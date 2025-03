Argentina x Brasil: 3 mercados de apostas para fugir do óbvio

Argentina e Brasil protagonizam um dos jogos mais disputados dos últimos tempos e muitos mercados são os queridinhos de alguns torcedores.

Entretanto, esses mercados devem ter suas odds ficando menos atrativas e é por isso que uma das estratégias usadas é a de optar por mercados mais “alternativos” e menos óbvios. Usando o recurso Criar Aposta, veja uma sugestão para apostar em Argentina x Brasil.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de cartões + Marcador + chutes a gol Menos 7,5 + Raphinha a qualquer momento + Mais de 6,5 10.50

As odds estão sujeitas a mudança. Última atualização feita dia 25/03 às 11am.

Apostas em cartões

Em relação a cartões, uma das apostas é em punições para jogadores em específico. A Argentina tem pelo menos três nomes, que costumam ser faltosos em jogos decisivos. Romero, Rodrigo de Paul e Otamendi aparecem nas primeiras posições em relação a atletas que mais fazem falta nas partidas e são candidatos a serem punidos.

Nicolás Gonzáles é nesse momento o líder nessa pontuação, mas foi expulso no jogo anterior e desfalca o time nessa partida.

Enquanto isso, no Brasil, dois nomes aparecem como favoritos a levarem pelo menos um cartão. Raphinha, que provocou os argentinos, deve ser muito caçado e deve reclamar com a arbitragem, além de em determinados momentos querer devolver as entradas fortes, o que favorece a apresentação de pelo menos 1 cartão para o jogador.

Outro que se encontra nas primeiras posições é Vanderson, que deve começar entre os reservas, mas deve entrar na segunda etapa.

Marcador

Nesse quesito, dois jogadores aparecem como favoritos a fazerem os goleiros das equipes trabalharem. Do lado do Brasil, Raphinha possui uma média superior a um chute ao gol por jogo e é o líder do time em chances criadas, além disso, mais de 1,5 finalizações do jogador está pagando 1.70 de odd na Betano.

Do lado da Argentina, o favorito para conseguir chutar com frequência ao gol é Julián Alvarez, que costuma incomodar muito os adversários. Diferente de Raphinha, a odd para isso acontecer é levemente mais baixa em algumas casas de apostas, que chegam a estar pagando 1.65 para o atacante argentino chutar pelo menos 2 bolas ao gol.

Chutes a gol

Por fim, outro mercado interessante é o de chutes ao gol. Ambos os times possuem uma média de 4,5 chutes ao bolas chutadas em direção a sua meta e essa deve ser uma análise a ser considerada nesse duelo.

Por se tratar de um clássico, as casas de apostas indicam um favoritismo para mais de 6,5 chutes ao gol no total, o que deve acontecer, ainda mais porque a Argentina deve explorar o fato do Brasil estar com seu goleiro reserva e que não se encontra completamente acostumado com seu sistema defensivo.