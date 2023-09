Betano ou KTO: Qual é a melhor casa para apostas esportivas?

Está com dúvidas se deve escolher a Betano ou KTO para apostas esportivas? Veja a análise comparativa.

Confira aspectos importantes das duas plataformas, como esportes disponíveis, mercados, odds e muito mais. Além disso, descubra as principais informações sobre código promocional Betano e cupom KTO.

Betano ou KTO? Betano KTO Bônus de boas vindas 100% extra no valor do seu primeiro depósito até R$500 Primeira aposta sem risco até R$200 Mercados de apostas Futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais Futebol, Basquete, Beisebol, Boxe/MMA e muito mais Odds Odds na média do mercado Odds na média do mercado App para celular Betano app para Android Não há um KTO app Streaming/ apostas ao vivo Serviços de streaming e apostas ao vivo Não possui streaming, mas conta com apostas ao vivo Nota de 1 a 100 99 97 Aproveite o bônus de boas vindas Pegar bônus Pegar bônus

Bônus de boas vindas: Betano sai na frente

Tanto a Betano como a KTO oferecem bônus de boas vindas interessantes para novos clientes. A KTO oferece a sua primeira aposta sem riscos até o valor de R$200. Isso significa que poderá realizar apostas online e, caso não acerte o resultado, você receberá o valor que apostou em créditos de aposta para um novo palpite. Confira os detalhes no nosso artigo sobre KTO bônus.

Já a Betano proporciona 100% de bônus sobre o seu primeiro depósito até R$500. Ou seja, se você depositar R$100, receberá mais R$100 para apostas esportivas, independente do resultado do seu palpite. Entretanto, os termos de rollover para ativar o bônus neste caso acabam por ser mais completos do que na casa de apostas anterior. Para mais informações, veja nosso artigo sobre Betano bônus.

Em nossa análise, decidimos colocar a Betano na frente neste quesito, mas esta é uma opinião subjetiva e depende do seu estilo de jogo. Recomendamos que você leia os termos e condições completos de cada oferta das casas de apostas online oficiais para tomar a sua decisão, mas de qualquer forma ambas são interessantes para novos apostadores.

Para encontrar mais informações sobre os bônus de boas vindas da Betano ou KTO, visite a nossa página sobre código promocional Betano e Cupom KTO.

Esportes disponíveis: empate

A Betano e a KTO possuem catálogos amplos para apostas esportivas, sendo este um ponto importante ao escolher uma casa de apostas. As duas plataformas possuem mais ou menos a mesma quantidade de categorias, com uma pequena vantagem para mais esportes na Betano. Muitas das modalidades são as mesmas, podendo variar algumas opções. Veja o catálogo da Betano:

Futebol

Basquete

Tênis

Esports

Voleibol

Vários outros

Já na KTO as modalidades esportivas são:

Vôlei de Praia

Boxe

E-sports

Tênis de mesa

Ciclismo

Atletismo e outros

Ambas as plataformas contam com diversas modalidades esportivas, desde as mais convencionais como futebol, basquete e tênis, até esportes não tão populares no Brasil, como esportes de inverno.

A Betano possui poucas categorias a mais do que a KTO, mas decidimos considerar um empate neste quesito, já que ambas contam com as principais opções de apostas online escolhidas pelos brasileiros.

Diversidade de mercados: empate

Como pudemos ver, ambas as casas de apostas possuem diversos esportes disponíveis, sendo a maior parte das modalidades iguais nas duas casas de apostas. Outro aspecto importante para analisar são os mercados de apostas, que também são extensos nas duas plataformas.

Analisamos um jogo entre Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão para comparar os tipos de apostas online que poderíamos fazer. Na Betano vimos as seguintes opções:

Resultado final

Acima/abaixo

Total de gols

Intervalo

Handicap e outros

Já na KTO vimos estes mercados:

Resultado final

Acima/abaixo

Total de gols

Primeiro gol

Ambas as equipes marcam

Empate devolve aposta e outros

Como podemos observar, os dois sites possuem mercados de apostas semelhantes e contam com muito mais opções além das listadas acima. Por este motivo, acreditamos que a Betano ou KTO são ótimas opções neste quesito e por isso levaram o empate.

Betano ou KTO odds: Betano levemente a frente

As odds das casas de apostas configuram a probabilidade estimada para um resultado em um evento esportivo. No geral, as duas plataformas oferecem odds mais ou menos semelhantes, podendo oscilar em momentos diferentes.

Na mesma partida que analisamos os mercados de apostas entre Cruzeiro e Corinthians no Brasileirão, verificamos as seguintes odds na Betano:

Vitória do Cruzeiro: 2.15

Empate: 3.35

Vitória do Corinthians: 3.50

Já as odds na KTO eram as seguintes:

Vitória do Cruzeiro: 2.05

Empate: 3.40

Vitória do Corinthians: 3.40

Como podemos ver, as odds também são semelhantes, mas ainda há uma ligeira vantagem no site da Betano. As odds podem oscilar em momentos diferentes, por isso poderá encontrar cotações distintas em algumas partidas na KTO e vice e versa. De maneira geral, verificamos que a Betano costuma ter odds um pouco maiores, mas vale a pena analisar cada caso.

Vale dizer que ambas as casas de apostas possuem mercados variados. Isso ajuda justamente a encontrar cotações diferentes.

Por exemplo, algumas opções podem ter resultados mais próximos das estatísticas. Em outros casos, o jogador pode querer arriscar mais, talvez em busca de valores distintos.

Aplicativo Betano ou KTO: Betano ganha

A Betano conta com um aplicativo para dispositivos móveis do sistema Android. O Betano app é simples de ser utilizado e oferece as mesmas funcionalidades e promoções do site pelo computador, sendo um ponto muito positivo da casa de apostas. Entretanto, este aplicativo não está disponível para dispositivos iOS.

Já a KTO não conta com um aplicativo móvel para nenhum sistema. Os apostadores ainda podem utilizar a plataforma através de um celular ou tablet sem dificuldades pela versão mobile do site, tal qual acontece com aparelhos iOS na Betano.

Neste tópico fica prático dar a vantagem para a Betano, afinal a plataforma oferece o app pelo menos em um tipo de sistema de aparelhos móveis.

Todavia, em ambos os serviços é possível apostar usando seu smartphone. No caso da Betano, o jogador pode tanto apostar usando o app, como pelo próprio site. Em ambos os casos, o sistema se adapta para fornecer uma boa experiência móvel.

Já no segundo caso, o jogador deve fazer como já faz no computador. Ou seja, acessar o site de apostas pelo navegador, fazer login e usar os recursos disponíveis. Desse modo, a experiência também é semelhante, mas com mudanças pontuais e úteis.

Streaming e opções ao vivo: Betano ganha

A Betano ou KTO oferecem jogos ao vivo para os apostadores, um ponto positivo para os dois. Desta forma, você poderá observar o decorrer de uma partida e escolher a sua estratégia para o seu palpite. Entretanto, no site da Betano há uma seção de apostas ao vivo onde você pode ver todos os jogos do momento, enquanto na KTO você precisa selecionar uma modalidade para depois ver quais são os jogos ao vivo naquele instante.

Quanto ao streaming ao vivo, apenas a Betano conta com este serviço, por isso sai na frente também neste tópico. É importante lembrar que este recurso pode contar com limitações geográficas e técnicas.

Nossa opinião: Betano ou KTO, qual é a melhor?

Afinal qual é o melhor site de apostas, Betano ou KTO? Esta decisão é subjetiva, e pode variar para cada apostador de acordo com as suas necessidades. Alguns podem até escolher recursos em uma delas, e usar outros serviços na outra.

Neste artigo tivemos o intuito de comparar aspectos importantes em apostas online entre as duas plataformas para emitir a nossa opinião e ajudá-lo em sua pesquisa. A Betano ou KTO são confiáveis e contam com diversos esportes e mercados de apostas para realizar os seus palpites.

Ambas também contam com bônus de boas vindas interessantes para novos clientes. Na Betano, você poderá realizar o seu cadastro e receber 100% do seu primeiro depósito em forma de créditos de aposta para apostar até R$500. Já na KTO Brasil, você poderá realizar a sua primeira aposta sem risco até o valor de R$200, já que o site devolve o valor do seu depósito caso não acerte o seu primeiro palpite.

Em aspectos como aplicativo para dispositivos móveis e serviço de streaming ao vivo, apenas a Betano oferece ambos os recursos. De maneira geral, acreditamos que a Betano Brasil acaba por ser mais completa do que a KTO, mas qualquer uma delas são opções boas para realizar apostas esportivas.