Arsenal enfrenta o teste do Manchester United

Desde a derrota para o Aston Villa no início de dezembro, o Arsenal está em uma sequência de 12 jogos sem perder em todas as competições.

Na liga, os Gunners não perderam nos últimos sete jogos consecutivos. Além disso, são uma das duas únicas equipes nesta divisão que ainda não perderam em casa.

O Emirates deve estar vibrante para este jogo. Os torcedores do Arsenal podem se animar com o histórico recente de sua equipe contra o United.

Excluindo amistosos, o time da casa manteve-se invicto no tempo normal contra os Red Devils nos últimos sete encontros. Os anfitriões venceram cinco dos últimos seis confrontos diretos na liga.

Carrick gostaria que seus jogadores ignorassem esses recordes, já que parece que eles viraram a esquina.

O United está em uma sequência de cinco jogos sem perder na liga, mas venceu apenas dois nessa sequência. Além disso, os Red Devils venceram apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições.

O United venceu apenas três dos seus 11 jogos fora de casa na liga nesta temporada. Mesmo com essa confiança renovada, é difícil vê-los superando os líderes da liga.

Palpite 1 para Arsenal x Manchester United: 1x2: Arsenal, com odds de 1.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Manchester United nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols são quase garantidos

O clube do norte de Londres subiu na tabela graças a um equilíbrio saudável entre ataque e defesa. Os anfitriões marcaram 40 gols no total na liga, cinco a menos que os adversários de domingo.

Em casa, as tropas de Arteta têm uma média de 2,36 gols por jogo, enquanto sofreram apenas cinco gols em 11 jogos.

Perfurar sua defesa não é fácil e requer um ataque talentoso. Felizmente para os visitantes, é exatamente isso que eles têm a oferecer.

O United marcou 18 gols em 11 partidas, com uma média de 1,64 gols por jogo fora de casa na liga.

No entanto, sua taxa de jogos sem sofrer gols de 14% é notavelmente inferior à média de 27% do restante da divisão.

Até o momento, eles não mantiveram o adversário sem marcar fora de casa. Ambas as equipes marcaram em 91% dos jogos fora de casa na Premier League.

Palpite 2 para Arsenal x Manchester United: BTTS: sim, com odds de 1.77 na Betano.

O sueco de volta à ação

Viktor Gyokeres enfrentou muitas críticas desde sua transferência milionária do Sporting Lisboa para o Arsenal.

O sueco ainda está tentando se encaixar no estilo de jogo dos Gunners, mas seu talento é inegável. Apesar de suas dificuldades, ele é atualmente o artilheiro do clube na liga.

Gyokeres marcou cinco gols para os londrinos nesta competição e nove gols em todas as competições. Ele entra neste jogo após três participações em gols em outros tantos jogos, marcando duas vezes.

Seu impressionante gol no meio da semana contra o Inter de Milão elevou a moral. Os torcedores do Arsenal esperam que isso o inspire ainda mais.

Com a confiança em alta, Gyokeres pode se encontrar na lista de artilheiros no domingo.