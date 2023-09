Parimatch apostas: Como fazer palpites na casa

Se está em busca de entender melhor sobre como funciona a Parimatch apostas, veio ao lugar certo.

Neste artigo, vamos detalhar todos os aspectos mais relevantes da casa, incluindo o seu bônus de boas vindas e código de bônus Parimatch.

Como a Parimatch funciona?

A Parimatch apostas é um site especializado em apostas esportivas, no qual os jogadores podem utilizar diversas modalidades, além dos jogos de cassino. Assim, ao acessar o site, os usuários podem conferir, logo na página inicial, as diferentes seções para apostar, seja em esportes ou cassino.

Já em relação aos jogos de cassino, a plataforma traz guias de acesso rápido a categorias populares, como cassino ao vivo, caça-níqueis, e jogos instantâneos. No menu lateral esquerdo, por sua vez, estão listados os principais eventos em esporte, especialmente o futebol, que é o carro chefe da plataforma.

Assim, os usuários podem selecionar os principais torneios do mundo, nas modalidades mais utilizadas pelos usuários. Além do futebol, ainda há opções como e-Sports, tênis, basquete, vôlei, entre outros. Ou seja, há uma variedade bem ampla quanto ao catálogo disponível para apostar.

Inclusive, essa é uma das principais características que destacam a Parimatch apostas no mercado. Portanto, o site é bastante intuitivo, além de moderno e de simples navegação, o que é um diferencial para novos apostadores. Você pode saber mais na nossa página que detalha tudo sobre a Parimatch Brasil.

Assim, você certamente não terá qualquer dificuldade em encontrar uma modalidade para apostar.

Como apostar em futebol na Parimatch?

Mesmo para quem nunca acessou o site antes, sem dúvidas, apostar em futebol na Parimatch está longe de ser uma tarefa difícil. Contudo, para tornar o processo ainda mais simples, listamos um passo a passo abaixo a fim de ajudá-lo.

Primeiramente, acesse o site da Parimatch apostas e clique em “Cadastrar-se”. Se já tiver uma conta, efetue login com seus dados de acesso. Clique em “Futebol” e escolha um torneio para fazer os palpites. Em seguida, navegue pelas opções trazidas pelo site e selecione um evento. Por fim, adicione a sua aposta ao seu boletim.

Em que posso apostar no futebol da Parimatch?

Na Parimatch apostas, as opções de mercado são bastante diversas, sobretudo no futebol, que é a estrela principal da empresa. Nesse sentido, é possível encontrar uma lista diversa com inúmeras competições no Brasil e no mundo.

Nos campeonatos nacionais, o apostador pode fazer suas apostas em jogos da Série A e B do Brasileirão. Atualmente, também se pode prever em jogos da Copa do Brasil e da Copa Sub-20.

Na operadora, estão disponíveis ainda as principais ligas do mundo do futebol, incluindo até mesmo países em que a modalidade não é tão popular. Para citar alguns exemplos, a Parimatch traz em seu catálogo, torneios da:

Inglaterra

Espanha

Itália

Alemanha

França

Arábia Saudita

Estados Unidos

E muito mais…

Nas competições internacionais, não podemos esquecer da Copa Libertadores, Champions League e Liga Europa. Para aprender mais sobre a liga da Árabia Saudita, confira nossa página de Apostas Campeonato Saudita.

Já com relação às opções de mercados, a variedade é também um ponto forte da Parimatch apostas. Abaixo, listamos algumas das principais opções.

Resultado final

Mais comum entre todos os mercados, o resultado final também é o mais simples de se utilizar. Também chamado de moneyline ou 1X2, o apostador deve prever o resultado final da partida. Neste contexto, há três vias possíveis:

Vitória do mandante;

Empate; ou

Vitória do visitante.

Mais/menos gols

Outro formato de apostas bastante popular na Parimatch é este mercado, também chamado de Over/under gols. Aqui, o objetivo dos jogadores é prever qual o número total de gols que ocorrerão dentro de uma partida. Por exemplo, ao selecionar a linha mais de 2.5 gols, para o palpite ser considerado ganho, deve haver, pelo menos, 3 gols no jogo e assim por diante. Saiba mais sobre os palpites na nossa página de apostas futebol.

Escanteios e cartões

Embora menos comum, se comparado aos mercados anteriores, apostar em escanteios ou cartões também é uma possibilidade que traz a Parimatch apostas. Em ambos os casos, a ideia é prever o número de escanteios e cartões que irão ser assinalados no jogo.

Porém, há algumas variações distintas, como apostar quais jogadores serão punidos com o cartão amarelo, se haverá a aplicação de um vermelho, ou mesmo quantos escanteios serão registrados em cada um dos tempos de jogo.

Confira mais na nossa página sobre como apostar em escanteios.

Quais são os bônus de boas vindas da Parimatch?

Os novos jogadores que se cadastrarem na Parimatch apostas podem obter um bônus de boas vindas. Confira, abaixo, os detalhes da promoção.

Bônus para apostas esportivas

O bônus de boas vindas da Parimatch oferece ao apostador uma bonificação de 100% sobre o valor do primeiro depósito, até R$1500. Neste caso, para se eleger a promoção, o valor do aporte deve ser de pelo menos R$50.

Porém, vale lembrar que para sacar a bonificação, o usuário deve ter atenção a algumas regras, como:

Ter o usuário uma conta nova no site.

Fazer um depósito entre R$50 e R$1500.

Cumprir um rollover de 16x o valor do bônus.

Selecionar apostas esportivas simples, com odds de 1.90 ou mais.

Cumprir os requisitos de apostas em até 7 dias depois de se cadastrar.

Aplicam-se termos e condições gerais da Parimatch. Assim, é recomendável que você visite o site a fim de se inteirar sobre as regras da oferta na íntegra.

Saiba tudo sobre o código de bônus Parimatch, leia nossa página sobre o assunto.

Como fazer um depósito na sua conta?

Tendo efetuado o seu cadastro na plataforma, o próximo passo é fazer um depósito para começar a apostar na Parimatch. A boa notícia é que o procedimento é bem simples e rápido. Veja o passo a passo necessário:

Primeiramente, faça login na Parimatch apostas. Então, clique no botão “Depósito”. Na tela de pagamentos, selecione o método de sua preferência. Depois, coloque o valor que deseja adicionar à sua conta. Então, basta informar os seus dados pessoais e confirmar a operação.

Vale lembrar que cada método de pagamento possui um prazo de processamento diferente, bem como valores mínimos e máximos distintos. Assim, é importante analisar a melhor alternativa para o seu caso.

Como fazer um saque?

Para solicitar uma retirada da sua conta na Parimatch apostas, siga o este passo a passo:

Primeiramente, faça login na Parimatch Na tela inicial, clique sobre o seu saldo disponível. Então, toque na aba “Retirar”. Em seguida, selecione o método de pagamento (Pix ou Litecoin). Então, insira o valor que deseja sacar, informe seus dados e confirme a operação.

Lembrando que, para retirar acima de R$500, a Parimatch exige que seja feita a validação da sua conta. Ademais, é importante mencionar também que o prazo para que o pagamento seja processado pode variar, embora leve poucos minutos, em média.

Qual o valor mínimo para apostar na Parimatch?

O valor mínimo para apostar na Parimatch pode variar dependendo do evento ou do mercado em que você está apostando. Geralmente, o valor mínimo de apostas esportivas é bastante acessível, já que ele começa a partir de R$1,00.

Qual é o app da Parimatch?

O app da Parimatch é o aplicativo oficial para dispositivos móveis oferecido por esta casa de apostas. O aplicativo está disponível para dispositivos Android e pode ser baixado diretamente do site oficial da Parimatch.

No entanto, se você estiver usando um dispositivo iOS, atualmente a empresa não oferece um parimatch app na App Store. Portanto, os usuários de iPhone e iPad, por exemplo, devem usar o site móvel da Parimatch apostas.

A boa notícia é que ele é otimizado para funcionar bem em dispositivos móveis. Portanto, não há necessidade de baixar nenhum app para controlar suas apostas pelo celular.

Como entrar em contato com o suporte ao cliente da Parimatch?

A Parimatch apostas oferece algumas alternativas de contato, para que os usuários possam tirar dúvidas ou solucionar problemas. Atualmente, a Parimatch disponibiliza meios como chat ao vivo, e-mail ou telegram.

A primeira opção é também a mais comum, já que a resposta é praticamente automática. Além disso, os atendentes da Parimatch estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mesmo ocorre no atendimento via Telegram.

Perguntas frequentes sobre a Parimatch apostas

Confira, abaixo, algumas dúvidas comuns sobre a operadora.

Apostar na Parimatch é legal?

Sim, a Parimatch, assim como outras operadoras de apostas online, pode operar legalmente no Brasil desde que esteja hospedada em outro país. Isso se deve à sanção da Lei 13.756/18, que legalizou as apostas esportivas no Brasil — embora a atividade ainda não seja regulamentada.

A Parimatch é confiável?

Sim, a Parimatch é considerada uma plataforma confiável para apostas online. A empresa foi fundada em 1994 e tem uma longa história de operação em vários países ao redor do mundo.

A casa possui todas as licenças necessárias para operar legalmente em várias jurisdições, além de ser conhecida por disponibilizar uma ampla variedade de jogos de cassino e apostas esportivas.

Qual o mínimo para sacar na Parimatch Brasil?

O valor mínimo de saque na Parimatch apostas é de R$10 para alguns métodos de pagamento, como Pix ou Skrill. Porém, eles podem ser maiores para outros métodos. Por isso, é importante verificar os termos e condições no site da empresa antes de tentar fazer um saque.

