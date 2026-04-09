Palpite Alemanha x Luxemburgo - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - 10/10/2025

Com a Alemanha de Julian Nagelsmann em 3º lugar no Grupo A, após um terço das eliminatórias jogadas, este jogo em casa contra Luxemburgo ganha uma enorme importância.

Dicas de apostas para Alemanha x Luxemburgo:

Luxemburgo: +3 (handicap 3-Vias), com odds de 2.30 na Betano;

Alemanha: menos de 1,5 gols (1º tempo), com odds de 1.75 na Betano;

Nick Woltemade marca a qualquer momento, com odds de 1.77 na Betano.

O confronto Alemanha x Luxemburgo, provavelmente, terminará com uma vitória em casa para Die Mannschaft.

Nossa análise: momento das equipes

A Alemanha recebe Luxemburgo em sua terceira eliminatória da Copa do Mundo de 2026 no Grupo A, tendo conquistado apenas três pontos nos dois primeiros jogos.

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, está supervisionando uma grande reconstrução do time nacional.

Vários talentos têm a chance de se provar, tendo se graduado da equipe Sub-21. Esses novos talentos sofreram uma derrota chocante na Eslováquia antes de vencerem a Irlanda do Norte por pouco.

No entanto, Nagelsmann parece determinado a manter a confiança em seu elenco renovado. O confronto contra a modesta Luxemburgo é uma oportunidade ideal para eles tentarem recuperar a confiança.

O centroavante Nick Woltemade juntou-se ao grupo após impressionar nas últimas semanas pelo seu clube da Premier League, o Newcastle United.

Após derrotas consecutivas no Grupo A para Irlanda do Norte e Eslováquia, as já pequenas chances de Luxemburgo chegar às finais da Copa do Mundo do próximo verão parecem ainda mais improváveis.

Uma derrota para a Alemanha tornaria a qualificação quase impossível.

Eles estiveram a segundos de conquistar um ponto em casa contra a Eslováquia, que marcou nos acréscimos para vencer um confronto apertado. No entanto, seu desempenho fora de casa continua preocupante. Eles perderam seis dos últimos dez jogos fora e venceram apenas um.

Escalações esperadas para Alemanha x Luxemburgo

Alemanha: Nübel, Raum, Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Stiller, Goretzka, Gnabry, Wirtz, Adeyemi, Woltemade;

Luxemburgo: Moris, Bohnert, Jans, Carlson, Korac, Mamutovic, Sinani, Barreiro, Olesen, Dardari, Muratovic.

Luxemburgo evitará derrota por três ou mais gols

Dado o período de transição da Alemanha, não é surpresa que Die Mannschaft não tenha vencido nenhuma nação por três ou mais gols nos últimos sete jogos. Eles conseguiram isso apenas uma vez nos últimos dez jogos.

Não há dúvida de que a única abordagem de Luxemburgo será defender em bloco baixo e frustrar o time da casa. Eles estiveram muito perto de manter um placar zerado contra os atuais líderes do Grupo A, a Eslováquia.

Embora vejamos apenas um vencedor no apito final, também vemos valor em apostar que Luxemburgo evitará uma derrota por uma margem de três gols.

Palpite 1 para Alemanha x Luxemburgo: Luxemburgo: +3 (handicap 3-Vias), com odds de 2.30 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Alemanha x Luxemburgo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Primeiro tempo tenso esperado

Dado que o técnico de Luxemburgo, Luc Holtz, provavelmente adotará um sistema 5-4-1 e tentará conter a Alemanha, o primeiro tempo pode ser uma disputa tensa para os torcedores da casa. A torcida na PreZero Arena precisará de muita paciência para esse jogo.

Com isso em mente, estamos apostando que a Alemanha marcará no máximo um gol nos primeiros 45 minutos.

É possível que a resistência de Luxemburgo seja quebrada em algum momento do tempo, mas não esperamos que a Alemanha deslanche logo de cara.

A pressão sobre os homens de Nagelsmann para vencer e colocar suas esperanças na Copa do Mundo de 2026 de volta aos trilhos é imensa.

Isso também pode pesar sobre seu jovem time nos estágios iniciais da partida.

Palpite 2 para Alemanha x Luxemburgo: Alemanha: menos de 1,5 gols (1º tempo), com odds de 1.75 na Betano.

Woltemade resgatará a Alemanha

Há apenas um artilheiro para apostar no mercado de qualquer momento para este jogo. Nick Woltemade causou um impacto imediato em Tyneside.

Ele marcou três gols em quatro jogos da Premier League desde sua transferência do VfB Stuttgart. Isso inclui um pênalti convertido na recente vitória dos Magpies sobre o Nottingham Forest.

Com uma taxa de acerto de 75% nas cores do Newcastle até agora em 2025/26, os mercados de apostas parecem ter subestimado suas chances de marcar contra Luxemburgo.

Podemos apostar que ele marcará a qualquer momento com uma probabilidade de apenas 56,50%. O jogo de sexta-feira o verá enfrentar um adversário de calibre muito inferior, com Wirtz e companhia sendo uma linha de abastecimento igualmente formidável.

O jovem de 23 anos destaca-se como a aposta de valor do nosso trio de dicas para Alemanha x Luxemburgo.