Argentina x Áustria: onde apostar e as melhores ofertas para a Copa

Argentina e Áustria se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo em um dos jogos mais aguardados desta fase.

A seleção argentina chega embalada após uma atuação convincente na estreia e busca manter os 100% de aproveitamento para encaminhar a classificação às oitavas de final. Do outro lado, a Áustria tenta confirmar sua boa fase recente e surpreender uma das favoritas ao título.

Quer saber quem chega mais forte para este confronto e como apostar com as melhores ofertas? Veja neste guia as melhores promoções para Argentina x Áustria, um duelo que pode ser decisivo para a liderança do Grupo J da Copa do Mundo.

Como funcionam as ofertas para apostar em Argentina x Áustria

Com o mercado nacional devidamente regulamentado pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, os formatos promocionais operam sob regras de transparência e proteção ao usuário.

Abaixo, listamos como os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo apresentam seus principais recursos para o confronto entre argentinos e austríacos.

KTO: Até R$50 em apostas grátis

Ao adicionar a oferta Chance Extra em seu boletim de aposta, com odds mínima de 1.80, se perder a aposta, você ganha até R$ 50 em aposta grátis.

Todos os jogadores brasileiros com conta cadastrada na KTO podem participar desta oferta

Novibet: Retorno em múltiplas seguras

Caso o apostador monte um bilhete combinado reunindo diferentes partidas da rodada da Copa do Mundo e acabe errando por apenas uma seleção, a plataforma devolve o valor utilizado na forma de créditos de aposta.

É um mecanismo que atua como moderador de perdas para quem se diverte com bilhetes de múltiplos eventos.

Superbet: SuperOdds no mercado 1X2

Para este confronto, a plataforma reduz as suas margens de lucro operacionais e aumenta as cotações para a vitória da Argentina, empate ou vitória da Áustria.

Trata-se de uma alternativa de entretenimento, pois oferece valores no resultado final sem que o participante precise desembolsar uma quantia maior para o palpite.

Betano: Pagamento antecipado com 2 gols de vantagem

Um recurso clássico e muito procurado para os jogos do Mundial. Se a equipe em que você apostou para vencer abrir uma vantagem de dois gols no placar em qualquer momento da partida (por exemplo, Argentina 2 a 0), a aposta é liquidada instantaneamente como ganha, protegendo o palpite mesmo que o adversário busque o empate depois.

Sportingbet: Cotações turbinadas para criar aposta

A casa foca nos mercados estatísticos e individuais deste duelo, oferecendo odds para quem combina cenários dentro da mesma partida, como um palpite prevendo que Lionel Messi marcará a qualquer momento associado a um determinado número de escanteios no jogo.

EstrelaBet: Bônus de combo nos grupos da Copa

A operadora adiciona um acréscimo percentual progressivo sobre os retornos potenciais de bilhetes acumulados que envolvam as seleções do Grupo J.

O recurso estimula a análise esportiva detalhada dos confrontos da chave, permitindo uma dinâmica mais analítica e recreativa para o público.

Como apostar no Argentina x Áustria: passo a passo

Registrar um palpite para este grande jogo da Copa do Mundo é um processo rápido e bem simples, desde que realizado em plataformas licenciadas.

Veja, abaixo, o passo a passo:

Escolha uma casa de apostas licenciada no Brasil e crie sua conta e realize a verificação cadastral; Defina limites de depósito e jogo responsável e faça um depósito utilizando Pix; Em seguida, acesse a seção da Copa do Mundo; Então, selecione a partida Argentina x Áustria; Por fim, escolha o mercado desejado e confirme seu palpite.

Melhores sites de apostas para a Copa do Mundo

Quem pretende apostar na Copa do Mundo com ainda mais diversão deve priorizar plataformas que ofereçam segurança, pagamentos rápidos, suporte em português, etc.

Atualmente, as principais opções disponíveis no mercado brasileiro são:

Palpites e mercados para o jogo

O embate no AT&T Stadium (Dallas) promete um desenho tático interessante: a Argentina com ampla posse de bola e o talento individual de Lionel Messi contra o jogo físico, aéreo e de transição rápida da Áustria, liderada pelo atacante Marko Arnautovic.

Resultado final (1X2): O mercado tradicional para o vencedor do confronto. A Argentina entra com o favoritismo natural por ser a atual campeã mundial, mas a Áustria vem motivada após bater a Jordânia por 3 a 1.

O mercado tradicional para o vencedor do confronto. A Argentina entra com o favoritismo natural por ser a atual campeã mundial, mas a Áustria vem motivada após bater a Jordânia por 3 a 1. Total de gols (Mais/Menos de 2.5): Linha que avalia se a partida terá um perfil mais ofensivo ou fechado, somando os gols marcados por ambos os times ao longo dos 90 minutos.

Linha que avalia se a partida terá um perfil mais ofensivo ou fechado, somando os gols marcados por ambos os times ao longo dos 90 minutos. Marcador a qualquer momento: Um mercado individual focado nos grandes nomes da partida. As atenções se voltam para a possibilidade de Lionel Messi se isolar como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo caso balance as redes.

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Perguntas frequentes

Que horas é o jogo Argentina x Áustria?

A partida acontece na segunda-feira, 22 de junho de 2026, às 14:00 (horário de Brasília), no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos.

Qual a melhor casa para apostar no Argentina x Áustria?

Betano ou Superbet são as preferidas como casas de apostas para Argentina x Áustria.

As ofertas de boas-vindas valem para esse jogo?

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De acordo com os critérios estabelecidos pela regulamentação do setor no Brasil, os antigos bônus de boas-vindas de primeiro depósito foram reestruturados. Atualmente, os sites oferecem vantagens diárias focadas em dinâmicas de jogo, como odds aumentadas para todos os clientes.

As casas citadas são regularizadas no Brasil?

Sim. Todas as marcas listadas neste artigo operam legalmente no território nacional e estão entre os sites de apostas legais do Brasil, possuindo autorização emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.