Betmotion é legal? Descubra as regras e o site de apostas

Muitas pessoas têm dúvidas se a Betmotion é legal. A empresa vem atuando no mercado de apostas online desde 2009 e tem sede em Curaçao.

Para descobrir se a Betmotion é legal, nossa equipe fez uma análise de vários critérios, para chegar a uma avaliação pertinente sobre a casa e o promocode Betmotion.

Tire suas próprias conclusões, conferindo neste guia, todos os detalhes da lei e a regulamentação dos sites de apostas no Brasil.

Apostar na Betmotion é legal no Brasil?

A Betmotion é um site que oferece diversos jogos de apostas online, onde é possível fazer palpites tanto em apostas esportivas como no cassino. Possui uma extensa cobertura de esportes e de jogos como Roleta Online, Slots e Blackjack e outros. Mas é seguro apostar na plataforma, no Brasil?

De antemão, afirmamos que sim, a Betmotion é legal no Brasil, assim como alguns sites de apostas. Acontece que, por um decreto de quase cinco anos atrás, as casas de apostas podem operar no nosso país, desde que a partir de um site, sem local físico fixo.

Segundo a lei número 13.756/2018, se estabeleceram alguns pontos para regulamentar, mas ainda se encontram em debates. Os sites de apostas aguardam tal regulamentação via lei, para conseguir oferecer seus serviços de apostas online com sede em nosso país.

A empresa em questão atua conforme as exigências que estão estabelecidas pela lei. Como, por exemplo, ser sediada em outro país. A Betmotion é legal, pois tem sede em Curaçao. Você pode fazer apostas esportivas aqui, desde que confira a confiança e segurança dos sites de apostas.

É permitido fazer apostas online?

A partir do que foi dito acima sobre os detalhes da regulamentação da lei de apostas esportivas no Brasil, saiba que é, sim, permitido fazer apostas na plataforma. No entanto, é preciso ter ciência da confiabilidade da empresa, bem como se este cumpre todos os requisitos necessários.

Em nossa busca, localizamos que a Betmotion é legal, pois se encaixa entre as maiores empresas da cena. Ademais, cumpre os requisitos para atuar legalmente no Brasil. Você pode acessar todo o seu catálogo de serviços em sua plataforma de apostas esportivas online.

A Betmotion é confiável? Prós e contras da plataforma

A partir do que foi dito acima, já sabemos que a Betmotion é legal. No entanto, antes de fazer quaisquer apostas em sua página da web, é preciso averiguar se ela também é segura e confiável. Para chegar a um veredito, é preciso analisar alguns critérios.

O primeiro ponto é sua licença de funcionamento. A Betmotion é regulada pelas leis de Curaçao.

A empresa possui nota 7/10 na plataforma de avaliação de sites online Reclame Aqui. Ademais, seu site está registrado há 14 anos, e possui o selo SSL, que assegura medidas de proteção contra invasores, bem como proteção de dados.

Mediante estes pontos, podemos dizer que a Betmotion é legal e confiável. Sua licença de funcionamento mostra que há fiscalização de seu funcionamento. A nota no Reclame Aqui indica sua preocupação com as reclamações dos clientes. E os selos do site, a segurança das informações.

No entanto, toda prestadora de serviços possui pontos positivos e negativos. Para que você consiga formular sua opinião, conheça-os abaixo, conforme nossa pesquisa. Informamos que tais pontos foram elaborados conforme a opinião de nossa equipe, portanto, são subjetivos. Saiba mais na nossa análise sobre a Betmotion Brasil.

Prós

Um primeiro ponto positivo é o tempo de operação da operadora. São 15 anos oferecendo serviços e produtos de apostas em seu site. Isto demonstra experiência no mercado, e que sua credibilidade já está sólida como uma plataforma segura.

Um segundo ponto é as promoções disponibilizadas aos novos usuários da plataforma. A operadora oferece bônus de boas-vindas tanto para as apostas em esportes como no cassino. Para conferir tais promoções, consulte o site oficial da Betmotion.

Ademais, outro ponto útil aos novos usuários é o design do site da plataforma. Sua construção é simples, e a experiência de usuário é fluida e intuitiva. Isso facilita aos apostadores iniciantes tomarem familiaridade com o site rapidamente, de forma prática.

Um quarto ponto é o serviço de atendimento focado no público brasileiro. Ora, o serviço de atendimento da empresa funciona no formato 24 horas por dia, sete dias por semana. É possível também se comunicar pelo Whatsapp e chat ao vivo, no site oficial.

Por fim, citamos a variedade de seu catálogo de apostas, tanto nas opções para apostar em esportes, nas modalidades e mercados, bem como nos métodos de pagamento. Isso é útil, pois consegue alargar as preferências da base de apostadores clientes.

Contras

Sabemos, na verdade, que todo site de apostas esportivas tem algo a melhorar. Todos que atuam há muitos anos no mercado também possuem pontos negativos. Por exemplo, localizamos em nossa pesquisa que em alguns esportes e eventos, não existem muitas variedades de mercados, principalmente nas apostas ao vivo.

Um ponto que de fato precisa ser melhorado, é a falta de um aplicativo para dispositivos móveis. Ao consultar a página da Betmotion Brasil, não encontramos nenhum app para apostas, seja para Android ou iOS. Isto até o momento que este artigo foi escrito. Você pode ver os detalhes no nosso artigo sobre Betmotion app. Para ver opções, veja os melhores apps de apostas.

Quais esportes estão disponíveis na Betmotion?

A operadora possui um extenso catálogo esportivo. Separamos, logo abaixo, as opções mais populares entre os apostadores do Brasil. Cada um destes esportes oferecem diversos eventos, com vários mercados disponíveis para que você possa fazer suas apostas pelo site:

Futebol;

Basquete;

Fórmula 1;

Tênis;

Futebol americano;

Hóquei no gelo e outros.

Estas são algumas poucas possibilidades do site. Confira mais detalhes no artigo sobre Betmotion apostas e nas dicas da Betmotion para iniciantes.

Análise da Betmotion

Ao fim de nosso artigo, você descobriu se é legal e permitido fazer apostas na Internet no Brasil, se o site da Betmotion é confiável, bem como seus pontos positivos e negativos, e um pouco sobre os esportes disponíveis. Mediante tais critérios, chegamos ao veredito que o site da Betmotion é legal.

Sendo assim, confira todos os termos e condições de apostas no site da Betmotion Brasil. Assim, você estará atento aos possíveis bônus de boas-vindas, que podem ser obtidos ao fazer o primeiro depósito. Confira, abaixo, uma síntese de nossa análise:

Prós:

Tempo de operação da operadora;

Promoções variadas disponíveis aos novos usuários da plataforma;

Design intuitivo e amigável;

Serviço de atendimento ao cliente funcional e eficiente;

Variedade do catálogo de apostas e métodos de pagamento.

Contras:

Não oferece aplicativo para celular;

Não oferece tantos eventos ao vivo, em alguns esportes.

Se ficou interessado, também poderá ativar o bônus de boas vindas da plataforma. Na verdade, há diferentes ofertas. Basta se registrar, escolher uma delas e fazer o depósito mínimo necessário para gerar o saldo extra. Lembre-se de conferir as regras antes de fazer sua primeira aposta.

