Internacional se complica e entra na briga contra o rebaixamento; veja odds

A má fase do Internacional o colocou perigosamente próximo do Z-4. Veja quem mais corre risco no Brasileirão 2025.

Mercado Odds na Betano Internacional para terminar fora do Z-4 1.02 Internacional para terminar no Z-4 30.00 Internacional para terminar no G-6 100.00

Essas odds são da Betano e podem sofrer alterações.

Internacional perde força e entra na zona de alerta

O Internacional começou o ano empolgado, conquistando o Campeonato Gaúcho e projetando uma campanha sólida no Brasileirão. Mas o que parecia ser um novo ciclo acabou se transformando em um drama.

Com apenas 35 pontos em 30 jogos, o Colorado ocupa a 14ª colocação e está a quatro pontos do Vitória, primeiro time dentro do Z-4.

O problema vai além da tabela. O Inter venceu só nove vezes no campeonato e tem um desempenho ofensivo abaixo das expectativas.

A equipe cria pouco, sofre para reagir e mostra fragilidade fora de casa, onde venceu apenas duas vezes.

Os números refletem a oscilação: a defesa segue razoável, mas o ataque — que já foi um dos mais promissores da Série A — simplesmente não acompanha.

Com odds de 30.00 na Betano para terminar no Z-4, o cenário ainda não é desesperador, mas o alerta está ligado.

O time de Ramón Díaz precisa reagir rápido, principalmente nos confrontos diretos que decidirão quem escapa e quem afunda de vez.

Quem mais está ameaçado no Brasileirão?

A disputa contra o rebaixamento ganhou intensidade nas últimas rodadas, e o clima é de apreensão entre vários clubes tradicionais.

Além do Internacional, Santos (32 pontos), Ceará (35), Atlético-MG (36) e RB Bragantino (36) ainda não respiram tranquilos. A diferença entre o 12º e o 17º colocado é mínima, e uma sequência de duas ou três rodadas ruins pode redefinir completamente a zona de perigo.

O Santos, por exemplo, vive um déjà vu de 2023: desempenho irregular, pressão da torcida e um time que alterna bons jogos na Vila Belmiro com atuações muito abaixo fora de casa.

A equipe até mostra momentos de reação, mas a falta de constância e os erros defensivos repetidos colocam o Peixe novamente sob ameaça.

O Ceará até apresenta um futebol competitivo, mas sofre com o excesso de empates, muitos deles em jogos que estava vencendo.

A equipe cearense peca pela falta de imposição ofensiva e, assim como o Inter, sente dificuldade em definir partidas equilibradas.

Já o Atlético-MG e o RB Bragantino, embora tenham elencos tecnicamente superiores, não estão imunes ao risco.

O Galo atravessa um momento conturbado, sem padrão tático definido e com baixo aproveitamento ofensivo. O Massa Bruta, por sua vez, caiu de rendimento no returno e acumula tropeços seguidos, principalmente fora de casa.

No meio dessa turbulência, o Internacional precisa pontuar agora. O Brasileirão não perdoa quem desacelera na reta final. Cada ponto perdido contra rivais diretos pesa como uma derrota, e o Colorado sabe bem disso após as experiências recentes.

A margem de erro é curta, e a resposta precisa vir dentro de campo — com desempenho, atitude e resultados imediatos.

Entre o G-6 e o Z-4: o limbo colorado

O Internacional vive uma das situações mais ambíguas do Brasileirão 2025. A tabela ainda permite sonhar com o G-6, mas o desempenho recente aponta mais para o Z-4.

Com 35 pontos em 30 jogos, o time está a 12 do Botafogo, que fecha a zona de classificação continental, e a quatro do Vitória, primeiro na zona de rebaixamento.

A diferença pode parecer pequena, mas o momento pesa. O Colorado venceu apenas uma das últimas seis partidas e não consegue emendar bons resultados.

Para brigar na parte de cima, precisaria de uma arrancada inédita — algo que o futebol apresentado até aqui não sustenta.

Por outro lado, a queda não é inevitável. O elenco é experiente, há peças de qualidade no meio e na defesa, e o time ainda joga confrontos diretos em casa, onde costuma ser mais competitivo.

A matemática ainda permite esperança; a prática, no entanto, exige uma guinada imediata.

Internacional precisa reagir antes que seja tarde

As odds da Betano refletem o panorama do Colorado: 30.00 para terminar no Z-4 e 100.00 para alcançar o G-6. Na prática, o Inter está mais próximo da luta contra o rebaixamento do que de qualquer sonho por Libertadores.

Os próximos compromissos serão decisivos, principalmente os duelos diretos com Atlético-MG e Vitória, que definirão o futuro do time no campeonato.

Um deslize pode custar caro, e o Inter sabe bem como o peso da camisa não basta quando o desempenho não acompanha.

O que começou como uma temporada promissora, marcada pelo título gaúcho e pela expectativa de evolução, virou um teste de resistência e sobrevivência.

Para escapar de um novo vexame nacional, assim como em 2016, o Internacional vai precisar resgatar algo que ficou para trás: a confiança e a regularidade de um time grande. Ainda há tempo, mas ele está se esgotando.