Mudança de regra no Brasil cria oportunidade de aposta para 2 times

A notícia causou preocupação, mas agora é a hora de os apostadores aproveitarem o que será um processo gradual.

Mercado ou entidade Odds Flamengo vence (Santos x Flamengo) 1.79 Palmeiras vence (Palmeiras x Bahia) 1.53

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Transformação enorme para o futebol brasileiro

Em um esforço para promover jovens jogadores brasileiros e oferecer mais tempo de jogo nas principais ligas do país, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou uma nova regra. Atualmente, os clubes da Série A e da Série B contam com um máximo de nove jogadores estrangeiros nas equipes de campo.

A CBF anunciou um plano para reduzir gradualmente esse número a cinco até 2030. O limite de estrangeiros nas equipes de campo cairá de nove em 2026 para oito em 2027, sete em 2028, seis em 2029 e cinco em 2030.

A regra vem depois de um aumento no número de jogadores estrangeiros nas duas principais divisões do Brasil. Em 2021, havia 97 estrangeiros na Série A. Até 2026, esse número subiu para 168, um aumento de 73,2% em cinco anos, o que representa uma preocupação para o desenvolvimento local.

Vasco da Gama, Botafogo, Flamengo, Grêmio, Internacional, Athletico Paranaense, Cruzeiro e Fluminense são atualmente os clubes com mais jogadores estrangeiros em seus elencos.

A CBF pretende criar mais espaço para jovens jogadores formados no Brasil e melhorar o nível técnico das equipes nacionais no médio e longo prazo. Como resultado, o quadro de 50 jogadores registrados reservará progressivamente mais vagas para atletas sub-23. O número aumentará de 20 em 2027 para 21 em 2028, 23 em 2029 e 25 em 2030.

Nesta temporada, 146 estrangeiros entraram em campo, enquanto outros 16 estão registrados e podem debutar em qualquer momento. A média de jogadores de fora do Brasil que atuaram nas partidas é de 5,4 por jogo ao longo dos 219 confrontos.

O perfil de idade dos jogadores é outro ponto crucial para explicar por que a CBF introduziu esta nova regra. No Brasil, a idade média de um jogador registrado é de 28,5 anos, superior à das ligas competitivas da Europa.

Para efeito de comparação, a idade média dos jogadores na Espanha é de 27 anos, na Inglaterra é de 26,4, na Alemanha de 26,3, na Itália de 26,1, e na França de 26 anos.

Apostar nos elencos mais fortes do Brasil antes da mudança das regras

Para os apostadores, essa reforma diz respeito às futuras relações de jogo, não aos elencos que Flamengo ou Palmeiras podem usar agora. Vários elencos da Série A já estão acima dos limites futuros no número reportado de jogadores estrangeiros, incluindo o líder da competição.

O Flamengo tem três pontos de vantagem na liderança da Série A. O Mengão venceu seus últimos cinco jogos na competição, marcando 10 gols e sofrendo apenas dois nesse período. O Flamengo visita o Santos na próxima rodada, e os donos da casa não podem ser ignorados. O Santos venceu suas últimas quatro partidas na competição, então apostar no Flamengo fora de casa é uma escolha justificável.

O Palmeiras é uma segunda opção sólida. O time está três pontos atrás do Flamengo e tem a melhor defesa da competição, com apenas 21 gols sofridos. Perdeu apenas um dos 13 jogos em casa. Depois de empatar as últimas quatro partidas na competição, o time parece pronto para recuperar sua forma e buscar um resultado.

A forma do Bahia também sugere cautela com essa seleção. O time está em quinto lugar, com um retrospecto respeitável fora de casa de seis vitórias e quatro empates em 14 partidas. O Palmeiras é mais favorito à vitória, especialmente considerando a qualidade ofensiva do time.

O Verdão não terá qualquer problema em contar com seu jogador mais decisivo da temporada, José López. O atacante argentino é o artilheiro do clube na Série A, com oito gols em 25 partidas.

Os donos da casa podem se tranquilizar ao contar com ele sem qualquer temor em relação à nova regra da CBF. Em meio à preocupação causada por essa decisão, sua implementação gradual mostra que vale a pena apostar nos elencos mais fortes agora, antes que as coisas mudem.

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