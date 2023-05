A Dafabet Brasil é uma casa de apostas online com muita tradição no mercado e repleta de recursos para seus clientes.

Por isso, vale a pena conhecer todos os detalhes da plataforma e descobrir como você pode melhorar sua experiência enquanto apostador.

Neste guia, nós trazemos uma avaliação de todos os prós e contras da Dafabet Brasil. Por exemplo, analisamos os bônus da marca, além dos métodos de pagamento e tipos de apostas online que ela oferece. Além disso, avaliamos a fundo os principais critérios para saber se esse operador é confiável.

Bônus de boas-vindas

Quer saber se existe um Dafabet bônus de cadastro adequado para as suas apostas? Vale a pena ler o que ela oferece de melhor. Por isso, nós conferimos as principais ofertas de boas-vindas da marca.

Ao criar uma conta na Dafabet Brasil, os apostadores podem escolher entre bônus de esportes ou jogos de cassino. Tudo isso sem a necessidade de um código promocional — essas são promoções abertas a todos os novos clientes.

A seguir, você encontra detalhes sobre a oferta exclusiva da casa de apostas.

Dafabet bônus exclusivo para esportes

A marca oferece um Dafabet bônus de cadastro de até R$600 para novos clientes + R$150 de freebet. A oferta exclusiva é obtida nos links da nossa página.

O valor é dividido nos três primeiros depósitos que você realizar na casa de apostas:

1º depósito: 100% até R$200

2º depósito: 50% até R$200

3º depósito: 50% até R$200

Cada pagamento deve ser de R$30 ou mais para ativar o bônus em sua conta. A aposta grátis de R$150 deve ser solicitada no Serviço de Atendimento ao Cliente da marca, via email ou chat. Para isso, é necessário ter completado o requisito de aposta do 3º bônus por depósito.

Como já foi dito, não é necessário código promocional algum para ativar esse benefício. Para participar, basta criar sua conta de apostador, fazer login e iniciar seus depósitos. Em seguida, será preciso cumprir os requisitos de apostas da oferta.

Após receber cada bônus, você deve apostar 5x o valor do depósito + crédito extra para liberar retiradas na casa de apostas. Para o cumprimento do rollover, são aceitas apenas apostas com odds iguais ou maiores que 1.50.

Vantagens e desvantagens da Dafabet Brasil

A Dafabet Brasil tem muitos pontos positivos, além de algumas áreas em que pode melhorar. Confira a seguir os principais prós e contras da plataforma.

Vantagens

A Dafabet se destaca especialmente nestes aspectos:

Bônus de boas-vindas exclusivo

Tem uma grande oferta de apostas esportivas

Permite depósitos e saques rápidos via Pix

Tem aplicativos para esportes e cassino

Oferece suporte via chat e WhatsApp 24/7

Desvantagens

Por outro lado, achamos que a marca pode evoluir nos seguintes pontos:

Não aceita muitos métodos de saque

A Dafabet Brasil é confiável?

A Dafabet Brasil apresenta uma série de boas razões que ajudaram a conquistar a confiança dos apostadores. Sem dúvida, a licença de operação é o aspecto mais importante, e falaremos melhor sobre o certificado a seguir. Mas a marca também se destaca por aspectos como:

Ótima reputação a nível mundial

Patrocínios a clubes conhecidos , como o Coritiba e o Celtic, da Escócia

, como o Coritiba e o Celtic, da Escócia Bom serviço de suporte aos usuários

Os clientes da marca também contam com uma boa assistência na promoção do Jogo Responsável. A empresa oferece conteúdo educativo sobre apostas online, além de funcionalidades importantes, como a autoexclusão de conta.

A Dafabet Brasil é segura?

Tem receio de compartilhar seus dados com uma casa de apostas? A Dafabet oferece um bom nível de proteção nesse sentido. Então, você não encontrará problemas ao fazer login, navegar e fazer apostas na plataforma.

O operador oferece aos seus clientes:

Criptografia SSL de 256 bits

Métodos de pagamento confiáveis

Política de KYC e Cookies claras e responsáveis

Portanto, os dados pessoais e financeiros dos apostadores estão sempre em boas mãos. Os clientes da marca ficam bem protegidos contra tentativas de hacking e vazamentos de dados na plataforma.

Licença de Apostas e Jogos

A Dafabet Brasil opera com uma licença emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao. Essa é uma das principais entidades reguladoras de apostas online e cassino. Então, o apostador pode ficar seguro ao criar uma conta e utilizar os serviços da marca.

A licença foi emitida para a empresa Osmila N.V., que possui a marca Dafabet e é reconhecida no setor de apostas. Com sede em Curaçao, ela é obrigada a seguir todas as leis locais referentes a essa atividade.

Dafabet no Reclame Aqui

Conferimos também a página da empresa no Reclame Aqui. Afinal, esse site permite que tenhamos uma ideia das principais reclamações dos usuários, além do nível de respostas que o operador oferece aos comentários.

Até o momento da nossa avaliação, a empresa não havia respondido às reclamações de apostadores no Reclame Aqui. Portanto, tanto os apostadores interessados na marca quanto os clientes atuais terão dificuldades para obter retorno por esse canal.

Atualmente, o que mais vale a pena para o apostador é fazer contato diretamente com o suporte oficial da Dafabet, em caso de reclamações.

Dafabet Brasil app para dispositivos Android e iPhone

Uma boa notícia sobre a marca é o fato do site de apostas oferecer dois aplicativos diferentes para dispositivos móveis:

Dafabet app para apostas esportivas

Dafabet app para apostas em cassino

Portanto, caso você queira usar sua conta de apostador em apenas uma das áreas, poderá economizar os dados de seu aparelho.

Para instalar qualquer um dos aplicativos, você terá que baixar o arquivo APK no site da marca. Tenha em mente, no entanto, que o app está disponível apenas para celulares ou tablets com sistema operacional Android.

Se tiver um aparelho com iOS (como iPhone ou iOS), por exemplo, você terá que acessar a plataforma web na versão mobile. No entanto, a versão móvel do site também vem completa e consome poucos dados. Ou seja, é mais uma ótima opção para os apostadores.

Futebol na Dafabet Brasil

O futebol é a principal atração da plataforma entre os fãs de apostas online. Portanto, também é a modalidade com mais opções de torneios e eventos disponíveis.

Os clientes da marca podem apostar em competições de futebol como:

Campeonato Brasileiro (séries A e B)

Copa do Brasil

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Champions League (Liga dos Campeões)

Premier League (Inglaterra)

La Liga (Espanha)

Bundesliga (Alemanha)

Serie A (Itália)

Ligue 1 (França)

Os clientes também encontram muitos mercados de apostas disponíveis nesse esporte. As opções variam de acordo com o evento. Você pode conferir as opções no site ou app.

No entanto, uma partida com certa visibilidade (por exemplo, no Brasileirão ou na Champions League da Europa) terá mercados como:

Resultado final

Placar exato

Dupla chance

Total de gols (mais/menos)

Handicap asiático

Ambos os times marcam

Empate anula a aposta

Intervalo/final

Apostas ao vivo na Dafabet

A Dafabet também conta com uma seção bem completa dedicada às apostas ao vivo. Vale a pena criar uma conta na casa de apostas e conferir as dezenas de jogos de futebol disponíveis em tempo real todos os dias.

O operador tem uma boa cobertura de streaming na modalidade ao vivo. Por exemplo, transmite jogos do Campeonato Brasileiro, além de ligas da Itália, Dinamarca, México e Emirados Árabes Unidos — entre outros torneios.

Odds e taxas de pagamento da Dafabet Brasil

Conhecer as odds é uma etapa fundamental para saber se vale a pena criar uma conta em uma casa de apostas. E para saber se as odds estão amigáveis, é importante conferir as taxas de pagamento.

Em resumo, quanto melhores as odds, maior é a taxa de pagamento — ou seja, menor é a margem da casa sobre o valor pago em apostas.

A Dafabet oferece cotas acima da média do mercado, com taxa de pagamento frequentemente acima de 95%. Em muitos casos, encontramos taxas próximas de 97% em mercados de apostas no Brasileirão. Portanto, você pode esperar bons retornos, caso crie sua conta e obtenha acertos em seus palpites nesta casa de apostas.

Como sacar dinheiro na Dafabet Brasil?

Para sacar seu dinheiro, você precisa apenas seguir estes passos:

Em primeiro lugar, acesse o site e faça login em sua conta. Então, clique sobre o ícone do seu perfil, no canto superior direito. Depois, vá até Caixa - Saques. Em seguida, escolha uma opção de pagamento e indique o quanto deseja sacar. Por fim, siga as orientações do método selecionado e conclua o seu pedido.

A Dafabet tem os seguintes sistemas de pagamento disponíveis para saques atualmente:

Pix

Transferência bancária

ecoPayz

Pay4Fun

AstroPay

Skrill

Neteller

A variedade é menor do que a disponível para depósitos — neste caso, também é possível pagar com cartão de crédito e boleto bancário, por exemplo.

Os saques via Pix têm valor mínimo de R$30 e máximo de R$5.000 por transação. O tempo de processamento estimado é de 1 a 5 minutos. Portanto, bem rápido em comparação com o de outras plataformas de apostas.

Caso opte por outras formas de pagamento, o valor mínimo e o prazo de processamento poderão variar. Então, sempre consulte essas informações para a opção selecionada.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Em caso de reclamações ou dúvidas sobre o operador, você terá à sua disposição os seguintes canais de contato:

E-mail

Chat ao vivo

WhatsApp

Formulário

O chat funciona 24h por dia, assim como o suporte via WhatsApp. Além disso, o atendimento ocorre em português, o que pode ser um fator importante para muitos clientes da marca.

Perguntas Frequentes

Leia as nossas respostas para as dúvidas mais comuns sobre o operador.

Quanto tempo demora a Dafabet Brasil a pagar?

Para solicitações de saque via Pix, o prazo de processamento da casa de apostas é de 5 minutos. No entanto, esse tempo pode ser maior e variar conforme a opção de pagamento selecionada. E-wallets como a ecoPayz e o Neteller costumam ser rápidos, mas uma transferência bancária pode demorar mais de 1 dia útil.

Como funciona a Dafabet Brasil?

A Dafabet é uma casa de apostas e cassino online que aceita clientes de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Para utilizar os recursos da plataforma, você deve criar uma conta e realizar um primeiro depósito válido. Assim, poderá realizar apostas esportivas e jogar no cassino do operador. Em caso de dúvidas, também pode receber suporte pelo chat.

Como a Dafabet Brasil paga?

A Dafabet oferece diversos métodos de saque para seus usuários. A forma mais simples e popular, atualmente, é o Pix. Afinal, os pagamentos são processados em até 5 minutos por esse sistema. No entanto, você pode solicitar uma retirada usando carteiras eletrônicas como o ecoPayz, Neteller, Skrill, AstroPay e Pay4Fun. Também pode receber uma transferência bancária normal.

Como fazer aposta na Dafabet Brasil?

Para apostar na Dafabet, você deve fazer login na plataforma e acessar a área de esportes. Em seguida, pode filtrar as opções entre apostas pré-jogo e ao vivo. Então, selecione o esporte, competição e evento desejado. Marque uma ou mais seleções e defina um valor no cupom de aposta. Então, confira o ganho potencial e confirme a operação.

Qual o mínimo para sacar na Dafabet Brasil?

O valor mínimo para sacar na Dafabet é R$30 via Pix. Por outro lado, o máximo permitido em cada saque é de R$5.000. Já com outros métodos de pagamento, essas exigências podem variar. Por isso, consulte sempre as informações de cada método de retirada antes de proceder com uma solicitação.

Qual o prêmio máximo da Dafabet?

O prêmio máximo permitido pode variar conforme o esporte, o evento e o mercado de apostas. E também pode influenciar o valor máximo que se pode apostar em cada caso. Por isso, é importante conferir sempre se a sua aposta foi aceita no cupom antes de tentar concluir uma operação no site.

Conclusão sobre a Dafabet Brasil

A Dafabet é uma ótima plataforma para quem deseja fazer apostas online no Brasil. Para começar, não podemos esquecer de mencionar o bônus de boas-vindas da marca de até R$600 + feebet de R$150. Você não precisa de um código promocional para obter créditos extras em apostas ou no cassino. Basta se cadastrar, realizar um primeiro depósito e seguir as regras da oferta.

A Dafabet Brasil oferece uma boa variedade de mercados em futebol e em outros esportes. E você pode assistir parte dos eventos via streaming ao vivo enquanto aposta.

Além disso, o operador conta com depósitos e saques rápidos via Pix. O site de apostas se destaca também por oferecer suporte 24/7 no chat ao vivo ou pelo WhatsApp — o que é um diferencial em relação a grande parte da concorrência.

Por fim, confira um resumo da nossa análise sobre a Dafabet BR: