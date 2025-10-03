Camisa 9 do Brasil em disputa: Cunha, Pedro e Cia buscam convencer; veja odds

A camisa 9 do Brasil segue em aberto. Antes da próxima Data Fifa, atacantes se destacam em jogos da Premier League para impressionar Ancelotti.

Mercado Odds na Betano Matheus Cunha para marcar 2.00 João Pedro para marcar 2.42 Richarlison para marcar 2.62 Igor Jesus para marcar 3.10 Igor Thiago para marcar 3.25

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Camisa 9 da Seleção Brasileira: quem pode se destacar neste fim de semana?

A ausência de um dono fixo para a camisa 9 da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo abre espaço para uma disputa intensa.

Carlo Ancelotti já deixou claro que o momento de cada atleta pesa na escolha, e a Premier League pode ser palco para alguns candidatos darem um passo à frente.

Neste fim de semana, Richarlison, João Pedro, Matheus Cunha, Igor Jesus e Igor Thiago entram em campo em jogos de diferentes graus de dificuldade, mas todos com a mesma missão: balançar as redes e mostrar que merecem a confiança na hora da convocação.

As odds da Betano ajudam a medir expectativas. Enquanto Cunha aparece como o favorito a marcar, Igor Thiago e Igor Jesus correm por fora, mas com potencial de surpreender em duelos complicados.

Matheus Cunha – o favorito da rodada

Matheus Cunha, hoje referência ofensiva do Manchester United, tem odds de 2.00 para marcar contra o Sunderland em casa. O cenário é favorável: jogo no Old Trafford, adversário instável defensivamente e uma sequência pessoal de boas atuações.

Cunha alia intensidade à mobilidade, podendo atuar tanto como finalizador quanto na construção.

Se confirmar o favoritismo, pode ganhar pontos importantes na corrida pela 9.

Contratado pelo Manchester United nesta temporada, Matheus Cunha ainda não balançou as redes pelos Red Devils em seis jogos disputados.

João Pedro – chance contra gigante europeu

João Pedro, atualmente no Chelsea, terá pela frente o Liverpool em Anfield. A missão não é simples, mas as odds de 2.42 indicam que há confiança no seu poder de decisão.

O atacante vive boa fase, já mostrou qualidade em jogos grandes e tem sido elogiado pela movimentação entre linhas. Marcar contra os Reds seria um cartão de visitas de peso para a Seleção.

Um dos nomes do título da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro também chegou ao Chelsea este ano. Em oito jogos pelos Blues, marcou duas vezes e deu três assistências.

Richarlison – buscando regularidade

O “Pombo” segue como nome forte na Seleção, mas ainda precisa recuperar a confiança após períodos irregulares. Pelo Tottenham, enfrenta o Leeds United fora de casa, com odds de 2.62 para marcar.

A entrega em campo nunca foi problema, mas os gols precisam aparecer com mais frequência. Um bom desempenho pode consolidar sua posição como principal concorrente à vaga.

Dono da camisa 9 na última Copa do Mundo, Richarlison ainda não se encontrou desde então. Nesta temporada, pelo Tottenham, foram 10 jogos disputados e três gols, além de uma assistência.

Igor Jesus – promessa em ascensão

O atacante do Nottingham Forest tem chamado a atenção pelo estilo físico e presença diária na área.

Contra o Newcastle fora de casa, aparece com odds de 3.10. É o tipo de jogo em que qualquer chance precisa ser aproveitada ao máximo, já que o adversário é forte defensivamente.

Ainda assim, Igor Jesus é jovem e tem espaço para provar que pode ser uma aposta de médio prazo para a Seleção.

Ídolo do Botafogo, Igor Jesus chegou com pompa no Nottingham Forest. Apesar do bom início, com quatro gols em sete jogos, o atacante ainda não se firmou como titular da equipe.

Igor Thiago – azarão diante do City

No Brentford, Igor Thiago enfrenta talvez o maior desafio da rodada: o Manchester City. As odds de 3.25 refletem a dificuldade, mas também a oportunidade.

Se conseguir marcar contra uma das melhores defesas do mundo, colocará seu nome no radar de forma imediata. É o típico atacante que, mesmo vindo de fora do círculo mais midiático, pode surpreender pela força e oportunismo.

Revelado no Cruzeiro, Igor Thiago é o único nome da lista que ainda não integrou a Seleção Brasileira principal, mas isso não o desanima.

Entre os nomes da lista, é o que vive melhor fase, com cinco gols marcados em sete jogos, sendo o grande destaque do Brentford.

Quem larga na frente pela camisa 9?

O fim de semana pode ser decisivo na corrida pela camisa 9 da Seleção. Cunha aparece como favorito, em jogo acessível e com odds menores, enquanto João Pedro e Richarlison tentam mostrar peso competitivo em duelos mais complicados.

Já Igor Jesus e Igor Thiago chegam como azarões, mas podem se valorizar se marcarem contra defesas fortes.

Para Ancelotti, a escolha ainda está em aberto. Para o torcedor, a expectativa só cresce. E para o apostador, cada gol nesse fim de semana pode ser um passo importante na definição do próximo dono da 9 do Brasil.

No fim, mais do que números, será a regularidade que deve pesar na decisão. Quem conseguir transformar boas atuações em sequência terá vantagem real na briga por uma posição que sempre foi símbolo de protagonismo na Seleção.