Artilheiro Mundial de Clubes: Conheça os mais cotados em 2025

Com os maiores times do mundo na disputa do Super Mundial de Clubes, opções não faltam para decidir quem será o artilheiro do evento.

Quem vai ser o artilheiro do Mundial de Clubes?

Com os 32 melhores clubes do mundo na disputa do título do Mundial de Clubes, a opção e a decisão de quem será o grande artilheiro está nas mãos do apostador. Entre os nomes, se destacam Mbappé, Haaland, Pedro, Lautaro Martinez, Germán Cano, Kane e muitos outros.

Com tantos grandes jogadores em disputa, fica difícil prever quem será o artilheiro do Mundial de Clubes.

Afinal, com o nome de Super Mundial, fica claro que todos vão tentar levar suas equipes até a final da competição, e marcando muitos gols pelo caminho. Veja os principais nomes!

Kylian Mbappé

Mbappé chega ao Mundial de Clubes de 2025 como uma das grandes estrelas da competição. Depois de sua transferência para o Real Madrid, o atacante francês manteve sua média impressionante de gols e assistências. Na temporada 2024/25, ele marcou 36 gols em 56 jogos disputados até aqui. Com velocidade absurda, dribles curtos e uma finalização precisa, Mbappé é uma das principais armas ofensivas do time merengue.

Erling Haaland

Artilheiro nato, Haaland continua quebrando recordes com a camisa do Manchester City. Na temporada atual, o atacante norueguês já soma 39 gols e 5 assistências em 48 partidas, mantendo uma média superior a 0,8 gol por jogo. A combinação de força física, posicionamento e precisão torna Haaland um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. Ele também vem evoluindo fora da área, participando mais da construção das jogadas. Com Guardiola no comando, o City aposta em Haaland como o finalizador ideal para transformar o domínio em gols.

Lautaro Martínez

Capitão e referência ofensiva da Inter de Milão, Lautaro Martínez vive talvez sua melhor fase na carreira. O argentino tem sido decisivo nos jogos grandes e seus números comprovam isso: são 24 gols e 4 assistências em 53 partidas na temporada 2024/25. Além dos números, Lautaro se destaca pela entrega tática, movimentação constante e poder de finalização, tanto com a bola rolando quanto em jogadas aéreas. Seu entrosamento com Marcus Thuram e o meio-campo criativo da Inter transforma o setor ofensivo em uma ameaça constante. Se a Inter quiser surpreender, Lautaro será peça-chave.

Harry Kane

Após a mudança para o Bayern de Munique, Harry Kane rapidamente se tornou o homem-gol da equipe alemã. O inglês soma 41 gols e 11 assistências em 51 jogos nesta temporada, liderando a artilharia da Bundesliga e se destacando também na Champions League. Com sua leitura de jogo, finalização refinada e capacidade de atuar como pivô, Kane oferece versatilidade ao ataque bávaro. Ele também assumiu a braçadeira de capitão com naturalidade e vem sendo uma referência dentro e fora de campo.

Conheça os times favoritos no Super Mundial de Clubes

Candidatos nos times brasileiros

Nos times brasileiros, os grandes nomes são Pedro, do Flamengo, Cano, do Fluminense, Igor Jesus, do Botafogo e Vitor Roque, do Palmeiras.

De volta de lesão, Pedro voltou bem e marcando gols, enquanto Germán Cano pode perder o início do Super Mundial por contusão.

Vitor Roque, do Palmeiras, apesar das boas ações, só conseguiu balançar as redes após mais de 10 jogos pelo clube, enquanto Igor Jesus não vive seu melhor momento com a camisa do Botafogo.

Os últimos artilheiros do Mundial de Clubes

Mesmo com o novo formato de disputa, o Mundial de Clubes, com esse nome, acontece desde 2000. Com o Corinthians como grande campeão, após vencer o Vasco no Maracanã, os primeiro artilheiros do Mundial de Clubes foram Romário e Anelka. Veja a lista!

2005: Amoroso, Crouch, Sabório e Noor

2006: Aboutrika

2007: Washington

2008: Wayne Rooney

2009: Denilson

2010: Maurício Molina

2011: Lionel Messi

2012: César Delgado e Sato

2013: César Delgado, Conca e Ronaldinho

2014: Bale, Sérgio Ramos e Gerardo Torrado

2015: Luis Suárez

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo, Mauricio Antônio e Romarinho

2018: Bale e Borré

2019: Hassan e Elhouni

2020: Gignac

2021: Diaby, Raphael Veiga, Lukaku e Yasser

2022: Pedro

2023: Ali Maaloul, Julian Alvarez e Karim Benzema

2024: Soufiane Rahimi

O maior artilheiro do Mundial de Clubes é Cristiano Ronaldo, com sete gols marcados em oito jogos disputados. Ao longo da história, vários craques deixaram seus nomes marcados como artilheiros do evento.

Final do Mundial de Clubes: como e onde assistir

A final do Super Mundial de Clubes acontecerá em 13 de junho de 2025, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A partida será transmitida nos principais canais de TV aberta e fechada, além de ter transmissão na internet.