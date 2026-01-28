Palpite Arsenal x Kairat Almaty - Champions League - 28/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Arsenal se recupere fortemente contra o Kairat Almaty e encerre a fase de grupos em alta.

Melhores palpites para Arsenal x Kairat Almaty:

Nossa análise: momento das equipes

O Arsenal entra neste confronto após uma decepcionante derrota em casa para o Man United na Premier League no domingo. Este resultado marcou a primeira vez que o clube perdeu em seu estádio em todas as competições nesta temporada.

Deve-se dizer que o desempenho da equipe ficou abaixo do padrão exigido para uma disputa pelo título.

Apesar deste revés, os homens de Mikel Arteta permanecem no topo da tabela, embora sua vantagem tenha sido reduzida para quatro pontos.

Felizmente, os londrinos do norte podem focar na Champions League, uma competição na qual permanecem invictos tanto em casa quanto fora.

Com um recorde perfeito de 21 pontos em sete partidas, o Arsenal já se classificou para as oitavas de final da competição.

Neste último jogo da fase de grupos, os Gunners competirão com o Bayern de Munique pelo primeiro lugar.

O Kairat Almaty ocupa atualmente a 36ª posição. Eles venceram a Premier League do Cazaquistão por uma margem de dois pontos em outubro. No entanto, desde então, participaram apenas de jogos europeus e amistosos para manter a forma.

Consequentemente, suas performances nesta competição têm sido fracas. Eles devem viajar para o norte de Londres, onde seus torcedores esperam uma resposta forte à derrota do fim de semana.

Prováveis escalações para Arsenal x Kairat Almaty

Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Hincapié, Lewis-Skelly, Nørgaard, Eze, Havertz, Madueke, Martinelli, Gyökeres;

Kairat Almaty: Anarbekov, Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata, Glazer, Kasabulat, Mrynskiy, Jorginho, Gromyko, Edmilson Santos.

Expectativa de domínio em casa

O time da casa estará irritado após sua primeira derrota no Emirates Stadium no fim de semana.

Não há dúvida de que Arteta esperará desempenhos de destaque da equipe que colocar em campo nesta quarta-feira. É uma chance para os jogadores se destacarem para o restante da temporada.

Como resultado, os Gunners podem vir com tudo neste confronto. Vale a pena notar que os londrinos do norte estavam em uma sequência de 12 jogos sem perder em todas as competições antes do resultado do fim de semana.

Além disso, eles ainda são a única equipe a ostentar um recorde de 100% na UCL.

Enquanto isso, os homens de Rafael Urazbakhtin ainda não venceram um jogo nesta competição, perdendo seis de suas sete partidas. Seu único ponto na campanha veio em um empate sem gols com o Pafos.

No entanto, após perder todas as três partidas fora de casa nesta competição e com sua última vitória ocorrendo em meados de outubro em todas as competições, o Kairat enfrenta um desafio extremamente difícil.

Palpite 1 para Arsenal x Kairat Almaty: Handicap -2: Arsenal vence, com odds de 1.47 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Kairat Almaty nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols em abundância

Embora o Arsenal tenha enfrentado críticas por uma suposta falta de criatividade no terço final, eles têm sido eficientes na Champions League.

Eles marcaram 20 gols em sete jogos, empatados com Bayern e PSG como os que mais marcaram. Os Gunners atualmente têm uma média de três gols por jogo em casa nesta competição.

O Arsenal marcou exatamente três gols em cada uma de suas últimas quatro partidas na Champions League. Cinco de seus sete jogos apresentaram mais de dois gols no dia.

Enquanto isso, os visitantes sofreram 19 gols em suas sete partidas, o que equivale a uma média de 2,71 gols por jogo.

Esta vulnerabilidade defensiva é ainda mais destacada pelos nove gols que permitiram durante suas três partidas fora de casa.

Semelhante ao Arsenal, cinco dos sete jogos do Kairat apresentaram mais de dois gols.

Palpite 2 para Arsenal x Kairat Almaty: Mais/menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.52 na Betano.

Uma oportunidade para brilhar

Desde que marcou um hat-trick no derby do norte de Londres, o tempo de jogo de Eberechi Eze tem sido limitado. Arteta optou por jogar Martin Ødegaard na posição de meio-campo ofensivo em vez de Eze, deixando o ex-jogador do Crystal Palace no banco.

No entanto, com a vaga do clube na próxima fase desta competição já confirmada, o técnico certamente irá com uma escalação completamente diferente.

Eze provavelmente estará no time titular, o que é uma chance para ele mostrar suas habilidades novamente.

Ele só começou uma das últimas 10 partidas do Arsenal em todas as competições, então ele tem um ponto a provar aqui na quarta-feira.

Dada a forma inconsistente de Ødegaard recentemente, uma performance forte pode ajudar Eze a garantir um papel mais regular durante a fase final da temporada da Premier League.

Espera-se que ele esteja fortemente envolvido em marcar e criar oportunidades para seus companheiros de equipe.