Palpite EUA x Paraguai - Copa do Mundo 2026 - 12/06/2026

Contabilizando todas as competições, a seleção americana venceu os últimos três confrontos contra o Paraguai. Será que eles conseguem engatar a quarta vitória consecutiva?

Dicas de apostas para EUA x Paraguai:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: EUA 2x1 Paraguai;

Palpite de artilheiros: EUA – Balogun, Tillman; Paraguai – Sanabria.

Os EUA, coanfitriões da Copa do Mundo de 2026, abrem sua campanha na fase de grupos contra o Paraguai no SoFi Stadium, em Los Angeles. Por jogarem em casa, as expectativas para a seleção americana são gigantescas e o time entrará em campo carregando uma enorme responsabilidade.

Essas duas seleções não se enfrentam em uma fase final de Copa do Mundo desde 1930. A equipe comandada por Mauricio Pochettino vive um bom momento após amistosos de preparação consistentes. Os americanos venceram o Senegal por 3x2 em um jogo eletrizante de cinco gols e depois, acabaram derrotados pela Alemanha por 2x1.

Para Pochettino e para os torcedores americanos, foi excelente ver Christian Pulisic reencontrar o caminho das redes após um período de seca de gols. Com uma lesão no tornozelo, Chris Richards é a principal dúvida do treinador argentino, e uma decisão final sobre sua escalação deve ser tomada em breve. Mark McKenzie surge como o substituto mais provável, principalmente após a atuação instável de Miles Robinson contra a Alemanha.

O Paraguai chega a esta Copa do Mundo invicto há oito jogos. No entanto, o elenco foi bombardeado por lesões no pior momento possível. O técnico Gustavo Alfaro corre o risco de não contar com o craque do time, o atacante Julio Enciso, durante todo o torneio, devido a problemas na coxa e no quadríceps.

A ausência de Enciso será um tremendo balde de água fria para uma seleção que já é amplamente conhecida pelo seu ataque pouco produtivo. Com Damian Bobadilla também sendo uma dúvida por questões físicas, a responsabilidade recairá pesadamente sobre os ombros do capitão Gustavo Gómez, encarregado de ditar o ritmo de um sistema defensivo disciplinado.

Escalações esperadas para EUA x Paraguai

Escalação esperada dos EUA: Freese; Freeman, Ream, Richards, Dest, Robinson, Adams, McKennie, Tillman, Pulisic, Balogun;

Escalação esperada do Paraguai: Fernández; Cáceres, Alderete, G. Gómez, Alonso, D. Gómez, Cubas, Kaku, Mauricio, Almirón, Sanabria.

As chances de Pochettino começar com o pé direito

A preparação dos paraguaios para a Copa do Mundo de 2026 esteve longe de ser a ideal. A vitória no amistoso contra a Nicarágua custou muito caro. O atacante e principal jogador da equipe, Julio Enciso, está fora desta partida e é uma grande dúvida para o restante do torneio. Enquanto isso, o meio-campista Damian Bobadilla é mais uma preocupação médica para o confronto.

Há um claro contraste tático entre as duas equipes. Os EUA gostam de se lançar ao ataque e de criar superioridade numérica no campo ofensivo, enquanto o Paraguai aposta em um bloco defensivo bem compacto. Os paraguaios buscam fechar os espaços entre as linhas e explorar contra-ataques rápidos com peças como Enciso e Almirón.

Com Enciso fora de combate, o perigo de transição do Paraguai perde muito de sua força. Diante disso e do enorme fator casa a favor dos americanos, o time de Pochettino tem tudo para dominar e sufocar os paraguaios.

Considerando o retrospecto recente de dominância sobre o Paraguai, ficamos surpresos ao ver que a vitória da seleção americana está cotada quase como um cara ou coroa pelas casas. Essa é, com folga, a aposta de maior valor entre o nosso trio de palpites para este jogo.

Dica de aposta 1 para EUA x Paraguai: 1X2: EUA, com odds de 1.95 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto EUA x Paraguai nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no mercado de três ou mais gols

Alguns fatores sugerem que este torneio terá uma média de gols mais baixa. A combinação de calor, umidade e altitude em certas sedes deve fazer com que os jogos tenham um ritmo mais cadenciado. No entanto, a seleção dos EUA só conhece uma maneira de jogar sob o comando de Pochettino: atacando.

Oito das últimas dez partidas dos americanos em todas as competições tiveram três ou mais gols. Além disso, em 50% dos últimos dez jogos do Paraguai, a linha de Mais de 2,5 gols foi batida. Mesmo assim, podemos apostar nesse desfecho para este sábado com uma probabilidade implícita de apenas 44,44%.

A seleção dos EUA entrará em campo motivada para mostrar a que veio diante de sua torcida. Se conseguirem superar os paraguaios, o caminho para a classificação no grupo parecerá muito mais tranquilo. O mercado de "Ambas Marcam" também bateu em sete dos últimos oito jogos dos americanos. Se essa tendência continuar, basta que qualquer um dos lados balance as redes mais uma vez para que a linha de "Mais de" seja alcançada.

Dica de aposta 2 para EUA x Paraguai: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.25 na Betboom.

Pulisic como o "garçom" da seleção americana

Pulisic é, há muito tempo, o grande amuleto e a referência dos EUA no terço final do campo. O jogador de 27 anos soma impressionantes 55 participações diretas em gols em 86 partidas pelo seu país. Sua taxa de assistências gira em torno de 25,58%.

Podemos apostar que Pulisic dará pelo menos uma assistência contra o Paraguai com uma probabilidade de apenas 20% neste fim de semana. Em 2025, Pulisic vestiu a camisa de sua seleção quatro vezes, mantendo uma taxa de assistências de 25%. Ele sustentou esse mesmo rendimento em suas quatro exibições até aqui em 2026.

Isso significa que há cerca de 5% de valor estimado nesta aposta. Ele estará com o sangue nos olhos para ser o cara do jogo para os americanos. Apenas três jogadores na história da seleção dos EUA distribuíram mais assistências do que Pulisic. O camisa 10 tentará ultrapassar tanto Cobi Jones (22) quanto Michael Bradley (23) até o encerramento desta Copa do Mundo.