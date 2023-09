Betano ou Betfair: Em qual apostar?

Não consegue se decidir entre Betano ou Betfair? Nossa equipe preparou uma análise comparativa das duas casas de apostas.

Se está na dúvida entre Betano ou Betfair, leia nosso artigo para poder descobrir os principais pontos positivos e negativos. Utilizaremos como termos de comparação, as principais ofertas e promoções das operadoras, como código promocional Betano e código promocional Betfair. Além, é claro, dos seus mercados e cotações.

Betano ou Betfair? Betano Betfair Bônus de boas vindas 100% do primeiro depósito até o máximo de R$500 100% no primeiro deposto até R$200 Mercados 4.7/5 4.6/5 Odds 4.7/5 4.8/5 Aplicativo Móvel 4.9/5 4.7/5 Apostas ao vivo/streaming 4.5/5 4.5/5 Nota de 1 a 100 97 95

Lembre-se que nossa análise considerou fatores muito relevantes, mas que a opinião sobre cada ponto pode ser subjetiva. Visite os sites da Betano e da Betfair para conhecer melhor cada plataforma. Além disso, veja nosso artigo sobre a Betano para iniciantes, assim como as dicas da Betfair para iniciantes, para formar melhor a sua opinião.

Bônus de boas vindas - Betfair

Os jogadores e apostadores iniciantes, que buscam as promoções de boas vindas, podem encontrar promoções disponíveis nas duas casas. Entretanto, quando tratamos de apostas esportivas, a modalidade de aposta mais procurada, a Betano tem a vantagem.

Betano

Os usuários da Betano terão acesso às ofertas no cassino e nos esportes. No Casino, a plataforma oferece 100 rodadas grátis no jogo Gate of Olympus. Ademais, existe uma bonificação de até R$500. Nos esportes existe uma oferta de 100% sobre o seu primeiro depósito até o limite de R$500. Porém, antes de poder fazer o resgate, o bônus de boas vindas deve ser apostado 5 vezes na categoria esportes.

Betfair

Aqueles que buscam apostar em esportes nas casas Betano ou Betfair, encontrarão um bônus de 100% até R$200 para apostas esportivas na Betfair. Além disso, há uma bonificação para o cassino.

A promoção do cassino oferece uma bonificação de 300% sobre o primeiro depósito feito até o máximo de R$1200. A oferta conta com um requisito de rollover de 35 vezes, mas também oferece 35 giros grátis para alguns jogos do cassino.

Vencedor - Betfair

Nessa análise, levaremos em consideração que a Betfair possui um bônus maior para o cassino. Diante disso, consideramos que a operadora Betfair tem a melhor oferta.

Caso queira descobrir mais sobre as promoções e bônus de boas vindas Betano ou Betfair, basta acessar a página sobre melhores sites de apostas com bônus. Nela, disponibilizamos uma comparação de ofertas de diferentes casas.

Variedade de mercados e esportes disponíveis - Betano

Os apostadores que buscam uma casa de apostas online podem ter diversas modalidades de interesse. Diante disso, quanto maior a quantidade de categorias de aposta, mais benéfico é para os usuários.

Usuários Betano ou Betfair tem diversas opções de modalidades de apostas esportivas e do cassino. Ambas as opções nesse caso tem grande variedade de mercados de aposta. Entretanto, no quesito de modalidades a Betano ainda se destaca.

Quando se trata dos esportes mais comumente apostados, ambas as casas têm amplas coberturas. Porém, a diferenciação se encontra em apostas mais distintas, ou em categorias não tão comuns no mercado.

Esportes como futebol, basquete, tênis e vôlei são cobertos pelas Betfair. Entretanto, a Betano tem a vantagem mais uma vez por ter mais esportes e categorias que a Betfair. Isso, pois além de ter os esportes mencionados anteriormente, ela conta com outras modalidades de esportes.

A Betano conta, por exemplo, com uma categoria relacionada a esportes como atletismo, natação, lacrosse e até mesmo entretenimento. Tais categorias que não estão disponíveis na outra plataforma. Diante disso, mais jogadores podem encontrar uma modalidade que prefiram no site.

Além dos mercados, a casa ainda se destaca pela existência de um bônus elegível para os esportes. Graças ao bônus e os créditos de aposta que a mesma fornece, a Betano acaba conseguindo esse ponto.

Variedade de Mercados: Betano

Visto a grande categoria de coberturas que as duas casas têm, outros fatores podem servir como diferencial. É justamente nessa questão dos diferenciais que podemos fazer uma comparação nos mercados de apostas que cada operadora tem.

Levando em consideração, que as casas de apostas podem ter diferentes esportes específicos, novos mercados exclusivos acabam surgindo. Mas, para termos de comparação, podemos utilizar modalidades que ambas possuem.

Dessa forma podemos selecionar alguns dos esportes mais procurados nos mercados de aposta e comparar a variedade de opções de mercado que possuem. Afinal, é a partir de uma comparação direta que podemos ver qual site tem a vantagem.

Ao selecionar a opção de futebol, diversas competições são cobertas por ambas as casas. Tanto campeonatos nacionais como internacionais, nas mais diversas modalidades e estilos de jogo estão disponíveis.

Ao selecionar aleatoriamente a opção da Copa Libertadores nas duas casas, ambas possuem mercados para apostas dos jogos mais recentes. A Betano, entretanto, oferecia mais opções de aposta para jogos que seriam realizados futuramente.

Ao selecionar a opção do campeonato, já podemos apostar antecipadamente em escanteios, cartões, nos jogadores que vão marcar nos jogos, no placar até o intervalo e no mercado de qualificação dos times. Tudo isso antes mesmo de selecionar as partidas separadamente.

Enquanto isso, a operadora Betfair oferece uma menor variedade de formas de aposta, tendo elas relacionadas inicialmente as duas disputas das oitavas de final. Além disso, é preciso selecionar individualmente a partida antes de poder ver o restante dos setores de aposta disponíveis.

Odds: Betfair

As cotações das casas de apostas são, provavelmente, um dos principais aspectos ao se apostar. Afinal, são elas que vão definir o valor que uma aposta pode oferecer caso ela seja bem sucedida.

As odds estão sujeitas a constantes alterações. Seus valores variam em decorrência de inúmeros fatores, e são especialmente presentes nas apostas esportivas.

Uma comparação entre casas de aposta tem que levar em consideração, obrigatoriamente, o valor das odds ofertadas. Da mesma forma que o mercado, algumas operadoras podem ter categorias individuais que não estão presentes em outras plataformas.

Diante do exposto, uma comparação pode ser feita analisando as odds presentes nas mesmas categorias de diferentes casas de aposta.

Utilizaremos como termo de comparação o resultado da Copa do Mundo feminina, para fazer uma análise das casas. Na categoria de vencedor ou campeão, por exemplo, temos as seguintes cotações:

Betfair: Inglaterra 3.50.

Betano: Inglaterra 3.25.

Nas duas categorias encontramos apostas semelhantes, mas as odds oferecidas pela Betfair para a vitória da Inglaterra são maiores. Dessa forma, nesse caso específico, consideramos que as odds da Betfair foram superiores.

Destaca-se que, as cotações das odds são variáveis, e podem ser alteradas a qualquer momento dependendo da situação. Os jogadores sempre podem conferir o valor exato delas, seja na Betano ou Betfair, pelos sites das plataformas.

Aplicativo Móvel: Betano

Usuários de computador podem sempre ter acesso às plataformas da Betano ou Betfair através dos sites. Entretanto, os usuários de smartphones e dispositivos móveis também contam com a possibilidade de utilizar os aplicativos das casas.

Como mencionado anteriormente, ambas as casas possuem aplicativos, que podem ser baixados a partir do site oficial das empresas. Em ambos os aplicativos é possível alterar entre a versão de esportes e a versão do cassino rapidamente.

Betano

A Betano possui um aplicativo com design intuitivo, que pode ser acessado rapidamente após o download. No aplicativo, é possível checar os bônus de Boas-vindas rapidamente e conseguir os seus créditos de apostas.

O Betano app apresenta grande dinamismo ao selecionar diferentes modalidades de aposta. De fato, todas as modalidades de esporte podem ser organizadas em ordem alfabética ou de tempo com um toque. Ainda no aspecto da agilidade, o app tem um atalho para acessar diretamente as apostas ao vivo.

Betfair

A Betfair apresenta um app que tem um design simples, mas não tão intuitivo quanto o da Betano. É possível acessar rapidamente as principais categorias esportivas logo após entrar no aplicativo da casa de apostas. Ademais, as apostas ao vivo podem ser realizadas com mais facilidade nesse app.

Vencedor - Betano

Em conclusão, ao realizar uma comparação entre os apps das espresas Betano ou Betfair, um deles se sobressai. Por conta do design, das funções apresentadas e do dinamismo, o melhor aplicativo é o da Betano.

Streaming e apostas ao vivo: Empate

Existem diversos tipos de apostas que podem acontecer em vários momentos. As apostas podem ser feitas com antecedência, antes de um evento acontecer, ou durante uma competição na modalidade ao vivo. Neste caso, há certas condições de aposta bem específicas.

Para poder fazer apostas ao vivo é preciso acompanhar um evento por algum meio de transmissão. É nessa parte que algumas casas de aposta oferecem a possibilidade de os jogadores acompanharem transmissões diretamente pela plataforma.

Ambas operadoras, Betano ou Betfair, têm seus próprios serviços de transmissão.

A Betano traz a cobertura dos principais eventos do futebol e também de outras modalidades, como basquete. Para poder acessar o streaming, é necessário ter um saldo mínimo disponível e cumprir outras condições de aposta.

A Betfair, por sua vez, tem disponível sua transmissão pela Betfair TV, com boa cobertura de diversas modalidades. De fato, ambas as operadoras têm grande cobertura de diversos eventos e também fornecem transmissão diretamente do site.

O usuário devem ter em mente que os serviços de transmissão podem não estar disponíveis para todos os eventos. Outro aspecto é que o serviço pode não estar disponível em todos os territórios. Além disso, é preciso realizar o cumprimento de certos requisitos para poder acessá-los.

Atendimento ao cliente: Betano

Outro aspecto fundamental para avaliar uma empresa de apostas online é justamente utilizando o atendimento ao cliente.

Tendo em vista que o mercado de apostas online pode ocorrer em praticamente qualquer horário, a comunicação é um aspecto fundamental. Os clientes das operadoras podem ter dúvidas ou mesmo problemas enquanto utilizam as plataformas.

São comuns questões sobre as políticas do site, bônus de boas vindas e mesmo sobre os créditos de aposta disponíveis no site. Por isso, as casas de aposta online devem disponibilizar meios para que os jogadores possam sanar suas dúvidas.

As duas operadoras fornecem meios de contato com os clientes. A Betfair conta com o atendimento via chat ao vivo das 9h as 21h . A Betano, além de fornecer atendimento via chat ao vivo das 10h às 24h, tem contato via e-mail.

Em resumo, a Betano apresenta uma vantagem em ralação a sua concorrente. Mesmo que seja uma pequena diferença, o fato de conter duas horas a mais de atendimento pode auxiliar mais clientes.

Nosso veredito: Betano ou Betfair, qual é melhor?

Até agora, listamos diversos pontos para atribuir qual plataforma tem as melhores características. Então, podemos explicar quais os pontos tornam uma determinada operadora uma melhor escolha.

No que tange o quesito de bônus de boas vindas, apesar de ambas as casas apresentarem promoções, a Betfair apresenta uma melhor promoção para o cassino.

Entretanto, a Betano apresenta uma maior variedade de esportes apresentadas, um app mais simples e com mais qualidade. Além disso, a empresa apresenta uma maior cobertura de atendimento ao cliente e uma maior quantidade de mercados de apostas.

Ressalta-se que a quantidade de modalidades de esporte pode variar a depender da modalidade e do campeonato observado. Visto isso, no caso de dúvidas é recomendável que o jogador visite as plataformas da Betano ou Betfair.

Diante disso, podemos considerar a Betano a melhor casa de apostas, com base na análise e perspectiva da nossa equipe.

Seja pelas características dos seus mercados, seja pelos seus bônus de boas vindas para esportes. Tal bônus que pode ser obtido a partir do primeiro depósito de no mínimo R$ 50. Essa oferta garante o dobro do primeiro depósito até R$500, válido para apostas esportivas no site.

Para mais informações os apostadores devem conferir os termos e condições de cada casa. Dessa forma é possível ter acesso a todas as informações na íntegra.