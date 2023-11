Betano ou Betway: Qual a melhor casa de apostas?

Conheça nossa análise comparativa para saber qual a melhor casa de apostas: Betano ou Betway.

Saiba qual a melhor casa de apostas para o seu perfil: Betano ou Betway. Para ajudá-lo nesta missão, comparamos os bônus de boas vindas, os mercados de apostas online, aplicativo para celular, streaming e outros aspectos. Entenda mais sobre isso na tabela comparativa abaixo.

Betano ou Betway Betano Betway Oferta de boas-vindas para apostas Bônus de boas vindas: 100% do primeiro depósito até R$500 + R$20 em apostas sem custo Bônus de boas vindas: 100% para depósito de R$50 Mercados 4.9/5.0 4.8/5.0 Odds 4.9/5.0 4.9/5.0 Aplicativo Móvel 4.8/5.0 4.8/5.0 Streaming/Apostas ao vivo 4.8/5.0 4.8/5.0 Nota de 1 a 100 98 96

Bônus de boas vindas: Betano

Como primeiro ponto de análise, elencamos os bônus de boas vindas, visto que essa política é procurada pelos usuários. Assim, para identificar qual possui melhores promoções entre a Betano ou Betway, verificamos a disponibilidade, valores e outros pontos.

Você pode conhecer mais sobre os bônus de boas vindas das duas casas nas páginas de código promocional Betano e Betway bônus.

Bônus Betano

Os novos jogadores que selecionarem a Betano entre as duas casas de apostas podem participar da seguinte promoção. Esse bônus de boas vindas oferece 100% do primeiro depósito até R$500 +R$20 em apostas grátis. Para obter esses créditos de aposta, os usuários precisam cumprir alguns T&C.

Veja alguns pontos do regulamento logo abaixo.

Apenas para jogadores brasileiros;

Somente para jogadores novos na operadora;

Depósito mínimo de R$50;

Se aplicam os requisitos de rollover;

Valor máximo dos créditos de aposta de R$500.

Os termos informados acima são apenas alguns exemplos do que é necessário para participar. Caso possua dúvidas, veja o regulamento completo no site oficial. Saiba também mais detalhes na nossa página sobre Betano bônus.

Bônus Betway

O bônus de boas vindas Betway oferece 100% para depósitos de R$50. Tais créditos de apostas são disponibilizados para palpites esportivos após cumprir os termos e condições. Veja alguns T&Cs abaixo:

Apenas jogadores novos podem participar;

Depósito mínimo permitido de R$50;

O depósito elegível deve ser feito com Pix;

Requisito de saque de 6x o bônus recebido;

Valor máximo do bônus R$50.

Conheça outros termos e condições no site oficial. Afinal, esses são apenas pontos do regulamento da casa. Se você quiser mais dicas, leia também as dicas da Betway para iniciantes.

Vencedor - Betano

Ao compararmos os bônus, notamos que entre a Betano ou Betway, a primeira plataforma possui maior destaque. Isso ocorre ao compararmos os valores oferecidos para cada promoção, além de seus T&C.

Dessa forma, baseado em nossa avaliação, a Betano possui melhores ofertas de bônus. Caso possua dúvidas, você pode acessar o site das casas de apostas e compará-los.

Competições e Mercados disponíveis: Betano

Ao considerar serviços que envolvem as apostas esportivas entre as casas de apostas, analisamos as modalidades de esportes disponíveis. Com isso, podemos comparar qual possui categorias mais amplas: Betano ou Betway.

Betano

Em nossa navegação no site da plataforma Betano, encontramos uma grande variedade de modalidades para apostar. O que a torna um operador com grande disponibilidade de opções tradicionais mas também pouco conhecidas.

Dessa forma, a empresa permite apostas esportivas nos jogos mais tradicionais: futebol, tênis, basquete, fórmula 1, futebol americano e outros. Por outro lado, há também opções pouco tradicionais no Brasil, por exemplo, polo aquático, críquete, esportes de inverno e outras.

Destacamos que essa não é a lista oficial, o portfólio pode ser acessado de forma completa na página da plataforma. Um dos diferenciais da Betano é a aba “entretenimento”, a qual faz parte das apostas esportivas. Nela, os usuários podem encontrar uma série de opções modernas.

Nesse sentido, os eventos envolvem premiações nacionais e internacionais, por exemplo, o Oscar, Grammy’s e outras. Além dessa, também encontramos a seção de política, que oferece mercados a longo prazo para eleições em alguns países.

Betway

Na Betway, as modalidades para apostas esportivas também são amplas, o que a torna uma opção válida. Contudo, a casa de apostas possui algumas diferenças em comparação com a Betano.

Para analisar, visitamos a seção de apostas esportivas da Betway e encontramos várias opções de esportes. As quais incluem as modalidades tradicionais como o futebol, basquete, vôlei e outras, e também pouco populares. Nesse sentido, a operadora é semelhante a Betano.

Uma das opções de apostas é para política, ou seja, para eleições em algumas regiões no mundo. Informamos que os esportes mencionados acima são apenas algumas das opções, o que não representa a lista completa.

Vencedor - Betano

Entre a Betano ou Betway, notamos que as modalidades de esportes para apostas são semelhantes, possuindo poucas diferenças. No entanto, a Betano possui mais opções para apostar, sendo uma delas em “Entretenimento”. O que possibilita jogar em reality shows e outras.

Além disso, notamos que no site da Betano, ela fornece dados estatísticos sobre os eventos esportivos. Esse fato pode auxiliar ao criar um prognóstico para as apostar. Assim, baseado nesses aspectos, consideramos que ela se saiu melhor em nossa análise comparativa.

Variedade de mercados de apostas: Betano

Entre as casas de apostas Betano ou Betway, consideramos avaliar os mercados para palpites, nesse caso, para o futebol. Afinal, além dessa modalidade estar disponível em ambas plataformas, ela é bastante popular entre os brasileiros.

Betano

Na Betano, o futebol possui várias opções para apostas esportivas. Ela oferece os mercados mais populares: 1x2, ambas equipes marcam, total e outras. No entanto, embora seja amplo, esse não é o seu diferencial.

Um dos diferenciais da Betano é a disponibilidade de mercados com SuperOdds. Inclusive, a plataforma permite personalizar apostas únicas com a função “Criar Apostas”. Desse modo, é possível combinar mercados para um único jogo, desde que siga o regulamento.

Para apostas de longo prazo, o operador possibilita várias opções. Por exemplo: Vencedor, Margem de pontos, última posição e outras. Por fim, o site contém o botão “Insights”, o qual informa sobre dados dos jogos e pode auxiliar no prognóstico. Leia mais detalhes nas páginas Betano apostas e Betano para iniciantes.

Betway

Os tipos de apostas possíveis em futebol na Betway, incluem as principais opções do mercado. Em outras palavras, quem procura por opções tradicionais pode encontrar nesse site. Por exemplo, resultado final, resultado exato, chance dupla, total e vários outros.

Um dos diferenciais da Betway, está no botão “Criar aposta” a qual permite a seleção de vários mercados do evento. Com isso é permitido realizar a combinação de tipos de apostas e das odds, dentro do regulamento permitido.

No site, notamos que para apostas de longo prazo, a Betway oferece apenas a opção para “Vencedor” da competição. Saiba outros detalhes no artigo sobre Betway apostas.

Vencedor

Ficaram dúvidas sobre qual escolher: Betano ou Betway? Baseado nos aspectos avaliados e apresentados acima, a primeira plataforma possui melhores opções. Assim, indicamos a Betano devido o botão de Insights, maior variedade de apostas de longo prazo e as SuperOdds. Saiba mais sobre essas cotações especiais na nossa página sobre SuperOdds Betano.

Odds: Empate

Por fim, para finalizar a análise do setor de apostas em esportes, comparamos as odds entre as casas de apostas. Esse é um dos aspectos importantes, visto que elas apresentam a probabilidade dos analistas do operador e a cotação.

Dessa forma, para essa comparação, selecionamos o evento Barcelona Vs Real Madrid na La Liga. Ou seja, verificamos esse mesmo jogo em ambas plataformas e comparamos as odds do mercado “Resultado final”.

Betano

Na Betano, esse evento no mercado 1x2, oferecia as seguintes cotações. Para a vitória do Barcelona, as odds eram de 2,50, o empate, 3,55. E, para vitória do Real Madrid, 2,70, sendo considerado o azarão. Informamos que as odds podem passar por variações até o início do evento.

Por isso, destacamos que as odds informadas acima são somente para comparação entre a Betano ou Betway. Assim, no momento da sua consulta elas podem ter se alterado.

Betway

Entre Real Madrid vs Barcelona, o mercado 1x2 possuía estas odds: (1) 2,40, (x) 3,60, (2) 2,70. Ressaltamos que as cotações acima são apenas para exemplificar a análise comparativa realizada. Afinal, as odds passam por alterações ao longo do tempo.

Empate

Como resultado deste ponto, consideramos o empate entre as duas casas de apostas. Assim, entre Betano ou Betway, as odds estão alinhadas entre as duas casas. Da mesma forma, acompanham a média do mercado.

Aplicativo Móvel: Empate

Sabemos que as apostas por meio de aparelhos celulares tem aumentado, visto que é a preferência de alguns usuários. Por isso, verificamos a disponibilidade desse recurso em cada casa.

Betano

O aplicativo desse operador é o Betano app, o qual possui compatibilidade com smartphones Android e permite realizar apostas. Através dele, os jogadores podem utilizar de todos os recursos da casa, como cadastro, bônus e outros serviços. Mais informações sobre o Betano app estão no nosso artigo sobre o assunto.

Betway

Caso você busque apostar na Betway, a casa de apostas possui um aplicativo compatível para instalação em celulares Android. Em nossos testes, verificamos que o app permite a utilização das mesmas funções do site, o que o torna viável e bem prático. Os detalhes estão na nossa página sobre Betway app.

Empate

Para quem busca apostar por um smartphone Android e possui dúvidas entre a Betano ou Betway, consideramos o empate. Chegamos a esse resultado devido ambos operadores possuírem um aplicativo compatível com o tamanho de tela e processamento dos celulares.

Assim, você pode apostar, pelo celular, na Betano ou Betway. Visite o site da operadora escolhida e saiba mais sobre o aplicativo

Apostas ao vivo e Streaming: Empate

Por fim, outro aspecto avaliado foram as apostas ao vivo e o serviço de transmissão ao vivo. Para quem não conhece, é possível realizar apostas em tempo real. Desse modo, para isso é necessário acompanhar o desenvolvimento do jogo para embasar o palpite.

Por isso, também avaliamos a disponibilidade do serviço de streaming. Entenda mais sobre cada casa abaixo.

Betano

As apostas ao vivo podem ser feitas na Betano, inclusive, para alguns exemplos, os jogadores podem ativar o cash out. Esse tipo de aposta pode ser feita em vários esportes, incluindo as modalidades mais populares e tradicionais no Brasil.

Quanto ao serviço de streaming, vimos que a Betano permite assistir alguns dos jogos. Contudo, para isso, é necessário atender a alguns requisitos como apostar no evento, possuir saldo e outros. Saiba mais no site oficial.

Betway

Semelhante a Betano, a Betway também possui opções de apostas com cash out e em vários esportes. Assim, possibilita apostas no futebol, tênis, vôlei e outros conforme o início do evento. E quanto ao streaming? Esse serviço também faz parte dos recursos da operadora.

Para assistir, a Betway também possui alguns requisitos para a disponibilidade do streaming. Desse modo, pode ser necessário ter uma aposta ativa no evento, além de saldo em conta. Saiba mais no site.

Empate

Conforme apresentado, as duas casas oferecem opções para apostas ao vivo e streaming. Por isso, consideramos o empate para esse aspecto.

Nosso veredicto: Betano ou Betway? Qual é o melhor?

Por fim, entre as duas plataformas, concluímos que a Betano possui as melhores opções de apostas online e outros serviços. Veja, abaixo, os pontos em que a casa de apostas se destacou.

Bônus de boas vindas;

Modalidades amplas para esportes;

Mercados de apostas em esportes variados.

Saiba mais sobre as promoções da Betano no site oficial da operadora. Nele, estão disponíveis bônus para novos usuários.

Por fim, lembre-se que você pode abrir e manter contas ativas na Betano e Betway, paralelamente. Essa é sempre uma opção para quem quer usufruir do melhor de cada uma das plataformas para palpites esportivos. Porém, jogue sempre com responsabilidade.