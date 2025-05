Favoritos Mundial de Clubes: 5 clubes mais cotados em 2025

A competição, agora em novo formato, promete emocionar fãs e apostadores ao redor do mundo

A próxima grande atração do mundo do futebol está chegando e os apostadores querem saber: quem são os favoritos do Mundial de Clubes e como apostar. Saiba mais!

Pela primeira vez em novo formato, a competição movimentará os amantes do esporte e os entusiastas das apostas esportivas, por conta da variedade de mercados disponibilizada.

Os melhores sites de apostas no Mundial de Clubes já apontam os favoritos ao título. Veja as odds na tabela abaixo:

Onde e como apostar nos Favoritos do Mundial de Clubes?

Sendo o próximo grande evento de futebol no mundo e movimentando fãs e apostadores, o Mundial de Clubes será pauta importante no mundo das apostas esportivas.

Para apostar nos Favoritos do Mundial de Clubes, basta escolher uma casa com odds interessantes e grande variedade de mercados. Também é bom analisar questões de licença, segurança e usabilidade. Veja, abaixo, uma lista com as melhores casas para apostar nos Favoritos do Mundial de Clubes:

bet365: Melhor experiência em apostas ao vivo; Betano: Super odds para apostas em futebol; Superbet: Depósito mínimo de R$ 1,00; Betsul: Saques rápidos e sem burocracia. Sportingbet: Marca consolidada no mercado brasileiro; Novibet: Site com navegação simplificado; Betnacional: Forte crescimento no Brasil; Stake: Odds acima de outras casas de apostas; F12.bet: Variedade de mercados em cada evento; EstrelaBet: Cotações dinâmicas no Mercado Flash.

Quem são os favoritos para vencer o Mundial de Clubes?

Sendo um campeonato novo e com o formato semelhante ao da Copa do Mundo, o Super Mundial de Clubes reunirá os 32 melhores times do mundo na atualidade. Como de praxe, os clubes favoritos do Mundial de Clubes são os europeus. Veja a lista!

Real Madrid

Maior campeão do torneio, o Real Madrid chega forte, como sempre, para a disputa da competição. Com Vinícius Júnior, Rodrygo, Mbappé como destaques, os Merengues são os grandes favoritos no Super Mundial de Clubes.

Apesar de enfrentar desafios, como lesões recentes na defesa e a possível saída de Carlo Ancelotti, o Real Madrid mantém uma tradição vencedora e a mentalidade de campeão. A combinação de juventude e experiência coloca o clube como um dos mais preparados para enfrentar os desafios dessa nova edição do Super Mundial de Clubes.

Na atual temporada, o Real Madrid tem 58 jogos disputados, com 38 vitórias, sete empates e 13 derrotas.

Quer apostar no celular? Saiba quais são os melhores apps de apostas.

Manchester City

Comandado por Pepe Guardiola, o Manchester City sempre é perigoso. Mesmo em baixa na temporada, os Citizens não são carta fora do baralho, e sonham com uma vaga na Final do Mundial de Clubes. Tendo Halland e Foden como expoentes, o City pode surpreender.

A profundidade do elenco e a experiência internacional adquirida nas últimas temporadas tornam o Manchester City extremamente perigoso para qualquer adversário. A capacidade de dominar jogos e a consistência tática são grandes trunfos para buscar o segundo título de campeão do Super Mundial de Clubes.

O City tem 53 jogos em 2024-25, com 28 vitórias, 10 empates e 15 derrotas.

Bayern de Munique

O Bayern de Munique é sempre um postulante ao título em competições internacionais. Como marca registrada, o clube alemão combina poder ofensivo com uma defesa sólida.

Jogadores como Leroy Sané, Joshua Kimmich e Thomas Müller oferecem grande experiência, enquanto o talento de Jamal Musiala e Harry Kane traz uma nova energia ao time. A consistência e a capacidade de competir com qualquer adversário tornam o Bayern um dos principais favoritos do Mundial de Clubes.

Nesta temporada, o Bayern já atuou em 49 jogos, com 33 vitórias, nove empates e sete derrotas ao todo.

Inter de Milão

Disputando tanto o título da Champions League quanto o do Campeonato Italiano, a Inter de Milão, por sua tradição, sempre é considerada uma das favoritas aos títulos que disputa.

Na atualidade, isso é aliado à qualidade da equipe, que vem impressionando com a variedade técnica e disposição em campo. Entre seus destaques estão Lautaro, Barella e Thuram. A equipe italiana tem três títulos mundiais no currículo, e sonha com uma vaga na Final do Mundial de Clubes, mais uma vez.

Ainda na disputa pela Champions, a Internazionale tem 54 jogos disputados, com 34 vitórias, 12 empates e oito derrotas.

Flamengo

Dos times de fora da Europa, o Flamengo é o que mais tem possibilidade de surpreender. Com Filipe Luis sendo uma grata surpresa no comando técnico, o Rubro-Negro não é exatamente um favorito do Mundial de Clubes, mas isso não impede de fazer uma graça.

Com nomes como Pedro, Gerson e Léo Ortiz, a equipe sonha com uma boa campanha em tiro curto no Super Mundial, podendo até chegar à final da competição.

Com a temporada ainda no início, o Flamengo tem 27 jogos, 17 vitórias, seis empates e quatro derrotas em 2025.

Como apostar nos Favoritos do Mundial de Clubes?

Se você quer apostar nos Favoritos do Mundial de Clubes, a melhor opção é o mercado de longo prazo. Disponível nas principais casas de apostas, é lá que os jogadores escolhem seu possível campeão.

Para apostar no Favorito do Mundial de Clubes, é importante escolher uma casa de apostas confiável e encontrar a seção de apostas a longo prazo. Nas opções, basta escolher a competição Super Mundial de Clubes 2025 e escolher o mercado e o time.

Entre os grandes favoritos do Mundial de Clubes estão Real Madrid, Manchester City, Internazionale e Bayern de Munique. Sendo assim, escolha o time que você acredita que irá ser campeão e defina o valor da aposta. Cabe ressaltar que é essencial apostar de forma consciente e responsável.

Pensando em apostar no Super Mundial de Clubes? Veja os sites com bônus para apostar.

Mundial de Clubes: regras, origem e calendário

Antes do Mundial de Clubes, a Copa Intercontinental já era uma disputa tradicional entre os campeões da Europa e da América do Sul. Criada em 1960, ela se tornou uma vitrine para clubes históricos como Santos, Peñarol, Milan, Real Madrid e Boca Juniors. Embora limitada a apenas dois continentes, era vista por muitos como a verdadeira disputa mundial entre clubes, celebrando o melhor do futebol internacional.

Com o crescimento do futebol global e a expansão do esporte para novos mercados, a necessidade de um torneio mais abrangente ficou clara. Em 2000, o Mundial surgiu com uma proposta mais inclusiva, reunindo campeões de todos os continentes. Porém, o formato inicial, que contava com apenas sete times, era alvo de críticas devido à sua curta duração e ao domínio das equipes europeias.

Em 2025, o torneio será disputado, pela primeira vez, em um novo formato, de 14 de junho a 13 de julho. Agora, a competição conta com 32 clubes, divididos em oito grupos. Em cada grupo, os dois melhores avançam para as oitavas de final e, a partir daí, os jogos são disputados em mata-mata até a final do Mundial de Clubes.

Os grupos do Mundial de Clubes já foram definidos e terão os seguintes times:

Grupo A: Al Ahly, Porto, Inter Miami, Palmeiras

Grupo B: Atlético de Madrid, Botafogo, PSG, Seattle Sounders

Grupo C: Auckland City, Bayern de Munique, Boca Juniors, Benfica

Grupo D: Chelsea, Flamengo, Espérance, indefinido*

Grupo E: River Plate, Monterrey, Inter de Milão, Urawa Reds

Grupo F: Borussia Dortmund, Fluminense, Sundowns, Ulsan

Grupo G: Al-Ain, Juventus, Manchester City, Wydad Casablanca

Grupo H: Al-Hilal, Pachuca, RB Salzburg, Real Madrid

*O León foi excluído da competição por pertencer ao mesmo dono do Pachuca. Ainda não foi definido o substituto, que entrará no grupo do Flamengo.