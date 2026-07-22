Por que o Manchester City é a aposta de valor para o título da Premier League

Os atuais campeões da liga ficaram 19 jogos sem sofrer gols na última temporada, a maior marca do campeonato. No entanto, lesões em peças fundamentais podem descarrilar a defesa do título.

Mercado de Campeão da Premier League Odds Arsenal 2.50 Manchester City 3.75

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A estabilidade defensiva do Arsenal enfrenta um teste precoce

Qualquer argumento para apostar no City começa com uma simples ressalva: eles só se tornam a opção de valor mais inteligente se o Arsenal continuar com cotações mais baixas no mercado de longo prazo. O apelo dos Gunners é evidente após uma campanha na temporada 2025/26 construída sobre um forte controle defensivo. Os comandados de Mikel Arteta sofreram apenas 27 gols, além de registrarem 19 partidas sem tomar gols e vencerem 17 jogos mantendo a baliza zerada (45%) na última edição da liga.

Isso torna qualquer problema defensivo no início da temporada muito mais significativo para o Arsenal do que para a maioria dos seus concorrentes ao título. William Saliba fez 31 partidas na Premier League, sendo 30 como titular na última temporada, garantindo jogos sem sofrer gols em 52% dessas partidas. Existe uma chance real de que seu problema nas costas o tire de combate por um período significativo no início da competição.

A extensão exata da lesão e o cronograma de recuperação previsto permanecem incertos. Portanto, isso ainda não deve ser tratado como uma crise confirmada de longo prazo. No entanto, os campeões iniciarão a defesa do título sem o jogador que foi a peça central de sua solidez defensiva. Com Saliba em campo, o Arsenal venceu 68,7% dos seus jogos na liga desde a sua temporada de estreia em 2022/23, em comparação com 47,6% durante sua ausência.

As odds do Arsenal devem ser analisadas com cautela, mesmo que eles ainda se mostrem a melhor equipe da competição. A busca pelo título depende fortemente da continuidade defensiva, e qualquer turbulência imediata tornaria uma vantagem inicial do Manchester City mais difícil de contornar. Ben White e Jurrien Timber também são dúvidas para o início da nova temporada, já que ambos sofreram lesões no fim da última edição.

Tabela complicada pela frente

O Arsenal não tem margem para um início lento. O confronto da Supercopa da Inglaterra (Community Shield) x City está marcado para 16/08/2026. Eles poderão se testar contra uma equipe que provavelmente brigará ponto a ponto pelo título da liga. Perder no Principality Stadium não custará muito aos Gunners, mas pode sinalizar potenciais vulnerabilidades.

Os campeões estreiam na liga em casa contra o recém-promovido Coventry City, antes de enfrentarem Aston Villa, Chelsea e Sunderland. Trata-se de uma sequência de jogos complicada por si só, que fica ainda mais ingrata se o Arsenal ainda estiver em busca de entrosamento defensivo.

A sequência inicial do City parece um pouco mais amigável sob a perspectiva do mercado de longo prazo. Eles começam recebendo o Bournemouth em casa, seguido de viagens para enfrentar Crystal Palace e Manchester United, com um jogo em casa contra o Coventry intercalado entre elas.

Um teste árduo os espera em Old Trafford, mas há também uma oportunidade para a equipe de Enzo Maresca ganhar embalo antes disso. Os confrontos recentes importam porque mostram que esta não é uma rivalidade de uma via só. Os Cityzens venceram os Gunners por 2 x 1 no confronto da liga em abril, depois de já terem garantido uma vitória por 2 x 0 na final da Copa da Liga Inglesa em março.

O City encontrou espaço nessa rivalidade no primeiro semestre de 2026, após um par de anos com o Arsenal no topo. É provável que ambos disputem o título novamente. Para quem busca bons palpites, as rodadas iniciais podem impactar o mercado, especialmente se as pendências defensivas do Arsenal afetarem seu ritmo desde a estreia.

City surge como opção de valor

A tese para o City conquistar a liga é bastante sólida por si só. Maresca assume com os riscos naturais inerentes a uma transição no comando técnico. No entanto, ele não está partindo do zero. O treinador italiano trabalhou como auxiliar de Pep Guardiola durante a temporada da Tríplice Coroa do City, garantindo ao menos uma linha de continuidade por trás da mudança técnica.

Maresca assume um elenco repleto de talentos no setor ofensivo. O City marcou 77 gols no campeonato passado, gerando um xG de 70,96. Mesmo com o fim da era Guardiola, esses números refletem um time perfeitamente capacitado para brigar pela taça.

Erling Haaland é o grande motor da busca do City pelo título. Ele entregou 27 gols e oito assistências em 35 partidas na Premier League na temporada passada. Com esses números no radar, o City não necessita de um futebol impecável em todos os setores. Desde que ele mantenha esse ritmo produtivo, os Citizens estarão firmes na briga.

A disponibilidade de Rodri deve encorpar ainda mais o meio-campo dos Citizens após uma carga reduzida de jogos na liga na temporada anterior. O volante espanhol retomou seu melhor futebol na Copa do Mundo, sendo eleito o melhor jogador (Bola de Ouro) e erguendo a taça com a Espanha. Maresca também poderá contar com o recém-contratado Elliott Anderson, reforço que chega para dar mais sustentação ao setor.

Tudo isso torna o City uma excelente opção nas odds atuais. O Arsenal precisará resolver suas baixas defensivas se quiser evoluir em relação ao ano passado. Não reforçar o elenco adequadamente pode custar caro aos Gunners, abrindo brecha para o City levar vantagem. Se Rodri e Erling Haaland estiverem em sua plenitude, será muito difícil pará-los.