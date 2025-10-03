Camisa 9 do Brasil em disputa: Cunha, Pedro e Cia buscam convencer; veja odds

A camisa 9 do Brasil segue em aberto. Antes da próxima Data Fifa, atacantes se destacam em jogos da Premier League para impressionar Ancelotti.
|Mercado
|Odds na Betano
|Matheus Cunha para marcar
|2.00
|João Pedro para marcar
|2.42
|Richarlison para marcar
|2.62
|Igor Jesus para marcar
|3.10
|Igor Thiago para marcar
|3.25
Essas odds são da Betano e podem sofrer alterações.
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Camisa 9 da Seleção Brasileira: quem pode se destacar neste fim de semana?
A ausência de um dono fixo para a camisa 9 da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo abre espaço para uma disputa intensa.
Carlo Ancelotti já deixou claro que o momento de cada atleta pesa na escolha, e a Premier League pode ser palco para alguns candidatos darem um passo à frente.
Neste fim de semana, Richarlison, João Pedro, Matheus Cunha, Igor Jesus e Igor Thiago entram em campo em jogos de diferentes graus de dificuldade, mas todos com a mesma missão: balançar as redes e mostrar que merecem a confiança na hora da convocação.
As odds da Betano ajudam a medir expectativas. Enquanto Cunha aparece como o favorito a marcar, Igor Thiago e Igor Jesus correm por fora, mas com potencial de surpreender em duelos complicados.
Matheus Cunha – o favorito da rodada
Matheus Cunha, hoje referência ofensiva do Manchester United, tem odds de 2.00 para marcar contra o Sunderland em casa. O cenário é favorável: jogo no Old Trafford, adversário instável defensivamente e uma sequência pessoal de boas atuações.
Cunha alia intensidade à mobilidade, podendo atuar tanto como finalizador quanto na construção.
Se confirmar o favoritismo, pode ganhar pontos importantes na corrida pela 9.
Contratado pelo Manchester United nesta temporada, Matheus Cunha ainda não balançou as redes pelos Red Devils em seis jogos disputados.
João Pedro – chance contra gigante europeu
João Pedro, atualmente no Chelsea, terá pela frente o Liverpool em Anfield. A missão não é simples, mas as odds de 2.42 indicam que há confiança no seu poder de decisão.
O atacante vive boa fase, já mostrou qualidade em jogos grandes e tem sido elogiado pela movimentação entre linhas. Marcar contra os Reds seria um cartão de visitas de peso para a Seleção.
Um dos nomes do título da Copa do Mundo de Clubes, João Pedro também chegou ao Chelsea este ano. Em oito jogos pelos Blues, marcou duas vezes e deu três assistências.
Richarlison – buscando regularidade
O “Pombo” segue como nome forte na Seleção, mas ainda precisa recuperar a confiança após períodos irregulares. Pelo Tottenham, enfrenta o Leeds United fora de casa, com odds de 2.62 para marcar.
A entrega em campo nunca foi problema, mas os gols precisam aparecer com mais frequência. Um bom desempenho pode consolidar sua posição como principal concorrente à vaga.
Dono da camisa 9 na última Copa do Mundo, Richarlison ainda não se encontrou desde então. Nesta temporada, pelo Tottenham, foram 10 jogos disputados e três gols, além de uma assistência.
Igor Jesus – promessa em ascensão
O atacante do Nottingham Forest tem chamado a atenção pelo estilo físico e presença diária na área.
Contra o Newcastle fora de casa, aparece com odds de 3.10. É o tipo de jogo em que qualquer chance precisa ser aproveitada ao máximo, já que o adversário é forte defensivamente.
Ainda assim, Igor Jesus é jovem e tem espaço para provar que pode ser uma aposta de médio prazo para a Seleção.
Ídolo do Botafogo, Igor Jesus chegou com pompa no Nottingham Forest. Apesar do bom início, com quatro gols em sete jogos, o atacante ainda não se firmou como titular da equipe.
Igor Thiago – azarão diante do City
No Brentford, Igor Thiago enfrenta talvez o maior desafio da rodada: o Manchester City. As odds de 3.25 refletem a dificuldade, mas também a oportunidade.
Se conseguir marcar contra uma das melhores defesas do mundo, colocará seu nome no radar de forma imediata. É o típico atacante que, mesmo vindo de fora do círculo mais midiático, pode surpreender pela força e oportunismo.
Revelado no Cruzeiro, Igor Thiago é o único nome da lista que ainda não integrou a Seleção Brasileira principal, mas isso não o desanima.
Entre os nomes da lista, é o que vive melhor fase, com cinco gols marcados em sete jogos, sendo o grande destaque do Brentford.
Quem larga na frente pela camisa 9?
O fim de semana pode ser decisivo na corrida pela camisa 9 da Seleção. Cunha aparece como favorito, em jogo acessível e com odds menores, enquanto João Pedro e Richarlison tentam mostrar peso competitivo em duelos mais complicados.
Já Igor Jesus e Igor Thiago chegam como azarões, mas podem se valorizar se marcarem contra defesas fortes.
Para Ancelotti, a escolha ainda está em aberto. Para o torcedor, a expectativa só cresce. E para o apostador, cada gol nesse fim de semana pode ser um passo importante na definição do próximo dono da 9 do Brasil.
No fim, mais do que números, será a regularidade que deve pesar na decisão. Quem conseguir transformar boas atuações em sequência terá vantagem real na briga por uma posição que sempre foi símbolo de protagonismo na Seleção.