Odds para vencedor da Nations League: quatro seleções de olho na glória

O mercado acredita que a chegada de Zinedine Zidane pode dar a Les Bleus a vantagem necessária. Espanha, Inglaterra e a atual campeã da Nations League, Portugal, também têm suas chances.

Mercado de vencedor da Nations League Odds França 3.75 Espanha 4.00 Inglaterra 5.50 Portugal 9.00

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

França: a favorita do mercado para desafiar a La Roja

Os franceses ocupam atualmente a terceira posição no ranking mundial, mas são considerados os favoritos a vencer a Nations League à frente da atual campeã mundial, a Espanha. A nova era sob Zinedine Zidane é aguardada com grande expectativa, depois de ele receber o comando das mãos do ex-companheiro de equipe Didier Deschamps.

Zidane tem experiência de sobra, apesar de não comandar uma equipe nas últimas 5 temporadas. Para começar, ele conquistou 3 títulos seguidos da Champions League à frente do Real Madrid.

Também ajuda o fato de Zidane ter à disposição, possivelmente, o elenco mais talentoso da Europa. Durante boa parte da Copa do Mundo de 2026, a França foi uma proposta irresistível no setor ofensivo. Ainda assim, tropeçou justamente quando mais importava, diante da Espanha na semifinal.

A forma como perderam na disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra também preocupa. O grupo da França na Nations League está longe de ser fácil. Eles enfrentam Itália, Turquia e Bélgica duas vezes antes de sequer pensarem na fase eliminatória.

Com uma adaptação ao estilo de jogo de Zidane sendo esperada, é difícil enxergar Les Bleus como uma aposta de valor a uma probabilidade implícita de 26,67%.

Espanha: a continuidade pode ser a chave para os campeões mundiais

Uma comparação entre os grupos da França e da Espanha na Nations League sugere que a segunda pode ter o caminho mais tranquilo até a fase eliminatória. A La Roja enfrenta Inglaterra, Croácia e Chéquia.

A Inglaterra é a principal ameaça, mas a Croácia vive um momento de transição, com sua geração de ouro caminhando para o fim. Já a Chéquia caiu para a 48ª posição no ranking mundial, bem abaixo de sua média histórica, que é a 22ª colocação.

A equipe de Luis de la Fuente não perde dentro dos 90 minutos há 38 jogos, incluindo amistosos. Nesse período, superaram todos os seus principais rivais da Nations League pelo menos uma vez.

A Espanha chegou à final da última edição da Nations League, apenas para cair na última barreira diante da rival Portugal. De la Fuente tem sido notavelmente consistente na escalação de sua equipe. Os primeiros 4 jogos da Nations League 2026/27 serão disputados entre setembro e outubro, então a familiaridade será um trunfo ao longo dessa agenda apertada.

Do ponto de vista da disponibilidade de jogadores, a La Roja também está em boa forma. O único desfalque é Joan Garcia (joelho) para esta data Fifa de quatro jogos.

Inglaterra: os Três Leões de Tuchel ainda podem surpreender

Os Três Leões são atualmente a terceira favorita nas odds do mercado de vencedor da Nations League. A equipe de Thomas Tuchel esteve muito perto de chegar à final da Copa do Mundo de 2026. A campanha terminou com derrota nas semifinais para a Argentina.

Ainda assim, perderam apenas uma de suas últimas 10 partidas competitivas dentro dos 90 minutos. No entanto, se excluirmos a vitória na disputa pelo terceiro lugar contra a França na Copa do Mundo, não vencem uma seleção europeia de peso desde outubro de 2023.

Depois daquela vitória por 3 a 1 sobre a Itália, empataram com a Bélgica e perderam para a Espanha na final da Euro 2024.

É importante pensar mais à frente ao considerar uma aposta na Inglaterra como campeã da Nations League 2026/27. O fato de estarem no mesmo grupo da Espanha sugere que terminar em segundo lugar é o resultado mais provável.

Isso significaria disputar o segundo jogo das quartas de final fora de Wembley. Além disso, esse confronto das quartas seria contra uma das outras vencedoras de grupo.

Há ainda dúvidas adicionais sobre o calendário da Nations League e a compatibilidade da Inglaterra com a competição.

A fase eliminatória de 2027 será disputada em março, em plena disputa da Premier League. Como a maioria dos jogadores ingleses estará fortemente envolvida na Premier League e em competições continentais por seus clubes, é improvável que estejam em condição plena.

As exigências da Premier League podem ser consideráveis, tanto física quanto mentalmente. Isso pareceu cobrar seu preço dos Três Leões nas fases finais da Copa do Mundo de 2026. O mesmo pode acontecer caso a Inglaterra avance de seu grupo na Nations League.

Portugal: respeito pela atual campeã da Nations League

Portugal surpreendeu o futebol europeu ao vencer a última Nations League, superando a arquirrival Espanha na final. Portugal agora tem 2 títulos da Nations League em seu currículo, o que os coloca como quarta favorita com base apenas na experiência.

É improvável que os lusitanos consigam somar um terceiro título em tão pouco tempo. A seleção nacional está em processo de uma grande reconstrução após a decepção na Copa do Mundo. O novo técnico Jorge Jesus é uma escolha sensata e experiente para conduzir a era pós-Ronaldo, embora ele permaneça nos planos de curto prazo de Jesus.

Eles estão bem posicionados para liderar seu grupo, tendo sido sorteados com Noruega, Dinamarca e País de Gales. No entanto, os resultados recentes, incluindo os das eliminatórias da Copa do Mundo, foram irregulares, na melhor das hipóteses. Os lusitanos venceram apenas 3 de seus últimos 8 jogos oficiais. Precisaram suar surpreendentemente para superar Hungria e Irlanda na temporada passada.

O mercado atualmente dá a eles uma probabilidade implícita de 11% de vencer a Nations League novamente. Ironicamente, essa é a mesma porcentagem que tinham para vencer a Copa do Mundo de 2026, e veja como aquilo terminou. Neste momento, é difícil apostar em Portugal com confiança.

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