Apostar na Euro na KTO: Mercados e dicas

A Euro 2024 é uma competição de seleções europeias, e as apostas Eurocopa podem ser feitas na KTO.

Mas, antes de sair realizando os seus palpites nessa competição, vale a pena conhecer os principais mercados, algumas dicas para apostar, bem como promoções que você pode usar para apostar. Portanto, vamos a este guia rápido com tudo que você precisa saber para apostar na Euro 2024.

Principais mercados de aposta na Eurocopa

Existem muitos mercados que você pode aproveitar para suas apostas Eurocopa na KTO. Essa variedade pode fazer com que seja confuso para o apostador escolher a melhor opção. Por isso, separamos uma descrição das 3 melhores opções que esse site oferece para a Euro 2024.

1x2

O mercado 1x2 é a opção de apostar na Eurocopa tentando adivinhar qual equipe será vencedora do jogo, ou se a partida acabará empatada. Nesse caso, o apostador deve escolher entre a vitória do time 1, o resultado positivo para o time 2, ou o empate. O empate é representado pelo X.

Total de gols

Aqui a aposta é no total de gols que a partida terá. Por exemplo, no jogo Alemanha x Escócia é possível fazer apostas Eurocopa se o jogo terá mais de 1.5 gols, menos de 3.5, entre outras opções. Além de apostar no total de gols, é possível também fazer uma aposta na quantidade de gols de cada time.

Chance dupla

Esse mercado oferece uma combinação do resultado em uma mesma aposta. No caso do jogo Alemanha x Escócia, por exemplo, você pode combinar os resultados de vitória dos alemães e empate, ou vitória de um dos lados. Por fim, é possível também apostar em empate e vitória dos escoceses.

Ambas equipes marcam

O mercado de ambas equipes marcam tem como proposta permitir que você aposte se as duas equipes marcarão gols ou não. As únicas opções para apostar nesse mercado são “Sim” ou “Não”. No caso da 1ª opção, ela só é correta se os dois times marcarem. Já a segunda é vencedora se ninguém marcar, ou se apenas uma das equipes marcar.

Combo

O objetivo do mercado combo é combinar diferentes mercados em uma mesma aposta. No caso da KTO, o mercado 1x2 pode ser combinado com o total de gols, por exemplo. Outras combinações possíveis são total de gols e ambas equipes marcarem, entre outras possibilidades. O diferencial do mercado combinado é aumentar as odds da aposta.

Eurocopa 2024: Dicas para Fazer Apostas

Existem estratégias de apostas Eurocopa que podem ajudar muito na sua experiência ao apostar na Euro 2024. No caso da KTO, as principais dicas que você deve ter em mente ao apostar nessa competição são as seguintes:

Utilize as estatísticas: a KTO oferece estatísticas dos jogos que ela disponibiliza apostas Eurocopa, tudo gratuitamente. Basta clicar no gráfico de barras ao lado do evento que você quer apostar que uma série de dados serão revelados.

Basta clicar no gráfico de barras ao lado do evento que você quer apostar que uma série de dados serão revelados. Considere usar o recurso “Criar Aposta”: a KTO conta com essa ferramenta, onde é possível combinar diferentes mercados de uma mesma partida em uma única aposta. Essa estratégia pode aumentar as odds, por exemplo.

Conheça as apostas Especiais Eurocopa: existe um menu no canto esquerdo da página de esportes da KTO que oferece a seção #Especiais Eurocopa. Lá, estão disponíveis várias apostas diferenciadas nessa competição.

O ideal é que você combine todas essas dicas ao fazer suas apostas Eurocopa. Ou seja, utilize estatísticas para ver a média de gols, retrospecto das equipes, bem como crie sua aposta.

Se acredita que a Alemanha vencerá e marcará mais de 2 gols, uma possibilidade é apostar na vitória dos alemães e mais de 1.5 gols deles, por exemplo. Isso fará com que as odds sejam somadas e, consequentemente, o retorno em potencial seja mais interessante. Mas lembre-se que o risco também será mais alto. De toda forma, jogue com responsabilidade.

Promoções da KTO para a Eurocopa

Você pode abrir uma conta com um bônus especial na KTO usando o cupom KTO. Além dessa oferta, fique de olho também em outras promoções da KTO acessando a área promocional desse site.

Como se cadastrar na KTO

Só faz apostas Eurocopa na KTO quem se cadastrar nesse site. Não se preocupe que o passo a passo do cadastro é extremamente simples. Para ajudar, separamos um guia rápido para registro nesse site de apostas abaixo:

Entre no site da KTO. Clique no botão de cadastro que aparece no canto da tela. Complete seus dados pessoais. Insira o cupom KTO. Finalize o seu cadastro.

Agora, é só realizar o seu 1º depósito para apostar na Eurocopa ou em outras competições que esse site oferece. Lembre-se das nossas dicas e do jogo responsável se for fazer um palpite na Euro 2024.

