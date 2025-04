O que podemos esperar do Santos na Série A?

A primeira partida do Santos no Brasileirão começou e o time foi derrotado de virada pelo Vasco, em um jogo que preocupou os torcedores, ainda mais pelo fraco desempenho do time. Com isso, a aposta em rebaixamento se torna interessante nesse momento.

Veja na tabela abaixo as odds da Novibet para as apostas de longo prazo do Santos, no Brasileirão 2025:

Mercado Aposta Odd na Novibet Artilharia Para Neymar ser o artilheiro do Brasileirão 18.00 Rebaixamento Para o Santos ser rebaixado 9.00

O que esperar do Santos na Série A?

Após o fracasso no Paulistão, o Santos iniciou o Brasileirão com a expectativa de fazer um bom campeonato, mas novamente frustrou a expectativa dos seus torcedores. A equipe conseguiu abrir o marcador diante do Vasco, mas sofreu a virada de uma maneira tranquila e deixou a situação ainda mais delicada

O péssimo resultado deixou não apenas o trabalho de Pedro Caixinha correndo sérios riscos de ser terminado de maneira precoce, mas também faz com que o torcedor tenha muitas dúvidas sobre o quanto o time pode render no restante do ano e até onde pode chegar. Inclusive, alguns santistas, já começam a temer por uma briga contra o rebaixamento.

A verdade, por mais dura que seja, é de que o medo dos torcedores do Santos de um novo rebaixamento não é muito distante da realidade. E isso reflete as odds dos melhores sites de apostas. Na Novibet, por exemplo, o Santos aparece com odd 9.00 para rebaixamento.

A equipe sofreu no Paulistão, em determinado momento esteve próximo de um rebaixamento inédito e conseguiu se classificar após a entrada de Neymar no time.

Porém, sem o craque, a equipe acabou sendo tranquilamente batida nas semifinais do torneio e novamente não conseguiu chegar na grande final.

É preciso destacar que o termômetro do time passa muito por Neymar e a dependência da equipe em relação ao jogador. Quando o craque atua pelo time, o Santos se torna uma equipe qualificada e leva perigo aos adversários, mas sem a presença do atacante, o Peixe se torna um forte candidato ao rebaixamento ou a brigar na parte de baixo da tabela.

Quais as melhores apostas para o Santos nesse momento?

Dois mercados aparecem com muito valor para a campanha do time na Série A. O primeiro é de que Neymar será o artilheiro do Brasileirão. Quando voltar ao time titular do Peixe, o jogador será a principal peça ofensiva da equipe e deverá ser muito acionado. Em condições físicas ideais, o jogador é disparado o jogador mais qualificado e letal do futebol brasileiro.

Entretanto, é preciso destacar que o jogador precisa estar muito focado para conseguir se recuperar de lesão, o que explica a odd de 18 na Novibet para o atleta ser o artilheiro do torneio. Porém, é preciso destacar que essa aposta, quando o jogador balançar as redes com mais frequência, deverá baixar, proporcionando assim um cash out interessante para o apostador.

Outra aposta que se encontra com uma odd muito alta é o rebaixamento do Santos. Sem a presença de Neymar, nesse momento, o time enfrenta muitos problemas e deverá ter diversas dificuldades para conseguir as vitórias.

Vale destacar que a tabela nesse início de competição é bem delicada, favorecendo uma futura entrada do Peixe na zona do rebaixamento. As últimas atuações da equipe mostraram um time com diversos problemas e candidato ao rebaixado, caso Neymar não consiga atuar com regularidade.

O próximo jogo da equipe, será neste sábado, dia 5 de abril, diante do Bahia. Contra um adversário mais qualificado que o Vasco, o time deverá ter ainda mais problemas.