Odds Mundial de Clubes 2025: Real Madrid e Manchester City são favoritos

As Odds Mundial de Clubes 2025 já estão disponíveis nos melhores sites de apostas. Veja as melhores cotações.

As odds Mundial de clubes 2025 já estão disponíveis em sites como Betano e bet365, e você já pode apostar nos favoritos do Mundial de Clubes.

Para ficar sempre atualizado, é importante que você fique de olho nas odds, que podem mudar a qualquer momento.

Veja na tabela abaixo as odds para campeão do Mundial de Clubes:

Time Odds na Betano Odds na bet365 Real Madrid 5.50 4.50 Manchester City 6.50 5.50 Bayern de Munique 6.50 7.00 Paris Saint Germain 7.00 9.00 Internazionale 10.00 10.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 19/05, às 14h00.

Como de praxe, os principais favoritos da competição são Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, PSG e Internazionale. Destes, o Real é o que tem as menores odds do Mundial de Clubes 2025 para ser campeão, pelo fato de ser o maior vencedor e o atual detentor do troféu.

Entre os times brasileiros, as odds do Mundial de Clubes de Flamengo e Palmeiras estão em 25.00 na Betano e 34.00 na bet365, enquanto Fluminense e Botafogo estão em 50.00 na Betano e 51.00 na bet365. Confira a lista com os principais times.

Quer mais opções para apostar? Veja nossa lista com os melhores sites de apostas no Mundial de Clubes.

Como vai funcionar o Super Mundial de Clubes 2025?

Criado em 2000, o Mundial de Clubes ganhará seu formato mais ambicioso em 2025. Com 32 equipes e o modelo inspirado na Copa do Mundo de seleções, a competição será disputada a cada quatro anos.

Sediado nos Estados Unidos, o torneio vai ocorrer entre junho e julho, reunindo clubes classificados com base no desempenho continental entre 2021 e 2024.

As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times. Cada time disputa três jogos do Mundial de Clubes, e os dois melhores de cada grupo avançam às oitavas de final. A fase eliminatória será em jogo único até a final.

A decisão está marcada para 13 de junho de 2025, no MetLife Stadium, em Nova York. O campeão será coroado o melhor clube do mundo.

O que são odds?

A palavra “odd” vem do inglês e significa probabilidade ou cotação. Nas apostas esportivas, as odds indicam as chances de um resultado acontecer e quanto você pode ganhar.

No Mundial de Clubes 2025, por exemplo, o Real Madrid aparece com odds baixas para ser campeão — o que reflete seu favoritismo. Usando novamente o Real Madrid como exemplo, nas odds do Mundial de Clubes para os Merengues serem campeões estão em 5.50 na Betano. Nesse sentido, se você apostar R$100, seu retorno será de R$ 550.

Entender as odds é um passo primordial para conseguir se dar bem nas apostas esportivas, e os palpites do Mundial de Clubes se aprofundam nisso.

Além de apontar os favoritos ao título e respectivos jogos, as odds também podem apontar a possibilidade de cartões, escanteios e até mesmo os jogadores mais cotados para artilheiro do Super Mundial de Clubes.

Como funcionam as odds para o Mundial de Clubes?

As odds do Mundial de Clubes funcionam exatamente da mesma maneira que foram citadas acima, com a base sendo sempre a mesma: cotações, chances e probabilidades.

Ao longo do tempo, as odds sofrem com alterações, que podem ser motivadas por diversos fatores. Os mais comuns são ligados ao campo, por exemplo.

Lesões, mando de campo, escalações, expulsões e momentos dos times são levados em consideração. Todos esses aspectos influenciam no desempenho da equipe e, consequentemente, no resultado final da partida.

Confira na tabela abaixo, as odds para as próximas partidas do Mundial de Clubes no mercado 1x2.

Mesmo que as mudanças sejam tão comuns, os retornos que podem ser obtidos pelos jogadores são apresentados no momento da aposta. Após uma aposta efetuada ao vivo, as odds não irão se alterar mais.

Tipos de apostas no Mundial de Clubes 2025

Sendo o maior torneio entre clubes de história, o Super Mundial terá os principais mercados de apostas disponíveis. Veja os principais!

Resultado final (1X2)

Esse é o tipo de aposta mais tradicional e direto: você escolhe quem vence o jogo (vitória da equipe da casa – 1, empate – X, ou vitória do visitante – 2). É ideal para quem acompanha os times e acredita que sabe quem tem mais chances de ganhar determinada partida.

Ambos marcam (BTTS)

Nesse mercado, o foco não está no vencedor, mas sim em saber se os dois times vão marcar gols durante o jogo. Se cada equipe balançar as redes pelo menos uma vez, a aposta “Sim” vence. Se apenas um marcar (ou nenhum), a opção “Não” é a certa. É uma escolha comum em jogos com ataques potentes ou defesas vulneráveis.

Total de gols (Over/Under)

Aqui, o palpite é sobre a quantidade total de gols na partida, somando os dois lados. Por exemplo, ao apostar em “Mais de 2.5 gols”, você vence se houver 3 ou mais gols no jogo. Em “Menos de 2.5”, ganha se houver no máximo 2 gols. Esse mercado é ideal para quem analisa o estilo ofensivo e defensivo das equipes envolvidas.

Mundial de Clubes 2025: o que esperar?

O Mundial de Clubes 2025 terá um formato bem parecido com o que se popularizou como o ideal para a Copa do Mundo.

Ao todo, 32 times serão divididos em oito grupos com quatro. Os dois primeiros de cada avançam, se enfrentando das oitavas até a final, com o vencedor da última partida sendo coroado como o melhor time do mundo.

Quem é o atual campeão do Mundial de Clubes?

O atual campeão é o Real Madrid, que bateu o Pachuca na última edição da competição, ainda disputada nos moldes antigos.

Quando começa o Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes 2025 será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Essa será a primeira edição com 32 clubes e novo formato, inspirado na Copa do Mundo de seleções, com fase de grupos e mata-mata.

Quais times vão disputar o Mundial de Clubes 2025?

Estarão presentes clubes como Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munique, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

Quais brasileiros são os mais cotados ao título no Mundial de Clubes 2025?

Entre os clubes brasileiros classificados, Flamengo e Palmeiras são destaques e aparecem como os mais cotados nas principais casas de apostas.