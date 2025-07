Quem avança? Saiba quem são os favoritos nas oitavas da Copa do Brasil

A Copa do Brasil chega às oitavas com tudo que a gente gosta: clássicos nacionais, duelos pesados e espaço de sobra para a zebra aprontar.

É aquela fase do torneio em que não tem mais jogo tranquilo e cada detalhe pesa: mando de campo, momento do time, camisa e até superstição tomam conta das previsões.

As odds das casas de apostas ajudam a desenhar um cenário de favoritismo, mas com muitos jogos apertados e chances reais de surpresa. A Novibet, por exemplo, já disponibilizou as odds para classificação em cada confronto, e dá para tirar boas conclusões a partir delas.

Devido à magia do mata-mata, tem gigante que entra em campo pressionado, time da Série C tentando fazer história e confronto com cara de decisão antecipada.

Neste artigo, a gente analisa quem são os favoritos para avançar, segundo as odds da Novibet, e por que alguns confrontos prometem ser definidos nos mínimos detalhes.

Botafogo x RB Bragantino: leve favoritismo do Glorioso

O Botafogo entra como grande favorito, já que é o atual campeão Brasileiro e tem um elenco renomado. O RB Bragantino é sólido e organizado, mas tende a esbarrar na pressão e na pouca eficácia em jogos eliminatórios.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Botafogo 1.55 Novibet RB Bragantino 2.40 Novibet

Para quem acredita no fator casa e no time mais estruturado, o favoritismo do Fogão faz sentido. Mas a odd para o Braga indica que a equipe do interior paulista pode surpreender e sair com a vaga.

CSA x Vasco: Gigante da Colina quer evitar a zebra iminente

O Vasco carrega urgência. Depois da queda na Copa Sul-Americana, o caminho mais curto para um título surpreendente é na Copa do Brasil. A equipe encara o CSA com elenco mais experiente e com a chance de recuperar a moral perdida, mas precisa estar atento.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Vasco 1.35 Novibet CSA 3.20 Novibet

A diferença entre os times é enorme, pelo menos antes da bola rolar. A odd para o Vasco confirma favoritismo claro, mas a cotação para o CSA mostra que se fizer um primeiro jogo consistente em casa, ainda pode complicar, assim como fez contra o Grêmio nesta mesma edição da competição.

Bahia x Retrô: Tricolor de Aço também quer recuperar a moral

O Bahia é o dono absoluto da situação. Com elenco superior e a torcida empurrando, mesmo após a queda nas competições continentais, o Tricolor de Aço recebe o time de Pernambuco com larga vantagem.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Bahia 1.08 Novibet Retrô 8.00 Novibet

Favoritismo absoluto para o Bahia. A expectativa, inclusive, é de que o duelo seja resolvido cedo. Mesmo assim, não dá para subestimar o Retrô, que montou um bom time para a temporada e quase conquistou o Campeonato Pernambucano.

Cruzeiro x CRB: Raposa voa alto e é favorita

O Cruzeiro segue firme em casa e tem obrigação de passar. O CRB é competitivo, mas tem elenco limitado para um mata-mata desse nível, especialmente contra a Raposa, que vive uma grande fase.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Cruzeiro 1.11 Novibet CRB 6.50 Novibet

Mais uma vez, o favoritismo é claro, mas a cotação alta para o CRB mostra que, se houver vacilo, dá para sonhar com surpresa. Mesmo assim, o Cruzeiro tem tudo para confirmar.

Corinthians x Palmeiras: clássico imprevisível

Diferente dos demais embates, este confronto é mais parelho e totalmente imprevisível. O Corinthians tem força ofensiva, mas oscilação. O Palmeiras vive um melhor momento técnico e conta com a estabilidade e frieza de Abel Ferreira na beira do campo.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Corinthians 3.50 Novibet Palmeiras 1.28 Novibet

Apesar da rivalidade, o favoritismo do Palmeiras é considerável. O Corinthians pode entrar com alguma ambição, mas está com menos confiança após os resultados recentes.

Internacional x Fluminense: confronto equilibrado

O confronto entre Internacional e Fluminense também entra na aba dos mais equilibrados das oitavas de final da Copa do Brasil. Ambos têm qualidade, mas se equilibram no estilo de jogo.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Internacional 1.90 Novibet Fluminense 1.85 Novibet

Odds muito próximas revelam equilíbrio total. Este é o duelo que representa real disputa de forças, com o Fluminense levemente favorito graças à consistência recente e o poder de decisão de seus principais jogadores, mesmo após a saída de Árias.

São Paulo x Athletico-PR: pressão total pela vaga

O São Paulo vive um bom momento na temporada e recuperou a confiança sob a batuta de Crespo. Mesmo assim, precisa abrir o olho contra o Athletico-PR, que derrapa na Série B mas gosta de disputar partidas eliminatórias.

Time Odds para a classificação Casa de apostas São Paulo 1.40 Novibet RB Bragantino 2.95 Novibet

O favoritismo do Soberano é justificado, mas com resquício de incerteza. Se o Furacão entrar concentrado, pode complicar o jogo, que promete fortes emoções.

Flamengo x Atlético-MG: clássico decisivo com favoritismo Rubro-Negro

Um dos duelos mais esperados desta fase. O Flamengo tenta manter o controle e fôlego competitivo. O Atlético-MG vem de instabilidade, mas aguenta pressão e quer surpreender.

Time Odds para a classificação Casa de apostas Flamengo 1.30 Novibet Atlético-MG 3.50 Novibet

Favoritismo claro para o Flamengo e odd que reflete o time mais estável e preparado. O Galo pode crescer no jogo, mas entra com desvantagens no papel graças às polêmicas recentes.

Números apontam caminho, mas a bola é quem decide

A Copa do Brasil nunca é só sobre o favorito. É sobre quem segura a pressão, quem entende o jogo de ida e volta, e quem sabe decidir quando tudo aperta.

As odds da Novibet ajudam a mapear os cenários, mas não cravam nada — porque no mata-mata, o campo costuma ser mais imprevisível que qualquer número.

Ainda assim, entender o que dizem as cotações é um passo importante para apostar com mais confiança. E se tem algo certo nessas oitavas, é que emoção não vai faltar. Seja apostando com estratégia ou só acompanhando de camarote, as oitavas prometem.