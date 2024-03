Betmotion: Bônus duplo para apostar nas finais dos Estaduais

Resgate bônus de até R$100 para palpites nas finais dos campeonatos.

Fãs de futebol podem aproveitar um bônus da Betmotion para apostar nas finais dos Campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho.

Pegar bônus

A promoção é para clientes cadastrados. Se você ainda não tem uma conta, faça seu registro com o promocode Betmotion.

Como funciona a promoção da Betmotion para estaduais 2024?

Veja o passo a passo para a oferta da Betmotion.

Faça um depósito, até 31/3, e ganhe bônus de 50% extras para apostar nos jogos de ida.

Nas partidas de volta, de 1 a 8/4, ganhe mais 50% de bônus para apostar nos jogos de volta.

Em cada um, o jogador pode levar até R$ 100 a mais na recarga para apostar.

Pegar bônus

Betmotion Estaduais: Veja os termos e condições

Saiba os principais termos e condições da oferta da Betmotion. Assim como em outras casas de apostas, a plataforma prevê alguns limites e detalhes para que seus clientes possam aproveitar o bônus.

Em primeiro lugar, é necessário fazer um depósito de, pelo menos, R$20.

Adicionalmente, informe os promocodes disponíveis na página da Betmotion.

Antes de estar disponível para saque, o valor do depósito + bônus deverá ser usado, no mínimo, 7 vezes.

O rollover deve ser usado em palpites com odds iguais ou superiores a 1.80.

O bônus máximo a ser convertido em dinheiro é cinco vezes o valor do bônus recebido. Segundo a Betmotion, o lucro restante na conta será eliminado.

A oferta não pode ser utilizada em caso de saques em aberto.

A promoção da Betmotion não está habilitada para o método de pagamento Pay4Fun.

Por fim, a participação na promoção será considerada como aceitação total e incondicional destes Termos e Condições.

As informações detalhadas estão no site da Betmotion.

Promoções Betmotion: Nossa opinião

As promoções são uma boa maneira de conhecer recursos das casas de apostas. Isso é ainda mais válido em torneios que chamam atenção dos torcedores de futebol, como as finais dos Campeonatos Paulista, Carioca, Mineiro e Gaúcho.

O valor do depósito inicial é acessível e o rollover é parecido com outras ofertas do tipo. Também chama a atenção que o bônus acompanha a dinâmica dos jogos, que serão disputados em duas etapas, com jogos de ida e volta. Jogue com responsabilidade.

Pegar bônus