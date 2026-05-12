Chuva de gols na rodada final da Ligue 1 e da Bundesliga

As temporadas da Ligue 1 e da Bundesliga terminam neste fim de semana. As estatísticas passadas indicam redes balançando com frequência; assim, quatro partidas se destacam como excelentes opções para os mercados de gols.

Jogos da Ligue 1 ou da Bundesliga Mercados de aposta Odds Frankfurt x Stuttgart 1X2: Stuttgart & Mais/Menos: mais de 2,5 gols 2.25 St. Pauli x Wolfsburg Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols 1.95 Lille x Auxerre Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols 2.37 Lyon x Lens Mais/Menos: mais de 3,5 gols 2.50

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O histórico de "fogos de artifício" na rodada final

Na Ligue 1 e na Bundesliga, a última rodada de uma temporada raramente é um jogo de xadrez travado. Com as equipes correndo para cumprir suas metas de campanha, a expectativa na França e na Alemanha é de placares elásticos.

Na Bundesliga, as últimas quatro edições produziram um volume de gols significativamente alto. O encerramento de 2024/25 resultou em sete de nove jogos superando a marca de 2,5 gols, com uma média de 3,44 gols por partida.

A temporada anterior foi ainda mais explosiva: todos os nove jogos de 2023/24 tiveram mais de 2,5 gols, registrando uma média impressionante de 4,22 gols por partida. Em 2021/22, oito confrontos produziram mais de 2,5 gols, com média de 3,66 gols por 90 minutos.

Mesmo a rodada final com menos gols nos últimos quatro anos, ocorrida em 2022/23, ainda manteve uma média respeitável de três gols por jogo.

A Ligue 1 seguiu um padrão quase idêntico. As rodadas de despedida no campeonato francês têm produzido gols com uma consistência admirável. Os números são ainda mais expressivos na elite da França.

A campanha 2024/25 da Ligue 1 terminou com oito de nove partidas superando os 2,5 gols, atingindo uma média altíssima de 4,22 gols por jogo. O fechamento de 2023/24 entregou 3,44 gols por partida, enquanto os finais de 2022/23 e 2021/22 ficaram acima da marca de 3,00.

Ao longo dessas oito temporadas somadas nas ligas vizinhas, a média nunca caiu abaixo de 3,00 gols por jogo no último fim de semana. Isso mostra que tanto a Ligue 1 quanto a Bundesliga sempre garantem o espetáculo.

Quando as fichas estão na mesa — seja por vaga em competições europeias, sobrevivência ou apenas honra — as defesas afrouxam e os ataques ficam mais afiados. Os dados fornecem provas contundentes de que os gols são a marca registrada do fim de semana de encerramento.

Frankfurt em baixa e Stuttgart de olho na Champions League

O Stuttgart entra na rodada final com a faca entre os dentes. Ocupando a quarta posição com 61 pontos, a equipe está travada em uma batalha ferrenha com o Hoffenheim pela última vaga na Champions League. A vitória garante o retorno à elite da Europa pela primeira vez desde a temporada 2024/25.

O time de Sebastian Hoeness encontrou o seu melhor futebol no momento certo. Eles estão invictos há quatro jogos, com três vitórias nesse período. O ataque dos Die Roten é o segundo mais letal da Bundesliga, com 69 gols marcados até aqui.

Enquanto isso, o Frankfurt vive um declínio técnico em um estágio crítico. Os Die Adler não vencem há quatro partidas e viram suas esperanças de Conference League escorrerem por entre os dedos para o Freiburg, finalista da Europa League. Eles marcaram 59 gols, o sexto melhor ataque da liga, mas a defesa tem sido o calcanhar de Aquiles.

Com a vaga na Champions em jogo, o Stuttgart vai agredir desde o início. O Frankfurt, que busca voltar à Europa, será forçado a responder. Ambos os lados têm qualidade para marcar, mas o momento do Stuttgart aliado às vulnerabilidades defensivas dos mandantes aponta para um jogo movimentado e com muitos gols.

Um "jogo de seis pontos", crucial contra o rebaixamento

Em um dos cenários de rebaixamento mais curiosos da história da Bundesliga, os três últimos colocados estão todos empatados com 26 pontos. Wolfsburg e St. Pauli se enfrentam em um confronto direto que definirá quem cai e quem garante uma vaga no playoff de sobrevivência.

As duas equipes possuem campanhas idênticas em termos de sofrimento: seis vitórias, oito empates e 19 derrotas. O Wolfsburg leva uma pequena vantagem no saldo de gols, mas este jogo é um "mata-mata" antecipado.

Os Kiezkicker não vencem há nove partidas, e o Wolfsburg também tem penado para somar três pontos. O St. Pauli perdeu seus últimos três compromissos, enquanto os "Lobos" venceram apenas um dos últimos 16 jogos no campeonato. Ambos sabem que precisam da vitória para ter qualquer chance de permanecer na elite.

O histórico sugere um jogo muito disputado e a motivação não poderia ser maior. No primeiro turno, o placar foi 2x1 para o Wolfsburg. Com a necessidade de buscar o gol desesperadamente, a expectativa é que ambas as redes balancem em um duelo de vida ou morte.

Pontas opostas da Ligue 1 medindo forças

O Lille é, sem dúvida, o time mais em forma da Ligue 1 no momento. Invicto há sete jogos, o clube tem a vantagem na corrida pela terceira vaga direta para a fase de grupos da Champions League.

Uma vitória no domingo garantiria a primeira aparição na fase de liga da Champions desde 2023/24. Eles lideram o Lyon por um ponto na entrada desta rodada final. No entanto, o Auxerre chega com o "sangue nos olhos".

O AJA tenta evitar a queda pela primeira vez desde 2022/23. Em 15º lugar, a equipe está motivada para garantir a permanência e está empatada em 31 pontos com o Nice, que poderia empurrá-los para o playoff de rebaixamento. Vitórias consecutivas sobre Nice e Angers elevaram o moral do elenco.

O Lille empatou seus últimos dois jogos em casa, mas agora o sarrafo subiu. O Auxerre sabe que uma vitória fora de casa sela sua permanência. O desespero dos visitantes para marcar, somado à qualidade ofensiva do Lille, prepara o palco para um jogo aberto e com muita ação nas áreas.

Duelo de gigantes no G4 encerrando a temporada da Ligue 1

O Lyon sofreu uma derrota dolorosa por 2x1 para o Toulouse na última rodada, interrompendo uma sequência de quatro vitórias. O tropeço permitiu que o Lille assumisse a dianteira. O time de Paulo Fonseca é agora o quarto colocado, com a classificação direta para a Champions ainda ao alcance.

O Lens chega como o segundo melhor ataque da Ligue 1, com 62 gols. O time de Pierre Sage vem de um duelo fisicamente desgastante contra o PSG e precisa de um encerramento positivo para a temporada.

Ambas as equipes estão entre as mais ofensivas da liga. Seus jogos têm média de quase três gols por partida. Vale notar que dois dos últimos três jogos do Lyon tiveram mais de 3,5 gols totais. Três dos últimos seis confrontos oficiais do Lens também superaram essa marca.

Sem nada a perder e jogando pela vaga europeia e pelo brio profissional, o espetáculo lá e cá está praticamente garantido no Parc Olympique Lyonnais. Apostar em mais de 3,5 gols no que pode ser o jogo mais divertido da rodada oferece um valor excepcional.