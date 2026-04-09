Palpite América-MG x Avaí - Brasileirão Série B - 02/09/2025

Confira os palpites para América-MG x Avaí para o confronto em Belo Horizonte, nesta terça (2), às 19h30, pela Série B.

Melhores palpites de apostas para América-MG X Avaí

Menos de 5.5 cartões, com odds de 1.70 na Betano

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.57 na Betano

Avai vence ou empata, com odds de 1.65 na Betano

Mesmo em um jogo tenso, o América deve vencer o Avaí por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

América-MG e Avaí disputam nesta segunda-feira mais um dos jogos equilibrados da Série B. A bola rola às 19h30 na Arena Independência e promete emoções fortes para os torcedores.

Na zona do rebaixamento, o Coelho precisa vencer em casa para respirar na tabela. O Leão da Ressacada, por sua vez, está no meio da tabela e ainda não definiu qual será sua aspiração na temporada.

Em 19º, o América-MG faz uma Série B terrível. Em 23 jogos, apenas seis vitórias e 22 pontos conquistados, seis a menos que o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona do rebaixamento. O momento atual é ainda pior, com a equipe tendo dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos disputados.

O Avaí, por sua vez, enxerga na partida contra o América a chance de definir sua briga na temporada. A seis pontos do G-4, o jogo no Independência pode alçar o time para a parte superior da tabela em caso de vitória, e a fase atual não é ruim. Nos últimos cinco jogos, a equipe empatou dois e perdeu um.

Este será o 24º jogo disputado entre América-MG e Avaí na história. Ao todo, são oito vitórias do Coelho, sete empates e oito triunfos do Avaí. No último encontro, já nesta temporada, vitória do Avaí por 3 a 0.

Prováveis escalações de América-MG e Avaí

América-MG: Cássio; Ricardo Silva, Lucão, Rafa Barcelos; Maguinho, Miguelito, Christian Ortíz, Yago Souza, Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode.

Avaí: César; Railan, Jonathan Costa, Eduardo Brock, Douglas Teixeira; João Vitor, Ricardo, Marquinhos Gabriel, Emerson Ramon; Alef Manga e Cléber.

Avaí com segurança na dupla chance

Vivendo momento mais sólido que o América-MG, o Avaí entra em campo com a confiança de poder ao menos pontuar no Independência.

O Coelho amarga a penúltima posição da Série B, somando derrotas e desempenhos irregulares, principalmente diante de sua torcida, onde tem mostrado dificuldade para propor o jogo. Já o Avaí, mesmo fora de casa, tem apresentado atuações competitivas, aproveitando os espaços deixados pelos adversários e mostrando organização tática.

A dupla chance dá ao apostador uma margem de segurança, considerando que o empate também tem boas chances de acontecer, dado o equilíbrio entre as equipes. O momento de instabilidade da América e a maior consistência dos catarinenses tornam o mercado ainda mais atrativo.

Palpite 1 – Avaí vence ou empata, com odds de 1.65 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre América-MG x Avaí nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com poucas infrações em Belo Horizonte

América-MG e Avaí não figuram entre os times mais faltosos da Série B, o que aumenta a expectativa de uma partida menos ríspida no Independência.

Apesar da pressão que envolve a luta contra o rebaixamento, o perfil das duas equipes não costuma gerar confrontos extremamente violentos. O América, mesmo em má fase, tem apostado em jogo mais cadenciado, enquanto o Avaí busca o equilíbrio defensivo sem recorrer a excesso de faltas.

Além disso, a arbitragem tende a ser um fator importante, já que um critério mais tranquilo pode evitar o acúmulo de cartões. Assim, o cenário mais provável é de um duelo com marcações firmes, mas dentro do controle, sem exageros na disciplina.

Palpite 2 – Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.70 na Betano.

Escanteios devem ser protagonistas

O estilo de jogo de América-MG e Avaí abre espaço para um número interessante de escanteios ao longo dos 90 minutos.

O América, mesmo em posição delicada na tabela, tem buscado explorar bastante as laterais e forçar jogadas aéreas, recurso tradicional em jogos dentro de casa.

O Avaí, por sua vez, costuma adotar postura reativa quando atua fora, apostando em contra-ataques rápidos e bolas alçadas na área, o que naturalmente gera defesas parciais e novas oportunidades de escanteio.

Nos últimos compromissos das duas equipes, a média desse mercado foi elevada, o que reforça a expectativa de números novamente altos neste duelo. Diante disso, a tendência é de que o jogo ultrapasse com folga a marca de nove cobranças.