Após jogo histórico contra o Botafogo, Mirassol mostra força no topo; veja odds

O Mirassol viveu uma noite inesquecível na última quarta-feira (17), ao reagir diante do Botafogo e buscar um empate em 3 a 3, depois de estar perdendo por três gols de diferença. Esta foi uma prova de que o clube não está no Brasileirão apenas para cumprir tabela.

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Essas odds são da Betano e podem sofrer alterações.

O que o empate com o Botafogo revela sobre o Mirassol?

O 3 a 3 contra o Botafogo, depois de estar perdendo por três gols de diferença, foi muito mais do que um ponto conquistado.

A reação no Nilton Santos mostrou maturidade tática, confiança coletiva e uma resiliência que costuma ser atributo de clubes acostumados a grandes batalhas.

Virar um jogo já é difícil; buscar um empate em condições tão adversas, contra um adversário tradicional e fora de casa, é o tipo de episódio que marca a trajetória de um time.

Esse resultado mexe não só com a tabela, mas com a percepção em torno da equipe. Até pouco tempo, o Mirassol ainda era visto como uma surpresa agradável, um visitante inesperado na parte de cima da classificação.

Agora, depois do que fez diante do Botafogo, já se impõe como um contender real, que merece respeito dos rivais e atenção dos apostadores.

Com 39 pontos em 22 jogos, ocupando a quarta colocação com uma campanha de 10 vitórias, nove empates e apenas três derrotas, o Mirassol apresenta um nível de consistência raro em um campeonato marcado pela irregularidade até mesmo entre os gigantes.

Essa solidez, aliada à capacidade de reagir em momentos críticos, reforça a imagem de uma equipe que não se abala com cenários adversos. Mais do que isso: é um time que encara cada rodada como decisão, com mentalidade competitiva de quem sabe que pode escrever uma das histórias mais surpreendentes do Brasileirão 2025.

Mirassol pode brigar pelo título do Brasileirão?

O mercado ainda coloca o Mirassol como azarão na corrida pelo título, mas a performance até aqui mostra que o time pode sonhar mais alto.

As odds longas refletem não só o histórico do Brasileirão — em que raramente clubes fora do eixo tradicional conseguem se manter firmes até as rodadas finais — mas também uma certa cautela natural diante de um elenco que não carrega o peso financeiro nem o histórico de conquistas dos gigantes.

Ainda assim, a campanha do Mirassol desafia essa lógica. A equipe se apoia em um modelo de jogo organizado, com equilíbrio entre ataque e defesa e uma mentalidade vencedora que se fortalece a cada rodada.

O empate heroico diante do Botafogo é mais do que um ponto: é um cartão de visitas para mostrar que, mesmo contra adversários de maior investimento, o Mirassol tem armas para competir em alto nível.

Outro fator que pesa a favor do clube é a regularidade. São poucos os tropeços, muitos empates conquistados em jogos duros e uma capacidade notável de reagir a situações adversas.

No Brasileirão, onde a maratona de jogos costuma expor fragilidades, essa consistência pode ser a chave para manter o time no topo. Mesmo com o título em um patamar mais distante, uma vaga na Libertadores seria histórica para um estreante na Série A.

Força ofensiva e maturidade competitiva

O que chama a atenção é a capacidade ofensiva da equipe. O Mirassol não depende de um único jogador: constrói jogadas coletivas com Danielzinho, pressiona adversários com Chico da Costa e mantém intensidade durante os 90 minutos com o zagueiro João Victor.

Contra o Botafogo, essa força apareceu na reta final, transformando o que seria uma derrota pesada em um empate histórico, e que poderia até ter virado vitória.

Além do ataque, há a mentalidade. Times que conseguem reagir sob pressão provam que têm algo além da técnica — têm convicção. Esse elemento psicológico pode ser determinante na briga por G-4 e até no sonho de título, e o trabalho de Rafael Guanaes nesse ponto é excelente.

As próximas rodadas serão cruciais. O Mirassol terá confrontos diretos que podem consolidar sua posição no topo e reduzir ainda mais a distância para os líderes.

Se repetir a postura mostrada contra o Botafogo, não será exagero falar em candidatura real ao título nesta temporada extraordinária.

O que esperar do Mirassol nas próximas rodadas?

O empate contra o Botafogo pode ser o ponto de virada da temporada do Mirassol. O time mostrou não apenas qualidade técnica, mas também personalidade para enfrentar adversários mais experientes.

Agora, o desafio é transformar essa reação em regularidade, especialmente nos confrontos diretos contra equipes que também lutam pelo G-4 e pela liderança.

As próximas semanas serão um teste de fogo. Se conseguir manter o padrão de competitividade e evitar tropeços em casa, o Mirassol tem tudo para se consolidar como candidato não apenas à vaga na Libertadores, mas também para surpreender na disputa pelo título.

O Brasileirão já mostrou que tradição não garante imunidade contra crises — e, da mesma forma, não impede um azarão de sonhar alto. O caminho é longo, mas se a reação contra o Botafogo servir de parâmetro, o Mirassol pode ser uma das histórias mais marcantes deste campeonato.