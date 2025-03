Palpite Argentina x Brasil - Eliminatórias - 25/03/2025

No clássico Argentina x Brasil equipes em alta buscam vitória chave nas eliminatórias acompanhe os palpites e tendências de apostas.

Para esse duelo, ambas as equipes chegam em bom momento, ainda mais porque os dois times venceram na rodada anterior e vivem situações bem tranquilas nas eliminatórias. A Argentina, que venceu o Uruguai por 1 x 0, vai em busca da vitória para praticamente garantir sua vaga para a próxima Copa do Mundo.

Com alguns importantes desfalques, o Brasil venceu nos acréscimos a Colômbia e melhorou sua posição na tabela. Além disso, o time quer voltar a vencer a Argentina para afastar de vez qualquer possibilidade de ter que demitir o treinador novamente em um curto período de tempo.

Mercado Palpite Odds na Betsul Gols Para a Argentina ser a primeira a marcar 1.91 Gols Ambos os times marcam 2.05 Cartões Mais de 5.5 cartões 1.37

As odds estão sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 25/03/2025 às 12h08.

Jogo começou quente antes do apito inicial

Nos últimos anos, o Brasil não consegue ter muita sorte quando enfrenta a Argentina. Além disso, uma polêmica fora de campo deixou tudo ainda mais complicado. Raphinha, atacante do Barcelona e um dos destaques do time, deu uma entrevista polêmica para Romário e que repercutiu negativamente na Argentina.

O jogador brasileiro afirmou que vai fazer um gol na Argentina e se precisar irá chegar firme nas divididas, inclusive com uso de palavras de baixo calão. Por conta disso, é esperado um confronto bem complicado, cercado de muitas polêmicas.

Escalações Prováveis para Argentina x Brasil

Escalação Esperada da Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister e Enzo Fernández; Almada e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Escalação Esperada do Brasil: Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vinicius Jr., Rodrygo e Matheus Cunha. Técnico: Dorival Jr

Para a Argentina ser a primeira a marcar

A vida da equipe brasileira fica complicada diante da Argentina quando observamos os últimos compromissos dos donos da casa. Nas últimas 6 partidas que disputou, em todas elas a Argentina foi a primeira a balançar as redes, inclusive diante do Uruguai, quando o time venceu por 1 x 0.

Além disso, nas últimas 5 vezes em que se enfrentaram na Argentina, em 3 oportunidades os donos da casa foram os primeiros a marcar, com 1 empate em 0 x 0 durante esse período e em apenas uma oportunidade o Brasil balançou as redes primeiro, por conta disso nosso palpite é que a Argentina irá ser a primeira a marcar.

Palpite 1 - Argentina marca primeiro com odd 1.91 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Argentina x Brasil nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambos os times marcam

Nos últimos 10 compromissos em casa da Argentina, em pelo menos 9 deles tivemos a marca de ambos não marcam sendo superada. Entretanto, é preciso destacar o fato de que nos duelos recentes fora de casa do Brasil, em pelo menos sete deles tivemos o ambos marcam aparecendo.

Inclusive, em confrontos diretos diante da Argentina, essa linha costuma aparecer com mais frequência. Nos últimos 10 jogos, em pelo menos 6 deles tivemos a quebra da linha de ambos marcam, por esse motivo acreditamos que essa linha também deve bater nesse jogo.

Palpite 2 - Ambos os times marcam com odd 2.05 na Betsul

Mais de 5.5 cartões

A aposta nos cartões é uma opção bem interessante para esse confronto e deve ser uma diferença considerável em relação ao histórico recente da Argentina. Nos últimos 6 jogos dos donos da casa, em todos eles tivemos menos de 4.5 cartões, mas é preciso destacar que se tratando de jogos contra o Brasil, a situação tende a ser um pouco diferente.

No último jogo na Argentina, foram 7 cartões amarelos e se depender do histórico recente do árbitro, a tendência é de que tenhamos muitos cartões nesse confronto. O responsável por apitar esta partida é o colombiano Andres Rojas. Ele possui uma média de 0.33 cartões vermelhos e de 5.65 cartões amarelos, números altos que demonstram que ele não pensa duas vezes na hora de punir os jogadores.

Palpite 3 - Mais de 5,5 cartões com odd 1.37 na Betsul