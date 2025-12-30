Palpite Arsenal x Aston Villa - Premier League - 30/12/2025

Nosso especialista em apostas prevê um jogo competitivo no Emirates, onde os visitantes devem conquistar um ponto com Morgan Rogers marcando.

Melhores palpites para Arsenal x Aston Villa:

Nossa análise: momento das equipes

Esses clubes já se enfrentaram este mês, com o Aston Villa vencendo por 2-1 em Birmingham há 24 dias.

O Arsenal respondeu bem a esse revés, vencendo todas as cinco partidas desde então. No entanto, precisaram de pênaltis contra o Crystal Palace na Copa da Liga Inglesa.

Após uma vitória por 2-1 contra o Chelsea no sábado, o Villa entrou na disputa pelo título. Essa foi sua 11ª vitória consecutiva em todas as competições, com oito dessas vitórias na Premier League.

No entanto, o time de Unai Emery ainda está três pontos atrás dos Gunners antes deste jogo.

Prováveis escalações para Arsenal x Aston Villa

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Jesus, Martinelli;

Aston Villa: Martinez, Bogarde, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, Tielemans, Sancho, Rogers, McGinn, Watkins.

Os Gunners devem ter dificuldades após o intervalo

Emery fez mudanças para inspirar uma reviravolta impressionante no confronto do Villa com o Chelsea no fim de semana.

Os visitantes mal estavam no jogo até uma tripla substituição aos 59 minutos. Ollie Watkins estava entre os jogadores introduzidos, com o atacante inglês marcando ambos os gols para os Villans.

Não foi a primeira vez que o Villa melhorou muito após o intervalo nesta temporada.

Eles ainda não lideraram no intervalo em suas viagens na Premier League nesta temporada. No entanto, marcaram 10 vezes e sofreram apenas três gols no segundo tempo.

O Arsenal sofreu três dos seus gols totais em casa na liga após o intervalo. Eles também têm más lembranças deste confronto específico, já que o Villa empatou com sucesso em 2-2 no Emirates na temporada passada.

No encontro anterior em North London, o Villa também marcou duas vezes no final para vencer por 2-0 em 2023.

Dada a história recente, apostar que o Villa brilhará novamente no segundo tempo parece ser uma boa aposta.

Palpite 1 para Arsenal x Aston Villa: 2º tempo: empate ou Aston Villa, com odds de 1.91 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Este confronto de topo de tabela deve ter poucos gols

O Villa tem algumas suspensões notáveis, mas ainda há jogadores frescos para entrar em campo.

Watkins deve voltar para liderar o ataque, enquanto Amadou Onana terá um papel crucial no meio-campo. O belga será responsável por proteger a linha de defesa.

Apesar da impressionante sequência de forma, é improvável que o Villa mostre ambição no início. O Arsenal pode precisar ser paciente, e não marcou mais de duas vezes em nenhum dos seus últimos seis jogos na liga.

56% dos jogos do Arsenal na Premier League nesta temporada terminaram com menos de 2,5 gols. Eles permitiram apenas 10,6 xG até agora, o que é de longe o melhor recorde na primeira divisão inglesa.

Com Gabriel Magalhães novamente em forma, o Arsenal deve começar com seus zagueiros titulares.

Apostar em mais uma partida de poucos gols dos Gunners parece ser uma boa aposta.

Palpite 2 para Arsenal x Aston Villa: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.88 na Betano.

Em boa fase, Rogers marcará novamente pelo Villa

Dada a sólida defesa dos adversários, será desafiador para o Villa criar muitas chances claras. No entanto, isso não os impediu de vencer partidas durante esta sequência extraordinária.

O time de Emery tem confiado em sua habilidade de chutar de longe, com Morgan Rogers frequentemente sendo a estrela do show.

O inglês registrou seis gols em suas últimas sete aparições na Premier League, incluindo uma série de gols impressionantes. Rogers marcou de longe nas vitórias do Villa sobre Leeds, West Ham e Man Utd.

O jogador de 23 anos tem uma média de 1,8 chutes por jogo e um gol a cada 230 minutos na primeira divisão inglesa. Esses números melhoraram à medida que a temporada avançou, e ele tem sido fundamental para a ascensão do Villa na tabela.

Com base na forma atual, apostar que Rogers marcará a qualquer momento com 21,1% de probabilidade implícita parece uma boa aposta.