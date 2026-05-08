Kevin Viveros cresce na briga pela artilharia do Brasileirão

Kevin Viveros começa a se consolidar como um dos principais nomes ofensivos do Brasileirão.

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Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

Viveros une minutagem, presença ofensiva e regularidade

Um dos fatores que mais favorecem Kevin Viveros nesta temporada é a sequência. O atacante disputou os 14 jogos do Athletico-PR no Brasileirão, com média de 90 minutos por partida.

Esse cenário é raro entre os principais atacantes da competição. Em clubes envolvidos em Libertadores e Copa Sul-Americana, o desgaste físico normalmente força rotações constantes.

No Flamengo, por exemplo, Pedro também aparece entre os líderes da artilharia, mas possui média menor de minutos por jogo e nem sempre atua durante os 90 minutos completos. Já Viveros se tornou o ponto central do sistema ofensivo do Athletico.

Essa continuidade ajuda diretamente nos mercados de gols. Quanto maior a presença em campo, maior o volume de finalizações, oportunidades e participação ofensiva ao longo da temporada.

Os números ofensivos colocam Viveros entre os principais atacantes do país

Além dos gols marcados, os indicadores avançados reforçam o impacto ofensivo do atacante. Kevin Viveros lidera o Brasileirão em expected goals (xG), acumulando 7.6 xG até aqui.

O dado mostra que o atacante participa constantemente de chances reais de gol, e não depende apenas de finalizações improváveis ou momentos isolados.

Até o momento, Viveros soma oito gols no campeonato, dividindo a artilharia da Série A. O número acompanha de perto sua produção ofensiva, o que reforça a consistência do desempenho.

Outro detalhe importante aparece no perfil das finalizações. Das 35 tentativas realizadas na competição, 31 aconteceram dentro da área. Isso mostra um atacante que vive próximo ao gol, encontrando espaços curtos e participando diretamente das jogadas mais perigosas.

Esse tipo de característica costuma favorecer campanhas longas de artilharia, principalmente em ligas equilibradas como o Brasileirão.

Os pênaltis aumentam o valor nos mercados de artilheiro

Outro ponto relevante para os mercados de gols é a participação de Viveros nas cobranças de pênalti. O atacante já converteu duas penalidades nesta temporada.

Isso amplia ainda mais o potencial nos mercados de artilheiro e gol a qualquer momento. Em campeonatos longos, os pênaltis costumam representar uma parcela importante dos gols dos principais atacantes.

Além disso, o Athletico-PR joga grande parte das partidas voltado para o jogo direto e transições rápidas, algo que favorece atacantes de presença física e movimentação constante dentro da área.

Menos desgaste pode virar diferencial ao longo da temporada

Outro aspecto que favorece Kevin Viveros é o calendário. Sem a mesma carga de jogos continentais enfrentada por clubes como Flamengo e Palmeiras, o Athletico consegue manter maior estabilidade física ao longo das rodadas.

Isso reduz o risco de rodízio e aumenta a possibilidade de o atacante seguir acumulando minutos em campo.

O cenário lembra casos recentes de atacantes que cresceram justamente pela continuidade física e menor desgaste ao longo da temporada. Igor Thiago, hoje no Brentford, seguiu caminho parecido antes de ganhar destaque internacional.

Talvez Viveros não termine o Brasileirão como artilheiro isolado. Ainda assim, os números atuais mostram um atacante extremamente competitivo nos mercados de gols.

Viveros se torna nome forte nos mercados ofensivos

Com presença constante em campo, liderança em xG, participação em pênaltis e alto volume de finalizações dentro da área, Kevin Viveros começa a ganhar força como uma das opções mais interessantes nos mercados ofensivos do Brasileirão.

O atacante do Athletico-PR reúne características que normalmente acompanham campanhas fortes de artilharia: minutagem alta, regularidade e participação constante nas principais chances do time.

Por isso, além da disputa pela Chuteira de Ouro, Viveros também aparece como nome relevante para mercados de gol a qualquer momento nas próximas rodadas da Série A.