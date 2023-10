Betano ou Parimatch: Qual o melhor site de apostas?

Escolher uma operadora de apostas online para se registrar, especialmente entre Betano ou Parimatch, pode ser difícil.

Ao selecionar entre Betano ou Parimatch, saiba que ambas as empresas têm boa reputação, além de trazerem alguns diferenciais para novos apostadores. Continue lendo e veja qual das casas de apostas têm o melhor serviço, segundo critérios que analisamos neste artigo.

Betano ou Parimatch? Betano Parimatch Bônus de boas vindas Até R$500 + R$20 em apostas grátis Até R$1.500 em créditos de aposta Mercados 97 96 Odds 98 97 Aplicativo móvel 98 98 Transmissão ao vivo 99 92 Nota de 1 a 100 98 96 Abra sua conta Apostar agora Apostar agora

Bônus de boas vindas: Empate

Em se tratando do bônus de boas vindas que a Betano oferece aos novos usuários, é possível obter créditos de aposta. Isso porque, no primeiro depósito, a empresa oferece 100% do valor, até R$500, para apostas esportivas.

Sendo assim, ao depositar R$250, o jogador terá mais R$250 extras, totalizando R$500 para apostar. Porém, para ter o benefício é preciso observar alguns requisitos. Dentre eles, a casa exige que o primeiro aporte seja de pelo menos R$50. Também, o jogador deve cumprir um rollover de 5x sobre o saldo de bônus, em partidas com odds de 1.65.

Por outro lado, a Parimatch Botafogo traz uma bonificação até 3x superior para novos usuários. Ou seja, a promoção consiste em até R$1.500 em créditos de aposta. Da mesma forma, o usuário deve cumprir requisitos. Neste caso, o rollover é de 16x sobre o valor do bônus e são elegíveis as partidas com cotações mínimas de 1.90.

Nesse contexto, a segunda plataforma traz um valor maior. Porém, as exigências também são elevadas. Embora a marca se destaque neste ponto, outros fatores precisam ser analisados — como os requisitos de apostas.

Portanto, neste quesito, avaliamos como um empate entre Betano ou Parimatch. Aliás, se quiser saber mais sobre as bonificações que as empresas oferecem, confira as páginas sobre código promocional Betano e código de bônus Parimatch.

Modalidades esportivas: Betano vence

Outro ponto que deve ser bem investigado para eleger o melhor site de apostas são os esportes disponíveis. Afinal, eles traduzem as oportunidades que os apostadores têm de fazerem suas apostas em ambas as casas de apostas. Inclusive, tanto na Betano quanto na Parimatch, o foco dos serviços das operadoras está nas apostas esportivas.

Na Betano, por exemplo, é possível encontrar um amplo catálogo de modalidades disponíveis. Lá. se destacam desde modalidades populares, como o futebol, até pouco habituais para os brasileiros, como é o caso do críquete.

Porém, a Parismatch não fica longe em termos de diversidade de opções para apostar em esportes. Grande parte das modalidades disponíveis na primeira, também estão no seu rol de opções. Ou seja, na plataforma é possível apostar desde os mais tradicionais torneios de futebol até partidas de Xadrez profissional.

Por outro lado, a Betano ainda traz algumas categorias adicionais em relação a Parimatch. Em nossa análise, percebemos modalidades exclusivas da Betano, como:

Pólo Aquático;

Esportes de inverno;

Surf;

Ciclismo; e

Golfe.

Logo, a empresa é uma opção melhor, já que, nesse confronto, traz muito mais opções. Para saber mais detalhes, veja nossa página de Betano apostas e Parimatch apostas.

Mercados disponíveis: Empate técnico

Em geral, a quantidade de opções de apostas pode ser muito útil para os apostadores, mais até que a diversidade de modalidades. Assim, além da diversidade de modalidades esportivas, é também preciso avaliar os mercados disponíveis.

Na Betano, há opções distintas para quem está começando ou já é um apostador profissional. Isso porque, além do tradicional mercado de resultado final, a empresa oferece oportunidades diferenciadas. A ferramenta de construção de apostas online, por exemplo, dá a chance de o jogador personalizar suas apostas no site.

Quanto a Parismatch, também encontramos modalidades distintas de apostas, incluindo opções menos tradicionais. No site é possível encontrar o mercado “combo”, onde os jogadores podem utilizar pré-seleções diversas para os seus jogos preferidos. Sendo assim, o site também não fica para trás.

Já que ambas as casas de apostas trazem as mesmas alternativas, optamos novamente por recomendar as duas empresas. Afinal, tanto no futebol quanto em outros esportes populares, as opções de apostas são muito semelhantes.

Para citar alguns exemplos, na Betano ou Parimatch é possível fazer apostas em:

Resultado exato;

Over/under gols;

Dupla chance

Empate anula aposta

Resultado final;

Ambas;

Para se aprofundar em mais detalhes, veja nossa página Betano para iniciantes, assim como a Parimatch para iniciantes.

Odds: Empate

As odds são um recurso muito distintas para os apostadores. Afinal, por meio da cotação oferecida pelas empresas, os usuários podem definir uma casa com maior potencial de retorno sobre suas apostas.

Porém, essa análise é especialmente complexa, tendo em vista que as cotações oferecidas são variáveis — e quase sempre estão alinhadas ao mercado de apostas esportivas. Consequentemente, Betano ou Parimatch são, neste ponto, opções distintas.

Para ilustrar, vamos analisar as odds disponíveis no resultado final da partida entre Chapecoense e Guarani, válida pelo Brasileirão Série B. No jogo, as oportunidades de apostas eram as seguintes:

Betano: Chapecoense (2.57); Empate (3.05); Guarani (3.40)

Parimatch: Chapecoense (2.44); Empate (2.85); Guarani (3.25)

Neste exemplo, ao apostar R$20 na vitória da Chapecoense, a Betano traz um retorno de R$51,40. Por outro lado, a previsão poderia oferecer um retorno de R$48,40 na Parimatch, com os mesmos valores de aposta. Com diferenças mínimas entre as duas operadoras, já que as cotações correspondem às médias do mercado, recomendamos as duas empresas.

Aplicativo móvel: Empate

Os aplicativos móveis são, hoje em dia, uma oportunidade distintas para quem busca mais autonomia na hora de fazer suas apostas. Isso porque, através deste tipo de sistema, os usuários podem fazer apostas em seus mercados favoritos com poucos toques na tela.

Neste ponto, Betano ou Parimatch se destacam por oferecer um app para dispositivos Android. Isso significa que usuários de outros sistemas, como iOS, não podem contar com a facilidade nas duas casas. Pelo menos não ainda, no Brasil, no momento em que escrevemos este comparativo.

Por outro lado, sendo os sites da Betano e Parimatch são responsivos, todo conteúdo web se adapta bem às telas menores. Portanto, é possível criar uma conta, fazer login, criar apostas, enviar e retirar fundos, diretamente pelo seu smartphone.

Uma das vantagens deste recurso é que a experiência dos usuários se mantém a mesma. Ou seja, o jogador não é prejudicado por uma navegação lenta ou travamentos da tela. Ademais, nas duas operadoras, o aplicativo traz todos os recursos disponíveis no site, incluindo os jogos de cassino, cassino ao vivo, etc.

Diante disso, nosso comparativo entre as empresas indica um empate técnico mais uma vez. Afinal, Betano ou Parimatch contam com o seu próprio app e têm um site mobile friendly para usuários de sistemas diferentes do Android.

Streaming ao vivo: Empate

Em geral, as casas de apostas oferecem a possibilidade de os jogadores apostarem em tempo real. Isso significa que, além do pré-jogo, é possível dar apostas enquanto os jogos acontecem. Essa funcionalidade é, por sua vez, bastante útil para quem tem uma boa leitura de futebol, por exemplo.

Neste ponto, a Betano é reconhecidamente uma das casas de apostas mais famosas do mundo. Afinal, ela traz importantes recursos para apostar ao vivo. Por exemplo, o usuário tem à disposição um painel com os principais números das partidas, quando o serviço de LiveStream está indisponível.

Com o streaming de jogos, o apostador pode assistir as partidas direto do site da operadora. Porém, como pontuamos, ele nem sempre está disponível. E, quando esta, não se trata de uma função exatamente livre. Afinal, para aproveitá-la, o jogador deve logar em sua conta e ter saldo disponível na carteira para assistir.

A Parimatch, por sua vez, é também uma escolha distintas em termos de live streaming de jogos. Um dos seus diferenciais passa inclusive pela qualidade da imagem fornecida na transmissão dos jogos. Porém, tal como a Betano, o recurso está sujeito a disponibilidade técnica, geográfica e possui outros requisitos.

Assim, para aproveitá-la, o interessado deve ter saldo em sua conta. Ademais, quando não houver um streaming, o painel de apostas esportivas também traz um gráfico completo, com os principais scouts das partidas. Diante disso, em nossa avaliação, as empresas também estão em pé de igualdade neste quesito.

Nosso veredito: Betano ou Parimatch, qual é melhor?

Chegamos ao fim do nosso comparativo entre Betano ou Parimatch. Como trouxemos nesta análise, as duas empresas tiveram um desempenho semelhante na maioria dos pontos de interesse selecionados por nossos editores. Em uma análise mais rigorosa, porém, a Betano desponta minimamente, colocando-se à frente da concorrente.

Isso porque, em nossa experiência na plataforma, a empresa teve um desempenho melhor com relação às modalidades disponíveis. Assim, mediante esse comparativo, é possível dizer que as duas opções são muito úteis, tanto para quem está começando, quanto para quem já está a muito tempo neste mercado.

Então, uma das dicas é criar conta nas duas plataformas, para obter o melhor da experiência nas duas casas de apostas. Porém, sempre jogue com responsabilidade.

Se você gostou dessa comparação, confira também nossa página sobre Betano ou KTO para descobrir qual é a casa de apostas mais interessante para você.