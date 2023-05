Corinthians e Independiente del Valle se enfrentam às 21h00 (horário de Brasília).

O jogo na Neo Química Arena será válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O duelo válido pelo Grupo E coloca, frente a frente, duas equipes empatadas com 3 pontos. Sendo assim, a partida entre Corinthans e Independiente del Valle pode se apresentar como um jogo direto na busca pela liderança do grupo. Neste sentido, há interessantes palpites na Libertadores que podem ser feitas nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Corinthians x Independiente del Valle

Veja os palpites para a partida Corinthians x Independiente del Valle, na Copa Libertadores, em 02/5/2023:

Corinthians para vencer a partida

​1.85 na bet365

1.88 na Betano

1.90 na Sportingbet

Roger Guedes para marcar a qualquer momento

​2.30 na bet365

2.80 na Betano

2.80 na Sportingbet

Menos de 2,5 gols

​1.57 na bet365

1.60 na Betano

1.55 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Corinthians está invicto na Neo Química Arena em 2023

Com o apoio de sua torcida, o Corinthians vem sendo imbatível na temporada de 2023. Ao longo deste ano, a equipe Alvinegra já jogou dez vezes em seu estádio, e desses dez compromissos, venceu 8 vezes e empatou em duas outras ocasiões.

Na partida diante do Remo, pela Copa do Brasil, quando venceu por 2 a 0 e se classificou nos pênaltis, o Corinthians completou 300 jogos em seu estádio, inaugurado em 2014. Desses 300 jogos, foram 178 vitórias, 81 empates e 41 derrotas, aproveitamento de 68.33%.

Fazendo um recorte para a Libertadores, o Timão atuou por 20 vezes em seu estádio, venceu 11, perdeu 5 e empatou 4 vezes. E tem ainda 32 gols marcados, uma média de 1.60 por partida quando joga na Neo Química Arena.

Aposta 1: Corinthians x Independiente del Valle: Corinthians para vencer a partida – 1.85 na bet365, 1.88 na Betano e 1.90 na Sportingbet.

Roger Guedes para marcar a qualquer momento

Artilheiro do time no ano, Roger Guedes tem sido a grande esperança de gols da equipe corinthiana. Nesta temporada o atacante já marcou 13 gols em 20 partidas, o que gera uma margem de 0,65 gol por partida.

Na Libertadores, Roger Guedes já marcou duas vezes em duas partidas, o que o dá uma média de 1 gol por jogo no torneio continental. Os dois gols do atacante na competição foram sobre o Liverpool-URU, quando o Corinthians venceu por 3 a 0.

Ainda, é válido mencionar que o camisa 10 do time alvinegro foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com 8 gols (o mesmo número que Galoppo, do São Paulo).

Aposta 2: Corinthians x Independiente del Valle: Roger Guedes para marcar a qualquer momento – 2.30 na bet365, 2.80 na Betano e 2.80 na Sportingbet.

Independiente del Valle tem a melhor defesa do Campeonato Equatoriano

Ao longo do ano, o Corinthians já marcou 29 gols na temporada, o que estabelece uma média de 1,45 por partida, pois como mencionado, foram 20 jogos até aqui.

Do outro lado, há o Independiente del Valle, que tem a melhor defesa do Campeonato Equatoriano, tendo sofrido apenas 6 gols em 8 partidas (média de 0,75 gols sofridos).

Além de forte na defesa, o time é o atual campeão da Copa Sul-Americana e da Recopa, superando dois brasileiros, São Paulo e Flamengo, respectivamente. Além disso, vale relembrar que a equipe eliminou o Corinthians na Sul-Americana de 2019 – última vez que as equipes se cruzaram. Com isso, espera-se um jogo duro e com poucos gols.

Aposta 3: Corinthians x Independiente del Valle: Menos de 2,5 gols – 1.57 na bet365, 1.60 na Betano e 1.55 na Sportingbet.