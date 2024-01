Palpite Arsenal x Liverpool - Copa da Inglaterra - 7/1/24

Pela terceira fase da FA Cup, o Arsenal recebe o Liverpool. O confronto acontece no dia 7 de janeiro (domingo), no Emirates Stadium, em Londres.

Dessa forma, confira os prognósticos e os palpites selecionados por nosso time de editores para este clássico inglês, que coloca frente a frente sérios candidatos ao título da competição.

Aposta Palpite Odd Total de gols Mais de 2,5 1.65 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.40 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Jogos do Liverpool tem média alta de gols

O Liverpool, em seu jogo mais recente, participou de uma partida de seis gols, no qual goleou o Newcastle por 4 a 2. Já o Arsenal, jogando contra o Fulham na rodada passada, foi derrotado por 2 a 1.

No Campeonato Inglês, a equipe de Jürgen Klopp marcou 43 gols e sofreu 18 em 20 jogos, apresentando assim um total de 61 gols, estabelecendo uma média de 3,05 por rodada.

Ainda, vale mencionar que dois dos últimos três confrontos diretos entre essas duas equipes, as partidas terminaram com três ou mais gols no tempo regulamentar.

Palpite 1 - Arsenal x Liverpool - Mais de 2,5 gols no jogo: 1.65 na Betano.

Ambos marcaram nos últimos três confrontos diretos

Sendo esse um jogo eliminatório, é muito provável que os dois times, ainda que joguem cautelosos, se arrisquem em busca de gols para que o jogo seja decidido no tempo normal.

Essa busca por alterar o marcador, pode, evidentemente, gerar espaços, o que possibilitaria as chances dos dois times marcarem gols.

Nos últimos três confrontos diretos entre Arsenal e Liverpool, em todos eles os dois times balançaram as redes. Ainda, outro ponto importante a se considerar, é que três dos últimos quatro jogos do Liverpool ambos os times marcaram.

Palpite 2 - Arsenal x Liverpool - Sim para ambos marcam: 1.40 na Betano.

Ambos querem resolver o jogo no tempo regulamentar

Em um jogo importante como esse, de caráter eliminatório, é muito comum que as duas equipes se abram para o tudo ou nada nos momentos finais da partida.

Para evitar um alongamento do jogo, visto que o calendário inglês é apertado, os dois times, que disputam o título da Premier League, tenderão a resolver a disputa na etapa final.

Vale lembrar ainda que na última partida do Liverpool, na vitória sobre o Newcastle, todos os seis gols da partida saíram no segundo tempo. Ainda, em três dos últimos quatro jogos do Arsenal houve gols na etapa final do jogo.

Palpite 3 - Arsenal x Liverpool - Segundo tempo com mais gols: 1.93 na Betano.