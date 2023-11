Final da Libertadores: Veja como ganhar aposta grátis na KTO

A KTO disponibilizou uma promoção especial para a final da Copa Libertadores.

Chegou a hora do embate entre Boca Juniors x Fluminense pela final da Libertadores neste sábado, 4/11! Apostando na final na KTO você pode ganhar R$10 em apostas grátis se o seu palpite não for o vencedor. Ou seja, como se fosse uma aposta sem risco.

Veja abaixo um pouco mais sobre a promoção, como participar e seus termos e condições. Se você ainda não tiver uma conta na casa de apostas, descubra como funciona o cupom KTO. Além disso, saiba também como apostar na final da Copa Libertadores.

Como funciona a promoção?

Para participar da promoção da KTO é necessário alguns passos bem simples.

Primeiro de tudo, você precisa entrar no site da KTO e procurar a página de promoções, aceitando participar desta. Assim que confirmar a promoção, você deve apostar em qualquer mercado da final utilizando a ferramenta “Criar Aposta”. A aposta mínima para concorrer é de R$10.

Como citamos anteriormente, você só recebe sua aposta grátis caso perca a principal. Ou seja, caso a sua aposta não bata, você recebe uma aposta grátis de R$10 para utilizar em qualquer mercado esportivo.

Promoção KTO: Termos e Condições

Estes são alguns dos T&C da promoção KTO. Veja abaixo e fique por dentro antes de apostar:

Cash out durante o jogo invalidará a aposta;

Só será aceito uma aposta grátis por CPF;

As apostas só podem ser feitas com a ferramenta “Criar Aposta”;

Ao receber a aposta grátis, só os valores provenientes do seu ganho serão creditados em sua conta;

Você não poderá fazer apostas com saldo bônus e nem outras apostas grátis.

Procure os T&C completos na página de promoções da KTO.

Grande final da Libertadores: Brasil x Argentina mais uma vez

O Tricolor Carioca vai disputar a segunda final da Libertadores de sua história em busca do título inédito. Uma taça que colocaria o Fluminense no panteão dos campeões do continente.

Já o Boca chega a sua 12ª final com seis títulos na bagagem, um dos maiores vencedores da competição.

Com essa final entre Brasil x Argentina, chegamos a 16 finais entre os países, a maior rivalidade sul-americana de longe. A final será no Maracanã, no Rio de Janeiro, sábado, 4/11/2023 às 17h.

Na KTO, o Tricolor tem vantagem neste duelo, veja:

Boca Juniors - 3.66

Empate - 3.25

Fluminense - 2.12

(Cotações sujeitas a variações, consulte antes de apostar)

Você também pode acompanhar as cotações na nossa página sobre odds Copa Libertadores.