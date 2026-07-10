Por que o "Ambas as equipes marcam" é a aposta de destaque na Série A do Brasileirão

Os jogadores brasileiros estarão descansados após a pausa para a Copa do Mundo. Isso pode resultar em mais gols marcados nas próximas rodadas do campeonato.

Jogo Seleção Odds Botafogo x Santos Ambas as equipes marcam: sim 1.72 Vitória x Vasco da Gama Ambas as equipes marcam: sim 1.84 Fluminense x Red Bull Bragantino Ambas as equipes marcam: sim 1.89 Mirassol x Grêmio Ambas as equipes marcam: sim 1.94 Chapecoense x Flamengo Ambas as equipes marcam: sim 1.96

Odds fornecidas pela Betboom. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Copa do Mundo pode impulsionar mais gols

Tradicionalmente, o Brasileirão não é associado a confrontos com muitos gols. Normalmente, a segunda metade da temporada registra gols de ambos os times em 50% ou menos dos jogos restantes. Entre 2015 e 2025, oito temporadas terminaram com menos da metade das partidas da liga tendo gols de ambos os lados.

No entanto, esta temporada tem seguido um padrão diferente. Com a campanha da Série A se aproximando da metade, 57% das partidas já tiveram gols de ambos os lados. Após a pausa para a Copa do Mundo, os jogadores estarão ansiosos para voltar às competições e causar um impacto imediato.

Além disso, apenas um pequeno número de jogadores do Brasileirão foi convocado para representar suas seleções na América do Norte. A maioria aproveitou o período para manter a forma física. Como resultado, podemos ver atletas motivados e ansiosos para balançar as redes.

Vale mencionar que a atual taxa de sucesso de 57% para o mercado de "Ambas as equipes marcam: sim" é a melhor que o campeonato brasileiro já viu na última década. Por esse motivo, vale a pena apostar que os gols vão sair em peso, especialmente nesta primeira leva de rodadas. Várias equipes já contribuíram para a alta taxa de sucesso do mercado nesta temporada.

Botafogo x Santos - Muitos gols em briga no meio da tabela

Ambos os clubes vêm lutando por consistência nesta temporada. Eles estão travados no meio da tabela, sem deixar de olhar para trás por causa da zona de rebaixamento. Os mandantes jogaram 17 partidas na liga nesta temporada, sendo que 14 delas viram ambos os times balançarem as redes. A taxa de 82% de "Ambas as equipes marcam" deles é a melhor da divisão.

O Fogão é excelente no ataque quando joga em casa, com uma média de 2,14 gols por jogo. No entanto, o sistema defensivo também tem sido bastante vazado, sofrendo uma média de 1,71 gol por partida no Engenhão. Todos os seus confrontos em casa tiveram mais de dois gols no total, com uma média geral de 3,86 gols marcados por partida.

Os donos da casa marcaram pelo menos um gol em cada uma das suas últimas 13 partidas pela liga. Enquanto isso, sofreram pelo menos um gol em cada uma das últimas 16 exibições. O time carioca agora acumula uma sequência de 13 partidas consecutivas no campeonato com gols de ambos os lados.

O Santos passa por problemas defensivos semelhantes, sofrendo uma média de 2,13 gols por jogo fora de casa nesta temporada. O Peixe viu 72% das suas partidas na Série A terminarem com gols de ambos os lados. Longe de seus domínios, esse número salta para 88%, razão pela qual o Alvinegro Praiano ainda não conquistou uma vitória como visitante nesta temporada.

Vitória x Vasco da Gama - Visitantes têm condições de ferir os anfitriões

O desempenho do Vitória fora de casa tem sido terrível nesta temporada, e é por isso que a equipe se encontra na 13ª posição antes desta rodada. Por outro lado, o Leão da Barra tem sido excelente em casa neste ano, tendo perdido apenas um dos seus oitos jogos nessa condição. No total, 47% das suas partidas na liga terminaram com gols de ambos os lados.

O Vasco da Gama vem enfrentando uma campanha muito mais dura e se encontra na zona de rebaixamento. O Gigante da Colina viu 72% dos seus confrontos na Série A nesta temporada terminarem com gols de ambas as equipes. O Cruzmaltino ainda não venceu fora de casa, e a culpa provavelmente é de sua defesa vulnerável.

Os visitantes sofrem uma média de dois gols por compromisso fora de casa e ainda não conseguiram passar uma partida como visitante sem sofrer gols nesta temporada. A média de gols nos jogos do Vasco fora de casa pelo campeonato é de 3,25, o que sugere que podemos esperar um festival de gols. Além disso, o ataque não vai mal, tendo marcado 10 gols em oito partidas na estrada — poder de fogo suficiente para balançar as redes dos mandantes.

O Vitória ostenta a melhor defesa mandante da liga, tendo sofrido apenas três gols em oito partidas em seus domínios. Contudo, cada uma das suas últimas quatro apresentações em todas as competições terminou com gols de ambos os lados. Somado a isso, sua defesa foi vazada em quatro dos seus últimos cinco jogos na Série A, o que significa que os visitantes devem ter oportunidades para marcar.

Fluminense x Red Bull Bragantino - Uma disputa eletrizante no topo da tabela

A dez pontos do topo, o Fluminense ainda tem condições de brigar pelo título da Série A. Assim como o Vasco da Gama, o Tricolor das Laranjeiras viu 72% de todos os seus jogos no campeonato registrarem gols de ambos os times. Jogando em casa, o Flu tem média de 1,89 gols por partida no ataque e perdeu apenas uma vez em seus domínios nesta temporada.

Com apenas dois pontos separando as equipes, o Red Bull Bragantino tem motivos de sobra para ir para cima dos donos da casa. A Massa Bruta acumulou quatro vitórias e quatro derrotas fora de casa na liga nesta temporada. Eles estão entre as equipes que viram as redes balançarem dos dois lados em apenas dezenove jogos do campeonato.

O time visitante se sentirá encorajado pelo fato de o Fluminense sofrer uma média de 1,11 gols por jogo no Maracanã. As partidas do Fluminense em casa registram uma média combinada de três gols (marcados e sofridos) por jogo. Além disso, os mandantes nunca passaram em branco jogando em casa nesta competição.

O Fluminense garantiu sua meta intacta em apenas 22% das suas partidas em casa na liga, o que dá boas esperanças de que o Bragantino balance as redes neste confronto. Os últimos dois duelos diretos também tiveram gols de ambos os lados, e o confronto equivalente do ano passado terminou com uma vitória por 2x1 para os mandantes.

Mirassol x Grêmio - Candidatos ao rebaixamento se enfrentam de olho na sobrevivência

O Mirassol tem a oportunidade de arrastar o Grêmio para mais perto da zona de rebaixamento no confronto que marca o retorno do Brasileirão. O Leão da Alta Araraquara é o vice-lanterna antes desta rodada, mas está a apenas cinco pontos do Imortal e tem um jogo a menos. Com três vitórias em nove jogos em casa até aqui, a equipe chega esperançosa após a pausa para a Copa do Mundo.

Os mandantes viram 59% das suas partidas na Série A nesta temporada registrarem gols de ambos os lados. Eles marcaram e sofreram 11 gols em nove jogos, com uma média exata de 1,22 gol por partida tanto no ataque quanto na defesa. Essa tendência de "Ambas Marcam" é ainda mais forte dentro de casa, onde 67% dos confrontos tiveram gols de ambos os lados, tendo mantido a defesa invicta em apenas 11% dessas ocasiões.

O rendimento do Grêmio fora de casa tem sido motivo de preocupação, já que o Tricolor Gaúcho ainda não conquistou uma única vitória como visitante nesta temporada. Os visitantes viram 56% do total de seus jogos na Série A terminarem com gols de ambas as equipes. O grande problema tem sido balançar as redes longe de casa, com apenas cinco gols marcados em nove compromissos como visitante.

O Grêmio viu as redes balançarem dos dois lados em cada uma das suas últimas cinco partidas por todas as competições. O último encontro neste mesmo estádio terminou em 4x1 para os donos da casa, tornando o mercado de "Ambas Marcam" uma opção atraente mais uma vez.

Chapecoense x Flamengo - Candidato ao título busca capitalizar contra equipe em crise

A Chapecoense está na lanterna da Série A do Brasileirão por um motivo. O Verdão do Oeste viu ambos os times marcarem em 65% das suas partidas na liga nesta temporada. Os donos da casa venceram apenas um dos seus 17 jogos no campeonato até agora, somando apenas nove pontos no total.

A equipe ocupa a última posição da divisão em ataque, defesa e na campanha geral, tanto em casa quanto fora. No entanto, há um fio de esperança em suas exibições na Arena Condá, onde marcam uma média de 1,44 gol por jogo. Ao mesmo tempo, a Chape sofreu uma média de 2,22 gols por partida como mandante.

Já os visitantes estão de olho na liderança, estando sete pontos atrás do Palmeiras, mas com um jogo a menos. Embora tenham visto apenas 47% do total de seus jogos no campeonato terminarem com gols de ambos os lados, esse número sobe para 56% quando atuam fora de casa. Há uma clara queda na solidez defensiva como visitante, já que o Rubro-Negro carioca não sofreu gols em apenas três de suas nove partidas fora de casa.

O confronto equivalente anterior aconteceu em 2021, terminando em um empate por 2x2. O jogo do returno daquela mesma temporada também terminou com ambos marcando, com vitória do Flamengo por 2x1. O fato de a Chapecoense jogar em casa nos dá a confiança necessária para apoiar o mercado de "Ambas as equipes marcam: sim" para este duelo.