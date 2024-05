Palpite América-MG x Santos - Brasileirão Série B - 24/5/24

América-MG e Santos, duas equipes rebaixadas da elite do futebol brasileiro, se enfrentam em Belo Horizonte nesta sexta-feira (24).

O Alvinegro Praiano busca se manter na liderança visitando o Coelho, que ainda não foi derrotado, sendo um de somente dois invictos nesta competição.

Falta de gols não é problema para essas equipes

Tanto o América-MG quanto o Santos realizam encorajadores inícios na Série B, buscando minimizar seu tempo na segunda divisão do futebol brasileiro.

Os dois times marcaram pelo menos um gol em cinco de suas seis partidas até o momento.

Combinados, o Coelho e Alvinegro Praiano já balançaram as redes 24 vezes nesta competição, somando 27 dos 36 pontos que disputaram, incomodando e muito as defesas adversárias.

Alvinegro Praiano não é advertido com frequência

Vencedor de cinco das suas seis primeiras partidas na Série B, o Santos não recebe muitos cartões.

Nas suas cinco aparições mais recentes, em apenas uma ocasião o time de Fábio Carille levou múltiplos cartões. Em três partidas como visitante na competição, a equipe do litoral paulista recebeu apenas um cartão.

O América-MG também corrobora a expectativa de poucos cartões, tendo ficado sem receber um no seu último jogo, vitória por 2-1 contra o Guarani.

Principal goleador do Coelho na segunda divisão

O camisa 28 do América-MG já balançou as redes três vezes em seis partidas do América-MG na segunda divisão.

Fabinho foi um dos principais responsáveis pelo triunfo por 2-1 contra o Guarani, abrindo o marcador naquele embate no Brinco de Ouro.

A partida mais recente do Coelho em casa foi um empate sem gols, mas seu triunfo mais recente em seus domínios também veio com contribuição de Fabinho, marcando no 3-1 contra o Vila Nova.

