Palpite Argentina x Venezuela - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

Nosso especialista em apostas sugere que a já classificada Argentina conquiste outra vitória convincente contra uma equipe que enfrenta dificuldades jogando fora de casa.

Dicas de apostas para Argentina x Venezuela:

Se apostas combinadas estiverem disponíveis:

Mais/menos - mais de 2,5 gols, com odds de 1.57 na bet365;

de na bet365; 1x2 - Argentina, com odds de 1.22 na bet365;

de na bet365; Artilheiro a qualquer momento - Julian Alvarez, com odds de 1.90 na bet365.

Esperamos uma vitória de 3-0 para a Argentina.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tendo garantido 11 vitórias em suas 16 eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo, a Argentina já está a caminho de defender seu título na América do Norte no próximo ano. Com apenas dois jogos restantes, os campeões mundiais dificilmente perderão a posição de liderança.

Embora a Argentina já esteja classificada, o time de Lionel Scaloni ainda pode influenciar quais outras equipes se juntarão a eles na Copa do Mundo. Eles recebem a Venezuela, que está na sétima posição, no Estádio Monumental, e está perto de garantir uma vaga nos playoffs.

Atualmente, os visitantes ocupam a vaga de repescagem intercontinental, mas a Bolívia está apenas um ponto atrás deles. No entanto, a Venezuela tem um histórico ruim fora de casa, o que pode ser um fator importante neste último jogo.

Escalações esperadas para Argentina x Venezuela

Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Medina; De Paul, Paredes, Simeone; Palacios, Almada, Álvarez;

Venezuela: Romo; Aramburu, Navarro, Ángel, Ferraresi; Martínez, Cáceres, Herrera; Martínez, Soteldo, Rondón.

O poder de ataque da Argentina

Não é surpresa que a Argentina seja a equipe mais eficiente em termos de gols nas eliminatórias da CONMEBOL, com 28 gols em seus 16 jogos. Isso equivale a uma média de 1,75 gols por jogo, que aumenta para 2,12 quando jogam em casa.

Em seus 12 jogos em casa contra a Venezuela, a Albiceleste marcou impressionantes 44 gols, uma média de 3,6 gols por partida. Quatro dos últimos cinco jogos fora de casa da Venezuela tiveram mais de três gols.

Enquanto isso, três dos últimos cinco jogos dos anfitriões em casa (60%) produziram mais de dois gols no dia. Isso indica que eles podem dominar os visitantes em casa. Também vale a pena notar que quatro dos últimos cinco confrontos diretos na Argentina produziram mais de dois gols.

Palpite 1: Mais/menos - mais de 2,5 gols, com odds de 1.57 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Venezuela nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As dificuldades fora de casa continuam

Os campeões mundiais são os grandes favoritos para garantir mais três pontos, já que venceram 16 dos 21 confrontos com a Venezuela. Além disso, considerando o fraco desempenho da Vinotinto fora de casa, há pouca esperança para eles em Buenos Aires.

Os anfitriões estão invictos nos últimos quatro confrontos contra os visitantes (três vitórias, um empate). Eles também estão em ótima forma e não foram derrotados em nenhuma das últimas seis partidas (cinco vitórias, um empate).

Já a Venezuela ainda não registrou uma vitória fora de casa nas eliminatórias e seu desempenho como visitante precisa de muitas melhorias. Eles agora estão em uma sequência de seis derrotas consecutivas em todas as competições.

Assim, tendo mantido o gol sem sofrer em seis dos últimos oito jogos, é razoável esperar que os anfitriões façam isso novamente nesta quinta-feira.

Palpite 2: 1x2 - Argentina, com odds de 1.22 na bet365.

Grande ameaça ofensiva

Julián Álvarez tem sido incrível para a seleção nacional em suas últimas aparições. Ele marcou três vezes em suas últimas cinco aparições e é um forte candidato a romper a defesa da Venezuela na noite de quinta-feira.

Especificamente nas eliminatórias, o jogador do Atlético de Madrid balançou as redes em duas de suas últimas três partidas pelo seu país. Isso inclui o único gol na vitória da Argentina fora de casa contra o Chile.

A principal ameaça ofensiva dos campeões pode ser ele, especialmente se Scaloni decidir variar a escalação inicial.