Existem oito semifinais a serem disputadas antes da final. Há também um valor inicial em escolher vencedores.

Apostas nos play-offs da Copa do Mundo Odds Irlanda vence a República Tcheca 3.80 Polônia vence a Albânia 1.75 Suécia vence a Ucrânia 2.50 País de Gales vence a Bósnia 2.05

Odds fornecidas pela Novibet. As odds estão sujeitas a alterações.

Os play-offs da Copa do Mundo estão por vir

16 diferentes nações europeias se enfrentarão em 26 de março, enquanto tentam dar um passo mais próximo do grande espetáculo do futebol mundial.

Essas 16 serão reduzidas a oito, e alguns dias depois, oito se tornarão quatro. Esses quatro finalistas, após superarem o último obstáculo, finalmente garantirão seu lugar no evento que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México.

Algumas equipes têm mais chances de sucesso do que outras, mas o drama nos jogos recentes sugere que os resultados seguintes não são garantidos.

Atualmente, quatro equipes têm as melhores chances de passar pelas semifinais em alguns meses.

República Tcheca x República da Irlanda

Essas duas equipes chegaram a este estágio de maneiras muito diferentes.

A República Tcheca terminou em segundo no Grupo L, quatro pontos à frente de seus oponentes, e encerrou com uma vitória dominante por 6-0 sobre Gibraltar. A República da Irlanda, por sua vez, garantiu sua vaga com um gol de vitória de Troy Parrott aos 96 minutos.

No papel, os tchecos deveriam vencer - eles estão melhor classificados internacionalmente e têm a vantagem de jogar em casa.

No entanto, após a vitória sobre Portugal e considerando a forma como se classificaram contra a Hungria, os irlandeses provavelmente causarão uma surpresa.

As Ilhas Faroé conseguiram surpreender a República Tcheca em junho, e Heimir Hallgrímsson acredita que seus homens podem alcançar um resultado semelhante em março.

Palpite: a Irlanda vence a República Tcheca

Polônia x Albânia

A Polônia teve um desempenho forte durante a qualificação para a Copa do Mundo, terminando apenas três pontos atrás dos Países Baixos no Grupo G.

Eles sofreram apenas uma derrota e seguraram os holandeses em dois empates. Robert Lewandowski está de volta à forma goleadora por seu país, o que é um grande impulso.

Quanto à Albânia, eles conseguiram um resultado surpresa ao chegar a este estágio, então sua presença aqui já é uma conquista.

Sua grande vitória sobre a Sérvia em outubro foi crucial, e suas únicas duas derrotas vieram contra a Inglaterra.

No entanto, na Polônia, o time de Jan Urban provavelmente terá qualidade suficiente para encerrar suas esperanças de chegar à América.

Palpite: a Polônia vence a Albânia

Ucrânia x Suécia

A Suécia deve ser a favorita para este jogo, dada a qualidade de seus jogadores, mas uma campanha de qualificação desastrosa é uma desvantagem para eles.

Agora que Graham Potter tem algum tempo para melhorar a equipe, eles estarão ansiosos por melhores resultados. Eles não conseguiram vencer um único jogo no Grupo B, mas têm esta chance devido aos seus esforços na Liga das Nações.

Seus adversários, a Ucrânia, conseguiram alguns bons resultados em sua campanha de qualificação, embora sempre fosse difícil terminar à frente da França.

Os suecos precisam melhorar significativamente seu desempenho se quiserem cumprir sua missão, e é provável que o façam.

Se Potter conseguir fazer com que Alexander Isak e Viktor Gyökeres marquem gols, então eles terão uma grande chance de vencer.

Palpite: a Suécia vence a Ucrânia

País de Gales x Bósnia e Herzegovina

O País de Gales de Craig Bellamy é outro que terminou sua campanha de qualificação fortemente para garantir sua vaga nos play-offs.

Eles terminaram apenas dois pontos atrás da Bélgica no Grupo J, com o mesmo número de vitórias. Uma vitória dominante por 7-1 sobre a Macedônia do Norte no jogo final manteve suas esperanças vivas.

Eles enfrentarão um desafio difícil contra a Bósnia e Herzegovina, que só perdeu uma vez em seu grupo de qualificação.

No entanto, Cymru tem a vantagem de jogar em casa, e isso será um fator significativo ao entrarem nesta partida. Com seu nível atual de confiança, os Dragões podem conseguir outra vitória em Cardiff.