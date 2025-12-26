Gols em Abundância: 5 Jogos Festivos para Apostar em Ambas as Equipes para Marcar

Selecionamos jogos da Premier League, da Serie A e da Copa Africana de Nações onde deve haver ação em ambos os lados do campo.

Ambas as Equipes para Marcar Cotações Manchester United x Newcastle 1.55 Brentford x Bournemouth 1.60 Chelsea x Aston Villa 1.66 Udinese x Lazio 1.90 Nigéria x Tunísia 2.10

Cotações fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Manchester United x Newcastle

Apostar no Manchester United no mercado de ‘Ambas as Equipes Marcam’ é atualmente uma aposta relativamente segura. Nenhuma equipe na Premier League esteve envolvida em mais partidas BTTS.

Apenas quatro de seus jogos não tiveram gols em ambos os lados. Suas partidas têm uma média de 3,47 gols até agora na temporada 2025/26, e eles mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols até agora.

Quando você adiciona o Newcastle United à mistura, os gols parecem ainda mais prováveis. Onze de seus 17 jogos terminaram com ambas as equipes marcando.

Eles não mantêm um jogo sem sofrer gols na liga desde outubro. Com algumas defesas vulneráveis e muitas opções de ataque, podemos esperar gols neste jogo.

Brentford x Bournemouth

Outro jogo da Premier League que provavelmente produzirá muita ação será no Gtech Community Stadium. O Brentford, os anfitriões, tem tido dificuldades para manter a defesa intacta. Ambas as equipes marcaram em sete dos seus últimos oito jogos em casa.

Eles só perderam uma vez em casa em todas as competições nesta temporada, mas deixaram entrar mais gols do que Keith Andrews gostaria.

Enquanto isso, os jogos do Bournemouth na liga têm visto uma média de 3,24 gols até agora, a terceira maior da divisão. Esse número sobe para 4,75 se você olhar apenas para os jogos fora de casa, e seis de suas partidas fora terminaram com BTTS.

Todos os últimos quatro encontros na liga entre essas duas equipes tiveram gols em ambos os lados, então há uma tendência clara aqui.

Chelsea x Aston Villa

Em outro lugar, o Chelsea recebe o Aston Villa em um jogo que tem potencial para ser um dos melhores do período festivo. Os Blues tiveram resultados mistos recentemente, mas lutaram para empatar 2-2 com o Newcastle no fim de semana.

Esse jogo fez com que cinco de seus sete jogos em todas as competições tivessem ambas as equipes marcando. Defensivamente, eles têm sido vulneráveis.

O Villa, por sua vez, está em uma das sequências mais impressionantes do futebol no momento, tendo vencido 10 jogos consecutivos. No entanto, muitas vezes tiveram que marcar várias vezes.

Suas últimas cinco vitórias vieram sem manter a defesa intacta. Eles estão superando suas expectativas de gols (xG), o que pode ser um problema para os anfitriões.

No entanto, os donos da casa continuam perigosos no ataque.

Udinese x Lazio

Na Itália, a Udinese recebe a Lazio em um confronto intrigante da Serie A. O time da casa teve uma temporada mediana e está em 12º lugar. No entanto, os gols têm sido frequentes. Eles marcaram em seis dos seus últimos oito jogos na liga, falhando em marcar apenas duas vezes no Stadio Friuli na temporada 2025/26.

Ambas as equipes marcaram em cada um dos últimos quatro confrontos entre I Friulani e I Biancocelesti. Além disso, os anfitriões estão entre os melhores da Série A em termos de grandes chances criadas.

Embora o BTTS tenha sido raro para a Lazio nesta temporada, eles são capazes de marcar em Udine.

Nigéria x Tunísia

Estamos há apenas alguns dias na Copa Africana de Nações 2025, mas já vimos alguns confrontos fantásticos no Marrocos. Apostar em BTTS tem dado certo na maioria das partidas até agora, e isso provavelmente continuará durante a fase de grupos.

Um jogo que se destaca é a Nigéria contra a Tunísia no segundo dia de jogos.

As Super Águias e as Águias de Cartago são as favoritas do Grupo C e sabem que uma vitória é vital. Uma vitória pode garantir o primeiro lugar e um caminho potencialmente mais fácil nas fases eliminatórias.

Espera-se que ambos os lados ataquem desde o início em Fez, com muitas opções ofensivas capazes de causar problemas. Este jogo tem tudo para ser um confronto emocionante.