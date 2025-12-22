Campeonato Carioca 2026: favoritos, azarões e destaques da temporada

O Campeonato Carioca 2026 começa com um cenário bem definido no papel, mas tradicionalmente imprevisível dentro de campo. Atual campeão, o Flamengo aparece como principal favorito ao título.
|Para ganhar o Campeonato Carioca
|Odds na Novibet
|Flamengo
|1.85
|Botafogo
|4.50
|Fluminense
|5.00
|Vasco da Gama
|5.50
Odds podem sofrer alterações.
Intro e panorama da competição
O Campeonato Carioca 2026 começa mais uma vez cercado de expectativa, rivalidade e histórias recentes que ajudam a desenhar o cenário da disputa.
Tradicionalmente dominado pelos grandes clubes da capital, o estadual do Rio de Janeiro chega com um favorito claro, mas também com espaço para surpresas — algo que faz parte da identidade da competição.
O Flamengo, atual campeão carioca, entra como principal candidato ao título, sustentado por um elenco forte, estabilidade técnica e uma sequência de temporadas vitoriosas.
Logo atrás aparecem Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama, que formam o segundo pelotão e prometem brigar ponto a ponto ao longo do torneio.
Entre os clubes do interior, o Volta Redonda surge como a equipe mais competitiva fora do eixo dos quatro grandes.
Favoritos ao título
Entre os favoritos, Flamengo e Botafogo despontam como os times mais fortes da competição.
O Rubro-Negro chega respaldado por uma fase extremamente positiva, após conquistar Brasileirão e Libertadores, consolidando-se como a equipe mais dominante do futebol brasileiro recente.
Com um elenco profundo e jogadores decisivos em praticamente todos os setores, o Flamengo entra no Carioca com a missão de confirmar o favoritismo desde as primeiras rodadas.
Além da qualidade individual, o Flamengo costuma tratar o estadual com seriedade, utilizando o torneio como base para manter ritmo competitivo e testar variações táticas.
Isso ajuda a explicar as odds do Campeonato Carioca mais baixas e o status de favorito absoluto ao título.
O Botafogo, por sua vez, chega como o principal concorrente direto. O Glorioso viveu uma grande temporada recentemente, com campanhas consistentes em competições nacionais e continentais.
O elenco manteve uma espinha dorsal competitiva, e a expectativa é de que o clube utilize o Carioca como oportunidade.
Azarões e possíveis surpresas
Na condição de azarões, aparecem dois gigantes do futebol carioca: Fluminense e Vasco da Gama.
Apesar da tradição e do peso das camisas, ambos entram no torneio um pouco atrás dos principais rivais, especialmente pelo histórico recente e pela irregularidade em decisões.
O Fluminense vive um período de reconstrução e ainda busca recuperar o protagonismo no cenário estadual.
Mesmo assim, o Tricolor costuma crescer em clássicos e tem histórico recente de campanhas sólidas, o que o mantém como um candidato real a surpreender, especialmente em confrontos eliminatórios.
Já o Vasco da Gama entra pressionado por uma longa espera por títulos e por temporadas de altos e baixos. Ainda assim, o clube tem investido em reforços e aposta na força emocional dos clássicos para tentar virar a chave.
Em um torneio curto como o Carioca, uma sequência positiva pode mudar completamente o cenário.
Entre os clubes fora do grupo dos grandes, o Volta Redonda é o nome que mais chama atenção. A equipe do interior costuma ser organizada, competitiva e difícil de bater, especialmente em jogos decisivos.
Embora o título seja improvável, o Volta Redonda tem potencial para atrapalhar favoritos e avançar nas fases.
Artilheiros: quem pode decidir no ataque
O mercado de artilheiros do Campeonato Carioca traz nomes conhecidos e atacantes que costumam aparecer bem em jogos de menor resistência defensiva, algo comum no estadual.
No Flamengo, Pedro surge como um dos principais candidatos à artilharia. Referência ofensiva, forte no jogo aéreo e eficiente dentro da área, o centroavante rubro-negro costuma aproveitar bem partidas contra equipes menores.
Bruno Henrique, também do Flamengo, aparece como alternativa importante, principalmente pela velocidade, capacidade de infiltração e histórico decisivo em clássicos.
Pelo Vasco, Pablo Vegetti desponta como o principal nome. O atacante argentino se destaca pelo posicionamento e pela presença constante na área, sendo peça-chave no ataque vascaíno.
Em jogos equilibrados, Vegetti costuma ser o jogador mais acionado em bolas aéreas e jogadas decisivas.
Já no Botafogo, Arthur Cabral entra como o principal candidato à artilharia. Com força física, boa finalização e experiência internacional, o atacante pode se beneficiar de um time ofensivo e de boas alternativas criativas no meio-campo.
Jogadores-chave para ficar de olho
Além dos goleadores, alguns jogadores-chave podem ser determinantes para o desempenho de suas equipes ao longo do Campeonato Carioca.
No Flamengo, Arrascaeta segue como o grande cérebro do time. Sua capacidade de criação, visão de jogo e chegada na área fazem dele um dos jogadores mais influentes da competição. Em jogos truncados, o uruguaio costuma ser o diferencial técnico.
Pelo Vasco, o destaque vai para Philippe Coutinho. Com qualidade no passe, chute de média distância e experiência internacional, o meia representa uma esperança de organização ofensiva e protagonismo nos clássicos.
No Fluminense, Canobbio surge como peça importante pela intensidade, movimentação e capacidade de atacar espaços. Em um time que valoriza posse e dinâmica ofensiva, o uruguaio pode ser decisivo em jogos equilibrados.
Já no Botafogo, Montoro aparece como um nome para observar com atenção. Criativo, participativo e com bom entendimento tático, ele pode ser fundamental na construção das jogadas e no controle do meio-campo alvinegro.