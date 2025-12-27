Palpite Arsenal x Brighton - Premier League- 27/12/2025

Os homens de Mikel Arteta não têm estado no seu melhor recentemente. No entanto, com a vantagem de jogar em casa, esperamos que terminem 2025 com uma vitória.

Dicas de apostas para Arsenal x Brighton:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-0 Brighton

Arsenal 2-0 Brighton Palpite de artilheiros: Arsenal: Victor Gyokeres, Bukayo Saka - Brighton: Danny Welbeck

O Arsenal não tem sido tão perigoso nas últimas semanas como foi no início da temporada, mas ainda está conseguindo resultados. S

ua vitória nos pênaltis sobre o Crystal Palace na Carabao Cup marcou a terceira vitória apertada consecutiva. Eles perderam apenas uma vez desde o início de setembro.

Os homens de Mikel Arteta são favoritos por um motivo, especialmente em casa, no Emirates.

Quanto ao Brighton & Hove Albion, sua forma tem sido drasticamente inconsistente. Estão sem vitórias em quatro jogos após empatar 0-0 com o Sunderland na última partida.

No entanto, as Gaivotas perderam apenas duas das últimas oito. Já faz quase um mês desde a última vitória deles.

O Arsenal estará confiante em prolongar a espera do Brighton por mais três pontos.

Escalações esperadas para Arsenal x Brighton

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori, Zubimendi, Odegaard, Rice, Saka, Gyokeres, Martinelli

Escalação esperada do Brighton: Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Ayari, Gomes, Kostoulas, Gruda, Mitoma, Rutter

O poder da vantagem em casa

O Arsenal manteve vários jogos sem sofrer gols nesta temporada em todas as competições.

David Raya tem sido difícil de ser superado, enquanto a defesa sólida dos Gunners tem desempenhado um grande papel em sua ascensão ao topo.

Algumas lesões defensivas acabaram com sua invencibilidade este mês, mas ainda sofrem poucos gols.

Mikel Arteta conseguiu descansar vários jogadores no meio da semana ao vencer o Crystal Palace, e não há novas preocupações com lesões.

Com tantos jogadores voltando, os londrinos podem voltar ao seu melhor. O recente retorno de William Saliba foi um grande impulso, e o jogo sem sofrer gols contra o Everton foi bem recebido pelos fãs.

Fabian Hurzeler, por sua vez, pode receber Lewis Dunk e Diego Gomez de volta após suspensão. Contudo, Carlos Baleba está na Copa Africana de Nações.

Além disso, Danny Welbeck pode retornar para enfrentar seu ex-clube e Jan Paul van Hecke também pode estar de volta.

Apesar desses reforços, os visitantes não marcaram nos últimos dois jogos. Isso torna provável um jogo sem sofrer gols para o time da casa.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Brighton: Arsenal manter um jogo sem sofrer gols com odds de 2,10 na Betano

Problemas de pontuação do Brighton continuam

O Brighton tem lutado para encontrar o fundo da rede nesta temporada. Atualmente, em nono na Premier League, marcaram mais de duas vezes em um jogo em apenas três ocasiões. Também marcaram apenas uma vez nas últimas três partidas.

Embora o retorno potencial de Welbeck possa dar um impulso, espera-se que os Gunners mantenham as Gaivotas à distância.

O Arsenal venceu por 2-0 quando essas duas equipes se encontraram em um jogo da Copa em outubro, e o Brighton perdeu três dos últimos cinco confrontos sem marcar.

Com os anfitriões agora mais estáveis e o Brighton lutando para marcar, uma vitória em casa sem sofrer gols parece provável.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Brighton: Ambas as equipes marcarem - Não com odds de 1.90 na Betano

Saka para brilhar enquanto o Arsenal encerra 2025

Uma razão-chave para o sucesso do Arsenal nesta temporada é a contribuição consistente de gols e assistências de vários jogadores.

Tiveram 13 diferentes artilheiros em todas as competições e 15 forneceram assistências. Isso certamente agrada a Arteta, dado que sua equipe lutou por profundidade nos últimos anos.

Desta vez, mesmo com contratempos de lesão, conseguiram continuar. Ainda assim, nenhum jogador contribuiu mais do que Bukayo Saka (11) nesta temporada.

Ele é o artilheiro conjunto do clube e tem cinco G/A nos últimos sete jogos da liga. Sua ameaça em bolas paradas continua a incomodar os adversários.

Enquanto Victor Gyokeres, Leandro Trossard ou Gabriel Martinelli também podem causar impacto, estamos apostando em Bukayo.

Não há dúvida de que ele entregará no ano que vem.